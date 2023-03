Report: MILESTONES im MOMEN, Frankfurt am Main, 2023

Meilensteine der elektronischen Tanzmusik

Step back in time

Frankfurts Geschichtsbeitrag zur modernen elektronischen Tanzmusik müssen wir an dieser Stelle nicht erläutern. Der Beitrag war so groß, dass es zum Label Sound of Frankfurt reichte. Das Besondere am Sound of Frankfurt war jedoch seine stilistische Bandbreite. Von Disco bis Club. Von Techno bis Trance. Von Jazz bis Dance. Omnipräsent in TV, Radio und auf Festivals.

Eine weitere Besonderheit Frankfurts war die Lage der Clubs innerhalb des Stadtzentrums. Alle Clubs waren oder sind noch fußläufig von der Hauptwache zu erreichen und existieren teilweise unter anderem Namen weiter. Wir lassen das Dorian Gray und das Cocoon hier außen vor. Mehr dazu in den O-Tönen von Alex Azary.

Um Clubs in FFM soll es heute allerdings nicht gehen, sondern um das MOMEM, das erste Museum für MODERN ELECTRONIC MUSIC, direkt in Frankfurt an der sogenannten Hauptwache.

MOMEM, Museum Of Modern Electronic Music

Bevor wir das MOMEM zu einem Rundgang betreten, stellen wir kurz dessen Entstehungsgeschichte vor. Die initiale Idee geht auf Andreas Thomalla und Alex Azary zurück und datiert auf das Jahr 2011. Die erste öffentliche Ankündigung fand im Rahmen der Musikmesse 2015 statt. 2018 fand die erste Realisierung als Popup-Museum statt. Covid bremste das MOMEM-Projekt etwas aus. Im April 2022 fand die große Eröffnung mit Sven Väth statt. Und hier bebte „Das Loch“ und die Zeil. Als „das Loch“ bezeichnet der Frankfurter eben dieses, welches die Hauptwache darstellt. Halt ein Loch. Und eben in diesem Loch hat das MOMEM nun seine Heimat gefunden. Und es hat sich in der Frankfurter Museenlandschaft etabliert, wobei man in Frankfurt und der Frankfurter Politik noch nicht ganz realisiert hat, was man hier für ein Juwel hat.

Allerdings ist das MOMEM zwar nun ein Museum, aber eben nicht im klassischen Sinne. Hier ist dies eine Metapher für einen Ort der Begegnung und des Austausches, des Miteinanders und auch des Lernens. Ein Raum für alle, wie Alex Azary später noch erläutern wird. Man spricht hier miteinander, nicht übereinander. Auch das ist Frankfurt, mittendrin, statt nur dabei.

Das funktioniert, weil die Macher des MOMEN nun auch Urgesteine der Szene sind und wissen, was sie tun und dies auch umsetzen und hier auch durch lokale Künstler, Grafiker, Kuratoren unterstützt wurden und werden. So wie bei der aktuellen Ausstellung „MILESTONES“.

MOMEM: Die Ausstellung „Milestones“

„MILESTONES“ sind hier die Meilensteine von DJs und Performern aus den letzten Jahrzehnten der elektronischen Tanzmusik. Diese präsentiert der entsprechende Künstler in Form eines Aushanges mit seinem Konterfei. Die Auflistungen und Banner sind hier allerdings nicht chronologisch oder als Chart sortiert, sondern analog zu Bannern als Labyrinth. Diese Metapher hat ihren Reiz. Da alle Tracks angehört werden können, kann man für seine Favoriten voten. Noch steht Frankfurt ganz vorne. Aber dies wird sich ändern, die Ausstellung wird laufen, durch neue Playlisten und Banner ergänzt. Am Ende werden die Votings und die Ausstellung sich komplett verändert haben. Quasi „Circle of Life“.

Menschen und Maschinen

Auf der anderen Seite werden aber auch die Menschen und die Technik präsentiert. Die Menschen in Form von Bild und Videoinstallationen, hier dann passenderweise in Form eines Auditoriums im Club. Und immer dabei die Musik. Hier über Kopfhörer zum Mitwippen, Mittanzen. Rumstehen.

Und eben auch die Technik und das Arbeitsumfeld eines DJs und vielleicht auch Producers. Hier als DJ-Booth mit 1210er als Wheels of Steel, der Motor für die Meilensteine. Oder auch CDDJ.

