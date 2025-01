Report: msm-studios Berlin, Dolby Atmos Tonstudio

Imposantes Tonstudio mit Fokus auf Dolby Atmos

Die Geschichte der msm-studios begann bereits in München im Jahr 1991, damals noch als reines Mastering-Studio für Stereoformate. 1994 wurde auf Mehrkanalformate aufgerüstet und knapp 30 Jahre und unzählige Referenzen später, hat sich der Gründer Stefan Bock entschieden, einen weiteren Studiokomplex in Berlin zu betreiben. Im Rahmen unserer aktuellen Studioreporte durfte ich diesen, inklusive einer umfangreichen Listening-Session, nicht nur besuchen, sondern wahrlich erleben.

ANZEIGE

Hintergrundinfos zu den msm-studios

Der Gründer Stefan Bock hat ein beeindruckendes Team aus Gold-, Platinum- und Grammy Award-Gewinnern um sich geschaffen. Über einen davon, dem Engineer und Produzenten Hans-Martin Buff, haben wir bereits berichtet. Heute zählen die msm-studios zu den europaweit führenden Standorte für immersives Audio. Neben einer Dolby Atmos und Sony 360 Suite gibt es dort auch eine Stereo Mastering Suite sowie Räume für Video-Post-Produktion, Musikproduktion, Live-Aufnahmen und Blu-Ray Authoring. Auch Aufnahmen außerhalb der msm-studios werden angeboten.

Bekannte Kunden sind unter anderem The Scorpions, Sarah Brightman, Yello, Herbert Grönemeyer, Peter Maffay, Die Fantastischen Vier, Prince, Berliner Philharmoniker, Deutsche Grammophon, das norwegische Label 2L und etliche weitere.

Die msm-studios in Berlin wurden im Oktober 2023 eröffnet und diese sollen nicht nur ausschließlich zur Produktion dienen. Hier steht auch das Networking ganz weit oben und es werden neben Presse Events auch Workshops angeboten. Der Kollege Sven Rosswog war bereits im Frühjahr dieses Jahres zu Gast und berichtete inklusive einem Interview zur Präsentation des Albums ‚Resonance‘ von Boris Blank.

Porträt zum msm-studios Gründer Stefan Bock

Wenn es um Mehrkanalton bezüglich Musikproduktion geht, ist Stefan Bock eine wandelnde Legende. Seit nun 30 Jahren treibt er das Thema voran wie kein anderer. In unserem Gespräch war ich begeistert, mit welcher Leidenschaft und Kompromisslosigkeit er das macht. Er hat bei mehreren Produktionen mitgewirkt für die es Auszeichnungen wie Grammys, die Goldene Schallplatte, ECHO, Opus Klassik und einige mehr gab. Das Name-Dropping einiger Künstler hatten wir ja bereits.

Wie tief er in der Materie verankert ist, zeigen aber vor allem auch Leistungen, die nicht so sehr honoriert werden. Stefan Bock entwickelte unter anderem die im Jahr 2009 eingeführte Pure Audio Blu-ray. Bis heute ist es noch das einzige physische Medium, das alle gängigen Mehrkanalformate wiedergeben kann.

Zusammen mit seinem Studiokollegen und Namensvetter Stefan Zaradic gründete er die IAN (Immersive Audio Network), einen zunächst losen Verbund von Menschen, die sich für immersives Audio begeistern. 2017 wurde daraus die IAN solutions GmbH & Co. KG mit einem Tätigkeitsschwerpunkt von immersiven Installationen bis hin zur immersiven Musikproduktion. Außerdem waren sie als Berater für verschiedene Unternehmen und Institute tätig.

Mittlerweile liegt der Schwerpunkt überwiegend beim Label IAN Records, das sich selbstverständlich nur immersiven Produktionen widmet. Hier sind unter anderem die Martin Kälberer Produktion ‚Raum‘ oder auch das neue Solo Album von Boris Blank erschienen. Seit 2020 ist er auch Mitglied des Immersive Committee der NARAS (National Academy of Recording Arts and Science). Durch diese Expertise ist er natürlich auch ein geschätzter Gastredner auf internationalen Kongressen (u. a. Audio Engineering Society, Verband Deutscher Tonmeister) und zudem regelmäßig als Dozent der ARD.ZDF Medienakademie tätig.

