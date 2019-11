Ein Rückblick auf die neue Musikmesse in Leipzig

Am 01.11.2019 schickte mich die AMAZONA.de Redaktion zum Musicpark nach Leipzig. Darauf freute ich mich und war gespannt, wie die das dort wohl aufziehen, denn es ist der erste Musicpark überhaupt. Und überhaupt war ich von der diesjährigen Musikmesse in Frankfurt so dermaßen enttäuscht, dass es mich regelrecht nach anderen Musikmessen gelüstet.

Um gleich mit der Studiotür ins Mischpult zu fallen: Zukünftig gehe ich nach Leipzig statt Frankfurt. Auch wenn es logischerweise am allerersten Tag einer allerersten Messe publikumsmäßig noch nicht der Overkill war: Es war gut, es war richtig schön! Und falls die Messe nächstes Jahr wieder stattfindet (was ich hoffe), dann solltet ihr euch die Messe rot im Kalender anstreichen. Wenn, aber das folgt dann weiter unten.

Es hat zwar nur indirekt mit unser aller Lieblingsthema „Musik“ zu tun, aber da ja so gut wie alle Musikschaffenden auch Ästheten sind, möchte ich euch zu Beginn ein wenig die ansprechende Architektur der Messe präsentieren.

Für mich persönlich war der Beginn etwas holprig, denn ich kam am Parkplatz am Osteingang an, konnte mich aber dort nicht akkreditieren und musste dazu zum Congress Center am anderen Ende des Messegeländes laufen. Dort angekommen wollte man meinen Personalausweis, der aber im Auto lag: Beim Parkplatz Osteingang.

Dickes Lob an die netten Mädels von der Bearbeitungsstelle, die mein flehender Hundeblick sogleich in den Erbarmen-Modus umschalten ließ und die mir dann auch ohne den Lebensberechtigungs-Lappen einen Presseausweis um meinen Hals hängten.

Dann mal hinein ins Getümmel?

Definitiv nein, denn ich war bereits um kurz nach 10 Uhr auf der Musicpark und da war alles noch relativ ruhig. Ich sage bewusst „relativ“, denn es hatten durchaus schon einige Interessenten den Weg zum Musicpark Leipzig gefunden. So hatte ich aber auch meine Ruhe, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen: Schöne hohe Hallen, viel Tageslicht von oben und durch die Seitenfronten, eine gute Akustik. Das fiel mir sofort positiv auf.

Gegen Mittag/Nachmittag wurden die Besucher merklich zahlreicher und es war eine bunte Mischung aus Jung und Alt. Wer die doch eher nüchtern und sehr „businessmäßig“ aufgezogene Frankfurter Musikmesse kennt und sich dort manchmal (so wie ich) etwas fehl am Platze vorkommt, wird sich in Leipzig wesentlich wohler fühlen.

Die Hallen 2 und 4 waren die angesagten und so ging ich mal flugs durch. Flugs stimmt eigentlich nicht, denn durch ein sehr geschicktes Konzept bleibt man dauernd irgendwo stehen. Die Unterteilung nach verschiedenen Instrumentengattungen ist weit weniger strikt als z. B. in Frankfurt und so schaut man sich auch gerne mal etwas an, was nicht unbedingt das eigene Metier betrifft.

Gleich zu Anfang stolperte ich quasi in den Stand von Böhm Orgeln (früher „Dr. Böhm“) hinein und ich war voll erstaunt, denn ich wähnte die Firma schon lange im Verdauungstrakt des Insolvenzverwalters. Weit gefehlt …

Die Orgeln klingen wunderbar und erinnerten mich stellenweise stark an die Orgelsounds, die früher Adi Zehnpfennig mit seinen Zauberhänden so erstklassig performt hat. Die Instrumente selbst wirken aber alles andere als altbacken und es gibt sie vom einmanualigen, transportablem Keyboard über 2-manualige Modelle bis hin zur dreimanualigen Superorgel.

Den größten Stand hatte augenscheinlich Yamaha. Die hatten aus ihrem Musikinstrumenten-Bereich einen guten Querschnitt nach Leipzig mitgebracht. Auch Yamaha hatte alles so vorbereitet, dass die Interessenten sich in größerer Anzahl ein Instrument nehmen konnten, um an einem Workshop teilzunehmen. Besonders beeindruckend war der E-Drum Workshop, wo wirklich eine kleine Horde menschlicher Klopfgeister gleichzeitig an den DTX-Drumsets loslegen konnte.

Gleich nebenan war Casio mit einem Stand seiner Digitalpianos vertreten, die von einer verdammt guten Sängerin/Keyboarderin vorgeführt wurden.

