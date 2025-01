Report: NAMM 2025 Rundgang DJ

Die wichtigsten NAMM 2025 Neuheiten im DJ-Bereich auf einen Blick

Die NAMM 2025 ist nun vorbei und wir möchten die Zeit nutzen, um die vorgestellten Produkte und unseren Gesamteindruck zusammenzufassen und ein wenig zu reflektieren. Um es gleich vorwegzunehmen. Es gab in diesem Jahr nur einen kleinen Pool an Neuveröffentlichungen und gerade bei den großen Herstellern blieb es eher ruhig. Kurz vor der NAMM 2025 hatten einige Hersteller neue Produkte veröffentlicht.

Reloop RMX-30 BT, 3-Kanal DJ-Mixer mit Bluetooth

Dazu gehörte beispielsweise die deutsche Marke Reloop, die mit dem Reloop RMX-30 BT einen preisgünstigen 3-Kanal DJ-Mixer mit Bluetooth-Funktion vorstellte.

Zwar muss man auf Effekte oder ein Filter am Gerät verzichten, erhält dafür aber drei Kanäle, von denen man auf zwei das eingehende Bluetooth-Signal routen kann.

An Anschlüssen können neben Mikrofon- und Line-Signalen auch Phono-Signale verarbeitet werden. Ausgangstechnisch hat der Reloop RMX-30 BT neben einem Cinch-Ausgang auch ein paar XLR-Buchsen spendiert bekommen. Zusätzlich verfügt der 3-Kanal DJ-Mixer noch über einen Record-Out und das alles für 229,- Euro. Das Gesamtpaket ist solide und erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck.

Interessanterweise gab es die meisten Neuheiten im Bereich der Mischpulte.

Resor Electronics 3300 und 3300 FX, 4-Kanal Rotary-Mixer

So gab es zum einen anpassbare 4-Kanal DJ-Mixer von Resor Electronics.

Den Resor 2525FX durften wir bereits in der Vergangenheit vorstellen. Den Testbericht haben wir hier verlinkt.

Nun wurde kurz vor der NAMM 2025 mit dem Resor 3300 ein weiteres Modell angekündigt, das auf der Website umfangreich personalisiert werden kann. Neben optischen Optionen wie der Holzfarbe oder den Potikappen kann man sich auch für vier statt nur zwei VU-Meter entscheiden oder einen kompletten FX-Bus hinzubuchen, mit dem sich externe Effekte in die Signalkette des Resor 3300 einschleifen lassen.

Wie so oft liegt der Fokus auf dem Sound, warm klingenden Filtern und einem Master-Isolator. Der Resor 3300 testet also alle Boxen. Letztendlich ist es aber eine Frage des Budgets, bei einem Basispreis von 2950,- Euro wird es mit Anpassungen oder dem Effektmodul natürlich nur noch teurer. Immerhin gibt es ein passendes Travelcase gratis dazu.

Wax Electronics Precision04, 4-Kanal Rotary-Mixer

Ebenfalls aus Frankreich kommt ein neuer 4-Kanal DJ-Mixer im Rotary-Stil. Die Firma Wax Electronics hatte kurz vor der NAMM 2025 den Precision04 angekündigt. Auch hier gibt es zwei VU-Meter und einen Master-Isolator, allerdings muss man bei diesem Rotary-Mixer auf ein Filter verzichten. Dafür verfügt der Wax Electronics Precision04 über einen Send pro Kanal, so dass hier externe Effekte in die Signalkette des 4-Kanal DJ-Mixers eingebunden werden können. Aber auch hier stellt sich wie so oft die Frage nach dem Budget. Der französische Mixer kostet 2380,- Euro plus Versand. Aber auch hier ist zumindest ein Transportkoffer im Preis enthalten.

