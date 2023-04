Report: Nadeln für Plattenspieler, Schliffe, Handhabung, Tonabnehmer

Nadeln: Einmal richtig gemacht läuft die Platte noch runder

Nadeln sind nicht nur an der Tanne schön! Ganz besonders gut machen sie sich am Plattenspieler.

Vor ein paar Jahren hätte es keiner mehr für möglich gehalten: Nachdem iTunes das Format der CD fast in Rente geschickt hat und die Möglichkeit des Musik-Streamings wiederum Portalen zum Musik kaufen den Rang abgelaufen haben, hat sich die Schallplatte zwar nie ganz verabschiedet, da sie schlichtweg zu viele Liebhaber hat, aber dass die Schallplattenindustrie eine solche Renaissance erlebt, damit haben die wenigsten gerechnet. Letztlich hat das Medium der Schallplatte in 2022 mehr Abnehmer gefunden als die CD.

Ob nun zu Hause für den HiFi-Genuss, im Club mit exklusiven „only vinyl“ Releases oder auf portablen Plattenspielern, die draußen oder drinnen ohne Verstärker, Boxen und großartige Verkabelung auskommen: Die Schallplatte ist wieder vollends da! Und neben dem wunderbaren Knistern der Vinyl gibt es ein ganz essentielles Stück, das nicht fehlen darf: die Nadel. Heute möchten wir genau darauf eingehen, was eine Nadel macht, wie man richtig mit ihnen umgeht, welche Arten und welche Schliffe es gibt, um euch eine passende Wissensgrundlage zu vermitteln, damit ihr stets die richtige Nadel kauft.

ANZEIGE

Was ist eine Nadel für einen Plattenspieler?

Aber bevor mir uns nun mit der korrekten Handhabung einer Plattenspielernadel beschäftigen, ist es natürlich fundamental wichtig zu verstehen, was sie ist und wie sie funktioniert.

Nadeln, auch bekannt als Tonabnehmer, befinden sich am Ende eines jeden Tonarms. Dieser ist am Plattenspieler befestigt und wird über die Schallplatte geführt, während die Nadel die Rillen im Vinyl abtastet und so die Musik wiedergeben kann.

Hierbei gibt es nun natürlich verschiedene Arten, die sich in Form, Material und ihrer Empfindlichkeit unterscheiden. Je nach Art der Musik die überwiegend abgespielt wird und dem gewünschten Klangprofil, sollte der richtige Tonabnehmer gut gewählt werden.

Zudem gibt es zwei verbreitete Arten von Tonabnehmersystemen: Concorde-Systeme oder Headshell. Beide werden mit einem Bajonettverschluss am Tonarm befestigt. Bei der Concorde-Variante kann man die tatsächliche Nadel unkompliziert aufstecken. Bei den Headshell-Systemen ist es ein wenig komplizierter: Hierbei wird die Nadel mit zwei Schrauben an dem Headshell-System befestigt und man muss vier Kabel zwischen System und Nadel verbinden. Verbunden werden rechter Kanal (rot), linker Kanal (weiß), Masse (grün) und Erdung (blau). Bei Headshell-Systemen gibt es zudem noch die Möglichkeit, zusätzliche Gewichte auf auf dem Tonabnehmer zu befestigen. Dies ist gerade bei Hip-Hop-DJs beliebt, da so sichergestellt werden kann, dass auch bei intensivem Scratching die Nadel nicht ohne weiteres aus der Rille springt. Für die korrekte Ausrichtung einer Headshell-Nadel sollte zudem immer ein Winkelmesser verwendet werden.