Besonders schön zu sehen waren die vielen Musikinteressierten, die ohne Hemmungen und Schranken die Musikinstrumente antesten konnten. So wie dieser junge Queen-Fan, der sich voller Inbrunst an der „Bohemian Rhapsodie“ versuchte. Kleine Anmerkung am Rande: Das Bier am Klavier ist ein Fake, nur billige Deko aus Plaste. Nicht dass es noch heißt, auf der Musicpark werden Jungendliche zum Bierkonsum verführt …

An jeder Ecke des Musicpark Leipzig wurden Workshops aus den verschiedensten Bereichen angeboten und es war für jeden Interessierten etwas dabei. Aufgrund der gelungenen Durchmischung der Themenbereiche hat sich bestimmt der eine oder andere auch mal einen Workshop „reingezogen“, der ihn nicht direkt betroffen hat.

Es waren auch einige Stars in Leipzig, hier z. B. Midge Ure, der sowohl als Solokünstler als auch als Mitglied der Band Ultravox sowie Mitinitiator des Band Aid-Projekts bekannt geworden ist. Es gab auf dem Musicpark eigene Stände mit rotem Teppich davor für die Autogrammstunde der Stars. Das hatte direkt etwas von Hollywood.

Audio-Technica, Neumann/Sennheiser und Shure waren auch da …

…sowie Marshall und andere Größen der Gitarren-Fraktion.

Aus meiner Ecke waren auch Leute da: Claus Freudenstein mit den von ihm entwickelten Minibässen (damit Kinder problemlos Kontrabass spielen lernen) und die zwei „griabigen“ Bayernschädel von der Fa. Miraphone aus Waldkraiburg und der Fa. Buffet Crampon aus Geretsried.

Überhaupt war sowohl Blech- wie Holzgebläse gut vertreten auf dem Musicpark Leipzig.

Keyboardlos war die Messe aber beileibe nicht, auch Dexibell hatte einen eigenen Stand.

Aber großes „aber“, meine sehr geehrten Verantwortlichen. Wo sind die Synthesizer, der ganze elektronische Krimskrams, der ebensoviel Freude macht wie Drums, Gitarren, Gebläse? Das habe ich schwer vermisst, denn wenn Leipzig schon als quasi „Full-Range-Messe“ auftreten will, kann man diese Sparte nicht einfach weglassen. Da gibt es mittlerweile so viel Material, dass man locker eine weitere Halle damit bestücken könnte. Das sollte unbedingt 2020 berücksichtigt werden, denn sonst lohnt sich ein Besuch für sehr, sehr viele AMAZONA.de Leser nicht wirklich.

Auch ein bisschen Studiotechnik gehört hier her. Vielleicht nicht gerade die 200000 Euro Neve oder SSL, aber ein wenig gute Homerecording-Hardware wie Software. Inklusive Workshops dazu, so wie es die Musicpark Leipzig bei den Instrumenten ja sehr schön vorgemacht hat.

Okay, schauen wir uns nun weiter auf der Messe um.

Zwischen allem Ausgestellten immer wieder Bühnen mit Livemusik.

Und sehr viel akustisches Schlagwerk:

Quasi als musikalischen Aufhänger marschierte diese Bläsertruppe immer wieder mal durch die Gänge und – die waren echt gut! Swing und Dixieland auf hohem Niveau, die Jungs machten echt Laune und es blieben dann auch immer etliche Leute für diese Darbietung stehen.

Die persönlichen Begegnungen sind stets ein Highlight auf den Messen. So sprach mich ein AMAZONA.de Leser (Stefan aus Potsdam) an, der mich erkannte und mir mitteilte, wie gerne er meine Testberichte liest, auch seine Kumpels. Also so was geht runter wie Augustiner Edelstoff!

Meinen Freund Ricco mit Sohn aus dem Erzgebirge traf ich hier auch zufällig, keiner wusste vom anderen, dass er in Leipzig auf der Musicpark ist.

Dass er hier ist (am Stand von Just Music), wusste ich auch nicht: Korgs Nummer-Eins-Vorführer Jürgen Sartorius.

In diesem Bereich mit der sinnigen Bezeichnung „Room of Doom Amps“ musste euer Onkel Sigi tief Luft holen, denn in diesem Live Stage Bereich waren die Bässe so ultratief, dass meine Pumpe schon knapp am „Alarm“ brüllen war. Nun ja, ich bin halt schon alt.

Die Mucken drinnen waren schon klasse, aber dieser Mörderbass trieb mich schnell wieder hinaus.

Es waren einige Hersteller nur indirekt über die hier anwesenden Musikversender bzw. Musikhäuser vertreten. Auch Thomann hatte einen Stand, einen sehr kleinen zwar, aber mit den originellsten Sitzmöbeln für Musiker, die ich bislang kenne. Der „Marshall“ ist übrigens ein Kühlschrank.

Die musikalischen Events waren schon bemerkenswert. Ich war ja nur am Eröffnungstag dort, aber bereits da wurde den ganzen Tag an jeder Ecke etwas aufgeführt. Für einen schnellen Equipment-Wechsel gab es rollende Bühnen, die dann flugs in die Schallkabinen hineingerollt wurden.

Auch nicht ganz unwichtig ist das leibliche Wohl. Und hier haben sich die Stände, die sich innerhalb des ganzen Geschehens befinden, von Onkel Sigi wirklich ein Lob verdient. Besser kann der Kaffee nicht schmecken und was für Kuchen.