Hercules DJControl Mix Ultra, 2-Kanal DJ-Controller

Kurz vor der NAMM 2025 hatte Hercules den Hercules DJControl Mix Ultra vorgestellt. Der DJ-Controller wurde bereits auf der diesjährigen CES ausgezeichnet. Der batteriebetriebene DJ-Controller wird via Bluetooth mit dem Smartphone oder Tablet verbunden. Dazu benötigt man natürlich eine passende DJ-App und hier hat Hercules auf algoriddims djay gesetzt. So können neben Loops, Effekten und Co. auch Stems über den „Neural Mix“ ihren Einsatz finden. Über einen eigenen Button kann so auch der 3-Band-Equalizer die Lautstärke der drei Stems Drums, Melodie und Vocal regeln. Mit bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit soll der extrem handliche DJ-Controller überall seinen Einsatz finden. Anschlusstechnisch gibt es nur einen USC-C-Port, der zur Stromversorgung bzw. zum Laden des eingebauten Akkus dient. Die Soundausgabe erfolgt über das mitgelieferte Audio-Split-Kabel, über das auch ein Cue-Signal abgegriffen werden kann. Preislich liegt der Hercules DJControl Mix Ultra mit 169,- Euro in einem sehr günstigen Bereich.

Korg handytraxx, mobile Plattenspieler

Zu Beginn der NAMM 2025 überraschte Korg mit vier Versionen seines tragbaren Plattenspielers, der Korg handytraxx Serie. Dabei hat sich Korg eigentlich aus dem DJ-Bereich zurückgezogen und die handytraxx-Serie zeigt ein interessantes Portfolio.

Drei der vier Versionen beziehen sich eher auf Plattenspielergenuss mit vernünftigem Sound, so gibt es mit dem „Tube“ einen regelbaren Röhrenverstärker, das Modell „Tube J“ kommt dann noch mit einem zusätzlichen System der japanischen Firma JICO. Das Modell mit dem Zusatz „1Bit“ ist zum Digitalisieren von Schallplatten gedacht, was bleibt da noch? Richtig, mit dem Korg handytraxx play war dann wirklich etwas für DJs dabei. Zum Preis von 429,- Euro soll es ab Mai einen tragbaren Plattenspieler geben, der neben einem Akku auch über einen eingebauten Lautsprecher, Crossfader, Looper, einstellbares Delay und Filter verfügt. Wir sind gespannt, wo man dieses Modell sehen wird.

Omnitronic PM-202F und Omnitronic PM-202FX

Neuigkeiten gab es auch von Omnitronic. In den letzten Jahren konnte die Firma mit ihren preiswerten Rotationsmischern überzeugen. Hier der Testbericht des Omnitronic TRM-222.

Dieses Jahr soll es ein klassischer DJ-Mixer mit Fadern sein. So stellt der Hersteller den Omnitronic PM-202F und PM-202FX vor.

Ein preiswerter 2-Kanal-DJ-Mixer, in den auch Bluetooth integriert werden kann. Wie beim vorgestellten Modell von Reloop kann das Signal entweder auf Kanal 1 oder Kanal 2 gelegt werden. Der Mixer verfügt über ein bipolares Filter pro Kanal und die Rückseite kann mit einem Master_Out via XLR und einem Record-Out überzeugen.

Der Preis liegt bei 159,- Euro. Wer etwas mehr Geld zur Verfügung hat, bekommt für 199,- Euro die Version mit Effekten. Hier stehen Chorus, Reverb, Delay, Flanger, Phase und Wah zur Auswahl, die über ein Poti das Mastersignal beeinflussen.

Phase Pro, kabelloses DVS

Dann gab es natürlich noch Phase Pro.

Das drahtlose DVS-System wurde überarbeitet und soll mit einem größeren Akku, einer Funkantenne mehr und einem Rotationssensor ausgestattet sein. Alles Neuerungen, die den Einsatz stabiler und länger machen sollen.

Die größte Neuerung bei Phase Pro ist jedoch der OLED-Touchscreen, der sich nun in den Remotes befindet. Über ein eigenes Programm kann man sich aus 50 Modulen eine maßgeschneiderte Lösung für den eigenen DJ-Style zusammenstellen. So kann man sich über den Display-Status Informationen wie den Batteriestatus der Remote anzeigen lassen oder auch sein Logo schick auf dem Display präsentieren. Am interessantesten sind jedoch die sogenannten Action-Module. Hier verwandelt sich die Remote in einen kleinen MIDI-Controller, mit dem man beispielsweise Effekte, Recordings oder Loops aktivieren kann.

Preislich soll der Spaß um die 800,- Dollar liegen.

Rane One MKII, 2-Kanal DJ-Controller mit motorisierten Jogwheels

Dann gab es noch eine Überraschung mit dem Rane One MKII.