Die verschiedenen Typen von Nadeln / Tonabnehmer

Es gibt verschiedene Arten von Nadeln, die sich in ihrer Form und Empfindlichkeit unterscheiden. Jede Art von Tonabnehmern hat dabei ihre eigenen Vor- und Nachteile. Hier stellen wir euch einige der gängigsten Arten von Nadeln und ihre Eigenschaften vor:

Sphärische Nadel

Eine sphärische Nadel hat eine runde Spitze und ist am weitesten verbreitet. Diese Art ist robust und kann auf verschiedenen Arten von Schallplatten verwendet werden. Allerdings hat sie eine geringe Kontaktfläche mit der Schallplatte und kann daher den Klang nicht so detailliert wiedergeben wie andere Varianten. Dieser Typ von Tonabnehmern ist am ehesten bei DJs wiederzufinden. Besonders im Hip-Hop-Bereich, in dem Scratching eine große Rolle spielt. Durch den rundum gleichen Schliff wird der Tonabnehmer beim rückwärts Drehen nicht beschädigt. Ein beliebter Vertreter ist die Ortofon Concorde MKII Scratch, die preislich bei 119,- Euro liegt. Solltet ihr mit einem Digital-Vinyl-System wie Traktor oder Serato auflegen, reicht dieser Typ aus, da nur der Signalton von der Timecode-Schallplatte abgenommen werden muss. Der eigentliche Song wird hierbei ja vom Rechner abgespielt.

Ortofon Concorde Scratch MKII System Kundenbewertung: (13) 119,00 € bei

Elliptische Nadel

Eine elliptische Nadel hat eine ovale Spitze und eine größere Kontaktfläche mit der Schallplatte als eine sphärische Variante. Dadurch kann sie den Klang detailreicher wiedergeben und auch höhere Frequenzen besser erfassen. Allerdings ist eine elliptische Nadel empfindlicher als eine sphärische Nadel und kann schneller abnutzen. Bekannt hier ist die Ortofon Concorde Club MKII. Die elliptischen sind teurer als sphärisch geschliffenen Tonabnehmer. Die Ortofon Concorde Club MK II liegt bei 139,- Euro.

ANZEIGE

Ortofon Concorde Club MKII System Kundenbewertung: (42) 139,00 € bei

Shibata Nadel

Eine Shibata Nadel hat eine sehr spitze, dreieckige Form und eine noch größere Kontaktfläche mit der Schallplatte als eine elliptische Nadel. Dadurch kann sie einen noch detailreichen und genauen Klang wiedergeben. Allerdings ist eine Shibata Nadel sehr empfindlich und sollte nur auf hochwertigen Schallplatten verwendet werden.

Preislich gesehen machen wir hier einen deutlichen Sprung. Für die Nadel allein ohne Lager liegen wir beispielsweise bei der Ortofon Stylus 2M Black bei 399,-. Diese Nadel muss noch auf ein passendes Headshellsystem montiert werden. Diese Tonabnehmer sind nur für den Hörgenuss gedacht und nicht für die typische Handhabung von DJs.

Ortofon Stylus 2M Black Kundenbewertung: (2) 399,00 € bei

Die richtige Handhabung von Nadeln für Turntables

Nachdem so also ausgewählt werden kann, welche Nadel sich für das eigene Hörvergnügen ideal eignet, kommen wir nun zur korrekten Handhabung von Tonabnehmern.

Richtiges Reinigen und Austauschen von Nadeln

Es ist wichtig, die Nadel regelmäßig zu reinigen, um sicherzustellen, dass sie keine Staub- oder Schmutzpartikel enthält, die die Schallplatten beschädigen können. Hierbei solltet ihr jedoch vorsichtig vorgehen, um den Tonabnehmer nicht zu beschädigen oder zu verbiegen. Dabei können spezielle Reinigungsflüssigkeiten und -bürsten verwendet werden, um die Nadeln schonend zu reinigen. Wenn Sie eine abgenutzte oder beschädigte Nadel bemerken, ist es wichtig, diese so schnell wie möglich auszutauschen, um eine Beschädigung der Schallplatten zu vermeiden. Durch den eingangs erwähnten Bajonettverschluss sind die Systeme schnell zu tauschen und bei dem Concorde System ist auch der Tonabnehmer an sich fix ausgewechselt. Bei den Headshell-Varianten braucht man ein paar Minuten länger.