Und natürlich auch Vintage-Gear, eine Auswahl an Maschinen, mit denen man diese Musik macht. Hier sei auch auf das Jahresprogramm des MOMEM verwiesen. Hier finden regelmäßig Workshops statt, in denen Wissen vermittelt wird und in diesem Rahmen wird es dann auch immer wieder Live-Sets und Live Auftritte geben, so zum Beispiel einen Moog Workshop mit einem Model D.

Generell wird hier kein Schwerpunkt auf das Gear gelegt, sondern eher auf die Musik, das Werk. Hier ist die Musik der Protagonist. Musik als Träger von Ideen. Natürlich wird diese von Menschen gemacht und natürlich gibt es „Stars“. Aber es wäre dann wirklich museal, wenn das MOMEM-Team diese „abfeiern“ würde. Das würde der Idee des MOMEM als Raum für den „Klang der Familie“ widersprechen. Natürlich sind Talla 2XLC, Sven Väth die Forerunner. Aber Frankfurt und das Rhein Main besteht nicht nur aus ihnen.

Musikalische Meilensteine

Und dem wird in dieser Ausstellung auch Rechnung getragen, hier finden sich die Playlists von Klassikern wie Carl Craig neben Anja Schneider und Miss Kittin. Oder Laurent Garnier und Tiefschwarz neben dem frischgebackenen Grammy-Gewinner Purple Disco Machine.

Und diese Playlist sind dann alles andere als auf ein Genre fixiert, was für den Autor auch eben immer einen guten DJ ausmacht. Vielfalt tanzbar gemixt. Und das funktioniert im MOMEM sehr gut.

Die Leute werden dort abholt, wo sie stehen. Der eine Besucher wird Aha-Erlebnisse haben, Besucher, die elektronische Tanzmusik nicht kennen, holt man auch ab. Highlight sind sicher die Voting-Stationen, der Autor hat für die üblichen Verdächtigen gevotet.

The Age of Love, Good Life, Higher State of Consciousness, String of Life, Pacific State. ZTT muss dabei sein. Sorry. Wofür man dem Team um Alex Azary dankbar sein muss, dass sie es geschafft haben, einen Raum zu schaffen, der als Museum, Begegnungsstätte und Club funktioniert.

Ebenso für die Beharrlichkeit dieses Projekt anzugehen und umzusetzen, was in Frankfurt alles andere als einfach ist.

Ausstellung Synthesizer und Drumcomputer

Gearheads und Freunde von Vintagegear werden sicherlich bemängeln wollen, dass die Synthesizer, Sampler und sonstige Maschinen nicht im Mittelpunkt stehen. Sondern sich in einer Ecke des Museums verstecken. Das MOMEM ist ja nun nicht das Deutsche Museum und die Ergebnisse der Arbeit mit den Maschinen sind ja hörbar.

Hier ist allerdings die Zusammenstellung schon interessant. Da finden wir ein Roland Space Echo, direkt daneben den Prophet-5 und einen Minimoog.

Über der M1 liegt ein JD-800 und irgendwo mittig der SH-101. Und etwas abseits ein D-50 und über ihm ein Juno-106. Und eine Hoover Maschine wurde auch gesichtet. Und natürlich auch die 808, 909 und des Autors Favorit, die 707. Auch das ist irgendwo Frankfurt und der Sound der Stadt von Haudruff bis entspannte Chillout-Beats.

Und das spiegelt sich hier in der Technik wider. Der Ansatz, eben nicht die Kultmaschinen in den Mittelpunkt zu stellen, funktioniert. Generell ist das MOMEM eben nicht nur noch ein Museum in der Frankfurter City. Es ist eben auch ein Ort des miteinander Redens und des Austauschs. Wir finden hier sowohl Themen wie Quo Vadis Clubkultur und Innenstadtbelebung. DJ-Workshops oder thematische Workshops wie „IN THE LOVE FOR MOOG – GRUNDLAGEN DER ANALOGEN KLANGERZEUGUNG – WORKSHOP“. Oder Filmscreenings.

Hier kann und wird das MOMEM Akzente und Farbtupfer setzen. Also, wer nach FFM fährt, macht einen Abstecher ins MOMEM.

Und gerne kann das MOMEM-Team die Nacht der Museen und das Museumsuferfest am Main aufmischen.