ANZEIGE

Das Team der msm-Studios

Stefan Bock hat, wie bereits erwähnt, ein beachtliches Team um sich geschart. Dies geschieht aus einer eng verknüpften Zusammenarbeit heraus. So hat beispielsweise Wolfgang Moroder sein Studio direkt in den Räumlichkeiten der msm-studios in München. Vermutlich könnte man über jeden einzelnen ein Porträt erstellen, doch soll es hier ja im Wesentlichen um die Studioarbeit der msm-studios im Allgemeinen gehen. Zumindest eine Erwähnung hat aber jeder von ihnen verdient:

David Merkl – Partner, Engineer & Producer

Hans-Martin Buff – Partner, Engineer & Producer

Wolfgang Moroder – Engineer & Producer

Johannes Müller – Recording Producer & Tonmeister

Ephraim Hahn – Recording Producer & Tonmeister

Kseniya – Kasko – Recording Producer & Tonmeister

Stefan Zaradic – Producer & Composer

Michael Hartl – Film Editor & Color Artist

Michael Hofmann – Post-Production & Authoring Engineer

Die Berliner Dolby Atmos Suite

Zwischen den beiden Berliner U-Bahnhöfen Südstern und Gneisenaustraße findet man seit etwas mehr als einem Jahr die neuen Räumlichkeiten der msm-studios. Eine ruhige Lage mit obligatorischem Hinterhofeingang. Nach einem ersten Gespräch in der Lounge lud Stefan Bock mich in die Dolby Atmos Suite für eine Listening-Session ein. Der Raum wirkt freundlich und hat glücklicherweise Tageslicht spendiert bekommen. In der Mitte des Raumes angekommen, musste ich meinen Kopf mehrmals um 360 Grad schwenken, da man in einer Studiosituation bekanntlich nicht allzu häufig von 14 Lautsprechern umgeben ist. Der Arbeitsplatz ist, wie auch der Rest des Raumes, bewusst minimalistisch gehalten. Bildschirme für DAW und Monitoring, eine Tastatur mit Maus und ein Interface sind alles, was man hier benötigt.

Die Ausstattung der msm-studios

Nicht nur die Optik des Studios glänzt durch Schlichtheit, auch die Ausstattung wurde bewusst so gewählt, dass eine bestmögliche Qualität gewährleistet wird. Für Stefan Bock war es wichtig, das Signal nicht unnötig oft wandeln zu müssen, bis es zu den Lautsprechern gelangt. Außerdem sollte jeder seine Mischung so schnell und unkompliziert wie möglich aufrufen können. Dafür schien das Neumann MT48 die geeignetste Lösung zu sein. Auf dem Studio PC lässt sich wahlweise mit Pro Tools oder Pyramix arbeiten. Von der DAW aus geht das Signal zu 2 Merging Hapi-Konvertern und von dort aus weiter zum Trinnov Audio Altitude 32 Vorverstärker. Für Videoprojektionen steht ein 4k-Beamer mit schalltransparenter Leinwand bereit. Sie dienen zur Mischung von Konzertfilmen oder um Präsentationen anzuzeigen. Nebenbei bemerkt ist auch Remote-Mixing möglich. Für das akustische Design war Jochen Veith von JV.Acoustics verantwortlich.

Im Fokus des Raumes stehen dennoch die Akustik und das Lautsprechersystem. Letzteres besteht aus einem 9.1.4 Setup der Firma Amphion. Das Hörerlebnis ist wirklich beeindruckend. Musik in Dolby Atmos hatte ich bis dato zwar bereits mal in einer (ebenfalls hervorragenden) Studioumgebung gehört, jedoch hatte ich den Eindruck, in der Dolby Atmos Suite der msm-studios noch deutlicher lokalisieren zu können. Selbst die oftmals schwierig verortbaren Positionen wie vorne/hinten und oben/unten konnte man klar hören und vor allem, was von unten kam auch spüren. Selbst der Musik, die nicht meinen persönlichen Geschmack traf, hätte ich stundenlang mit Freude zuhören können.

Interview mit Stefan Bock

Jens:

Hallo Stefan, zu Beginn erstmal ein paar Fragen zu deinem persönlichen Werdegang und den Beginn der msm-studios in München. Wie kamst du zur Audioproduktion und was hat dich bewegt, deinen Fokus erst auf Mixing und Mastering, später auf immersives Audio zu legen?

Stefan:

Die Arbeit als Toningenieur hat mich schon als Jugendlicher fasziniert und es war schnell klar, dass ich das mal mache, wenn ich einmal groß bin (lacht). Ich habe einige Jahre für eine große Plattenfirma gearbeitet. Dort verlagerte sich mein Schwerpunkt mehr und mehr auf das Mastering, ohne dass es dort ein entsprechendes Studio gegeben hatte. Daher habe ich dann 1991 mit Kollegen die msm-studios als Mastering Studio gegründet. Damals hatte Mastering in Deutschland noch nicht den Stellenwert, den es heute hat. 1994 hatte ich dann die Gelegenheit, bei der Live-Produktion von Peter Maffays Tabaluga in die Dolby Surround Mischung involviert zu sein. Das war damals die erste Sendung, die das ZDF in Surround ausgestrahlt hat. Ich war von den damals zwar noch sehr beschränkten Möglichkeiten von Mehrkanalton so beeindruckt, dass ich unsere neuen Studios, die wir 1995 in Betrieb genommen haben, gleich für Surround Sound vorbereitet habe. Seither lässt mich das Thema nicht mehr los.