Einstellen des Tracking-Drucks

Der Tracking-Druck ist der Druck, den die Nadel auf die Schallplatte ausübt. Es ist wichtig, den Tracking-Druck richtig einzustellen, um sowohl die Nadel als auch die Schallplatte vor Schäden zu schützen und die bestmögliche Klangqualität zu erzielen. Der Tracking-Druck kann je nach Typ des Tonabnehmers und Gewicht des Tonarms unterschiedlich sein. Es ist wichtig, die Empfehlungen des Herstellers zu befolgen, um den optimalen Tracking-Druck für euren Plattenspieler zu finden. Hierbei sollte man damit anfangen, den Punkt zu finden, in dem der Tonarm gerade und ausbalanciert schwebt. An diesem Punkt hat der Tonarm einen Druck von null Gramm. Wenn man diesen Punkt gefunden hat, kann man die Beschriftung des Gewichts auf der anderen Seite des Tonarms auf null justieren und im Nachhinein auf das vom Hersteller empfohlene Gewicht einstellen.

Antiskating

Beim Abspielen einer Schallplatte bewegt sich der Tonarm nach und nach immer näher zur Mitte des Plattenspielers. Dabei entwickelt sich eine Kraft, die versucht den Tonarm weiter in die Mitte zu drücken. Damit der Tonabnehmer dabei nicht aus der Rille rutscht, muss man diese Kraft ausgleichen. Da bei dieser Kraft die Nadel zudem stärker an die innenliegende Seite der Rille drückt, wird der Sound nicht mehr optimal wiedergegeben und die Schallplatte kann sich hierdurch auch schneller abnutzen. Mit der korrekten Einstellung des Antiskating wirkt dem entgegengewirkt. Auch dazu gibt es in der Regel neben der zum Tracking-Druck eine Empfehlung vom Hersteller zur Einstellung des Antiskatings.

Korrektes Handling des Tonarms

Der Tonarm ist der Teil des Plattenspielers, an dem der Tonabnehmer befestigt ist. Es ist wichtig, den Tonarm vorsichtig zu handhaben, um sowohl die Nadel als auch die Schallplatte vor Schäden zu schützen. Beim Absetzen des Tonarms sollte man darauf achten, dass er sanft auf den Plattenteller abgesenkt wird, um eine Beschädigung des Vinyls oder der Nadel zu vermeiden. Beim Anheben des Tonarms sollte man darauf achten, dass er nicht zu schnell angehoben wird, um ein Abreißen der Nadel zu vermeiden. Je nach Art des Plattenspielers ist jedoch dahingehend ein extra Hebel verbaut, der das Anheben und Absenken des Tonarms und des daran befestigten Tonabnehmers ermöglicht.

Waagerechte Position des Plattenspielers

Oft wird dies gerade beim reinen Hörgenuss vergessen, aber ein Plattenspieler sollte immer genau waagerecht ausgerichtet sein. Die meisten Geräte haben dafür auch höhenverstellbare Füße, um so Unebenheiten auszugleichen. Besonders in der DJ-Booth in einer Bar oder einem Club kann es sein, dass der Untergrund nicht ganz eben ist, sodass die verstellbaren Füße eine große Hilfe sein können.

Beachtet also, für welchen Zweck ihr eure Nadeln einsetzen möchtet, ob nur zum reinen Hören oder zum Auflegen und Scratchen und entscheidet euch dementsprechend für den passenden Nadeltyp. Mit der richtigen Handhabung könnt ihr sicherstellen, dass sowohl die Nadel als auch eure Schallplatten geschont werden und dementsprechend auch eine gewisse Langlebigkeit an den Tag bringen werden. Zudem könnt ihr so auch das Maximum aus dem Hörerlebnis rausholen und die bestmögliche Qualität des Mediums Schallplatte hervorbringen.

Wer mehr über die einzelnen Nadeln erfahren möchte, dem legen wir hier den auf amazona.de erschienen Report ans Herz.