Die neue Version des vier Jahre alten 2-Kanal-DJ-Controllers kommt natürlich immer noch mit motorisierten Jogwheels und auch der Formfaktor ist identisch mit dem Vorgänger. Neu sind aber diverse Stem-Integrationen. Nicht nur über einen Modus der acht RGB-Performance-Pads, sondern auch über vier neue Buttons rechts oberhalb des Jogwheels können die einzelnen Stems bei Bedarf an- und ausgeschaltet werden. Durch diese zusätzliche Ebene ist es also möglich, Stems und z. B. Hot-Cues gleichzeitig zu bedienen. Dazu kommen noch alle 29 Effekte des Rane Performers, sodass man hier ein Komplettpaket erhält. Wir freuen uns schon darauf, dieses in hoffentlich naher Zukunft für euch testen zu dürfen. Abgesehen von diesen Änderungen gab es noch einige kleinere Updates. So haben wir ein dediziertes Poti für die Lautstärke des Samplers auf der Vorderseite oder im Menü versteckt die Möglichkeit, Hall oder Echo auf das Mikrofonsignal zu legen.

Der Rane One MKII soll im Laufe des Sommers erhältlich sein und sich preislich im Rahmen des Vorgängers bewegen, der 1299,- Dollar kostet.

So viel zu den Produktneuheiten, die auf oder kurz vor diesjährigen NAMM 2025 vorgestellt wurden.

Was ist mit den anderen Herstellern im DJ-Bereich?

Erstaunlich ist, dass keiner der Marktführer wie Denon DJ, Pioneer DJ oder jetzt AlphaTheta etwas Neues bei der NAMM 2025vorgestellt hatte.

Gerade bei Denon DJ wundern wir uns ein wenig. Zuletzt wurde mit dem Denon DJ Prime Go+ eine überarbeitete Version des vier Jahre alten Vorgängers vorgestellt. Diese war zwar solide, aber wenig innovativ. Allerdings kann man dem Unternehmen zugute halten, dass es mit Engine DJ eine erstklassige Software anbietet, die immer wieder mit durchdachten Updates punktet, von denen viele Nutzer auf den unterschiedlichsten Endgeräten profitieren. Zudem hat man mit dem Denon DJ Prime 4+ nicht nur ein beachtliches All-in-one-Gerät geschaffen, sondern auch einen ambitionierten ersten Schritt in den Bereich der Stems gemacht, die auf einem Endgerät abseits des Computers generiert werden. Die Arbeit geht also weiter.

Bei AlphaTheta gab es Ende letzten Jahres einen kleinen Durchbruch. So hatte uns der Hersteller neben einem kabellosen DJ-Kopfhörer in Form des AlphaTheta HDJ-F10 auch den Einstiegs-DJ-Controller AlphaTheta DDJ-FLX2 und das all-in-one DJ-System XDJ-AZ beschert. Am Innovativsten fanden wir jedoch den AlphaTheta DDJ-GRV6 mit seinem Feature Groove Circuit, bei dem die Stem-Thematik einen Schritt weitergedacht wurde. So konnte man bestehende Drum-Spuren eines laufenden Songs direkt manipulieren und durch andere ersetzen, was uns in der Praxis sehr viel Spaß gemacht hat. Außerdem war der Preis von 849,- Euro für einen 4-Kanal-DJ-Controller mit großen Jogwheels und der DNA von Pioneer DJ in Sachen Sound-Color und Beat-FX gerade im Vergleich zum restlichen Portfolio wirklich günstig.

Sowohl Denon DJ als auch AlphaTheta waren auf der NAMM 2025 mit einem Stand vertreten, stellten aber keine Neuheiten vor.

Bei den großen Firmen wäre noch Allen & Heath zu nennen, aber auch hier wurde bereits Ende letzten Jahres die MK2-Version des XONE:92 angekündigt. Die neue Version kommt mit einer Reihe von Quality Of Live Updates, die sich nach zwanzig Jahren auch angesammelt haben. Etwas wirklich Neues gab es aber leider auch hier nicht.

Wir sind gespannt, welche Neuerungen wir in Zukunft nach der NAMM 2025 sehen werden. Sicherlich wird es ein Wettrennen werden, welcher Hersteller es als erster schafft, Stems in guter Qualität an Bord seiner Mediaplayer in die DJ-Booth zu bringen und mal ehrlich: Gegen ein paar neue Effektgeräte hätte auch niemand etwas einzuwenden, oder?