Jens:

Mehrkanalformate sind ja in der Filmlandschaft weitaus verbreiterter im Vergleich zu Musikanwendungen. Sieht man eure Referenzen an, liegt der Fokus aber offensichtlich auf Letzterem. Ist das ein persönlicher Ansporn oder unterschätzt man deiner Meinung nach immer noch die Relevanz von Mehrkanalton in der Musikproduktion?

Stefan:

Wie schon erwähnt, bei mir ist das schon sehr lange eine große Leidenschaft und ich denke, dass es uns mittlerweile endlich die Technik erlaubt, das Potenzial richtig auszuschöpfen.

Jens:

In München hast du bereits ein großes Studio mit vielen Räumen für verschiedene Formate bis hin zur Video-Post-Produktion. Weshalb die Entscheidung nochmals ein Studio in Berlin zu betreiben?

Stefan:

Die Idee entstand schon vor ein paar Jahren. Das ganze Thema Immersive Audio lebt vom Hörerlebnis. Und nachdem Berlin mittlerweile einfach die Musikhauptstadt in Deutschland oder vielleicht sogar Europa geworden ist, war es ein logischer Schritt, auch nach Berlin zu gehen. Es macht wenig Sinn, über immersives Audio zu reden, man muss es erleben. Und wir brauchen die Nähe zu den Künstler:innen und Labels.

Jens:

Wie handhabt ihr das, wenn man eure Studioräume mietet? Bietet ihr eine Hilfestellung an, so dass man sich auch in das Thema einarbeiten kann oder sollte man bereits ausreichend Erfahrung mitbringen?

Stefan:

Unsere Studios sind so konzipiert, dass man innerhalb von wenigen Minuten sein eigenes System an den Start bringen kann. Es ist alles vorkonfiguriert und man muss sich nur noch mit dem mitgebrachten System an unsere Technik anschließen. Dann hängt es direkt von den Kunden ab, ob sie ihre Mischung selbst in unserem Referenzraum finalisieren möchten oder ob sie von uns weitere Unterstützung bekommen wollen. Das kann dann einfach eine Meinung sein oder eben auch die komplette Unterstützung bei der Mischung. Ich sehe das mittlerweile auch als einen neuen Mastering-Ansatz. Man kann doch viel leichter gemeinsam an der offenen Session arbeiten, als mühsam das Master durch die Gegend zu schicken und gegebenenfalls auf eine andere Plattform zu transferieren. Wir arbeiten oft und gerne in Teams und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man so sehr viel schneller zum Ziel kommt. Ein zweites Paar Ohren in einem akustisch guten Raum helfen hier sehr.

Jens:

Nun hast du schon mit unzähligen namhaften Künstlern zusammengearbeitet und häufig auch ursprüngliche Stereomischungen in Mehrkanal verzaubert. Dadurch kann ein Song ja potenziell nochmal ganz anders wirken. Hast du einen festen Workflow beziehungsweise eine bestimmte Philosophie wie du an die Mischungen herangehst oder ändert sich das je nach Künstler oder gar Song?

Stefan:

Dafür gibt es kein Pauschalrezept. Mir ist es immer sehr wichtig, dass die Mischung die Musik unterstützt. Die Technik und ihre Möglichkeiten dürfen nie zum Selbstzweck werden. Die Musik muss immer im Vordergrund stehen.

Jens:

Kannst du Beispiele nennen, bei denen Künstler besonders überrascht oder gar berührt waren, als sie bei dir ihre Songs in Dolby Atmos nochmals neu erlebt haben?

Stefan:

Seit ich mich mit Dolby Atmos beschäftige, habe ich noch nie so viele Künstler:innen so emotional erlebt. Da floss schon die eine oder andere Träne, weil das Erlebnis so viel emotionaler ist als bei allen Stereo Produktionen. Ein besonderes Highlight war bestimmt Herbert Grönemeyer, als er zum ersten Mal das Album „Mensch“ in Atmos gehört hat. Aber wie gesagt, ich habe noch niemanden erlebt, den oder die wir nicht erreicht haben.

Jens:

Surround- und 3D-Formate werden ja sowohl bei Konsumenten als auch bei Musikschaffenden sehr unterschiedlich aufgenommen. Einige legen einen hohen Wert darauf, andere finden es sogar unnötig. Was denkst du, woher kommt diese Diskrepanz?

Stefan:

Ich denke, es hängt ganz viel davon ab, wo und wie der erste Eindruck für 3D-Tonformate entstanden ist. Leider wird bei vielen kommerziell veröffentlichten Produktionen das Potenzial nicht richtig ausgeschöpft und damit meine ich nicht, dass man auf Teufel komm raus mit den Pannern „rumrührt“. Wenn man mit einer solchen Produktion zum ersten Mal mit Atmos in Berührung kommt, kann ich verstehen, dass man das für unnötig befindet. Genauso problematisch ist es, wenn das Wiedergabesystem nicht gut ist. Und auch mit einer Kopfhörerbinauralisierung kommt nicht jeder zurecht. Ich lade daher gerne alle zu mir ins Studio ein, die 3D-Tonformate für unnötig halten – vielleicht gelingt es mir ja, sie umzustimmen.

Jens:

Apple hat 2021 Dolby Atmos eingeführt und seit 2022 wird das Thema ja auch bei einigen großen Automobilherstellern sehr ernst genommen. Im Auto wird vermutlich häufiger Musik konsumiert als ein Film. Habt ihr seitdem einen Anstieg an Anfragen feststellen können?

Stefan:

Das lässt sich schwer in Zahlen fassen. Generell werden heute viel mehr Atmos Produktionen gemacht als noch vor 5 Jahren. Ich stimme dir aber zu, das Auto wird künftig einen großen und wichtigen Stellenwert für immersive Musikproduktionen haben.

Jens:

Wie steht es deiner Meinung nach um die Zukunft von immersivem Audio? Durch den vermehrten Kopfhörerkonsum setzen ja immer mehr Hersteller auch auf binaurales Audio. Häufen sich da eventuell auch die Anfragen der Kunden oder ist der Bereich für euch gar nicht so relevant?

Stefan:

Auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass zurzeit die meiste immersive Musik mit dem Kopfhörer konsumiert wird. Bei Apple Music ist Atmos ja mittlerweile das default Audio-Format, wenn der Titel in Atmos vorliegt. Man muss dort Spatial Audio also bewusst ausschalten, wenn es nicht gewünscht wird.

Jens:

Nun ist so ein Dolby Atmos-Setup nicht gerade günstig in der Anschaffung. Was wäre deiner Meinung nach ein sinnvoller kostengünstiger Einstieg? Lohnt es sich vielleicht, mit den heutigen Möglichkeiten, über Kopfhörer und binaurales Audio sich einzuarbeiten?

Stefan:

Das hängt sehr stark an der Art, wie und welche Musik produziert wird. Es ist bei manchen Produktionen durchaus ein gangbarer Weg, mit der Produktion auf Kopfhörern zu beginnen und sie anschließend im Studio fertigzustellen. Ich denke, es ist wichtig, hier die Grenzen der jeweiligen Systeme zu kennen und irgendwo dann seine Referenz zu finden. Wie bereits erwähnt, hilft es den neuen Formaten nichts, wenn die Ergebnisse nicht überzeugen.

Jens:

Du hast ja mit der Entwicklung von Pure Audio Blu-Ray schon sehr früh die Grundlagen für einen Tonträger geschaffen, der immersive Tonformate unterstützt. Was hast du noch geplant für die Zukunft?

Stefan:

Wir haben die Pure Audio Blu-ray bereits 2009 entwickelt. Sie erlaubt uns, mehrere verschiedene und hochauflösende Tonformate auf einem Tonträger zu speichern. Die Bedienung ist dabei so einfach wie eine CD. Am Anfang war eine typische Konfiguration ein High-res Stereo Ton und eine 5.1 High-res Tonspur. Als dann 2012 Auro 3D und 2015 Dolby Atmos für den Endverbraucher verfügbar waren, war die Pure Audio Blu-Ray der einzige Tonträger für Audio-only Produktionen. Auch heute ist die Qualität der Pure Audio Blu-Ray noch den aktuellen Streaming-Formaten qualitativ weit überlegen. Mit der Pure Audio Blu-Ray bekommen wir fast Studioqualität bis zum Endverbraucher. Aber ich habe auch in Zukunft noch viel vor. So werden wir in absehbarer Zeit einen Streaming-Dienst starten, bei dem wir dann auch in Blu-ray Qualität streamen können. Außerdem ist auch das immersive Live-Streaming ein ganz großes Thema.

Jens:

Vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Wir wünschen dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Schaffen!

Stefan:

Vielen Dank! Und danke für deinen Besuch und das interessante Gespräch.