Report: Pink Floyd Ausstellung – Their Mortal Remains

Their Mortal Remains

Hand aufs Herz: Wer hat es nicht im Plattenschrank stehen, dieses sagenumwobene schwarze Album mit dem Prisma, dessen Brechkraft den weißen Lichtstrahl in alle Farben des Regenbogens bricht? Wer hat nicht mindestens einmal in seinem Leben das Gitarrensolo von „Another Brick in the Wall“ auf der Luftgitarre mitgespielt? Der Aura von Pink Floyd kann man sich, auch als Nicht-Fan, nur schwer entziehen. Die einen, weil sie Teil der Generation sind, deren psychedelische Erinnerungstrips durch die Musik von Pink Floyd wie von kaum einer anderen Band repräsentiert werden, die anderen, weil einfach eine Ansammlung großartiger Musiker bis weit in dieses Jahrtausend hinein Musikgeschichte geschrieben hat. Die Pink Floyd Ausstellung Pink Floyd – Their Mortal Remains, seit 15. Februar im Dortmunder U zu sehen, will die Pilgerstätte der echten Fans und der Interessierten Kenner, Freaks und Laien sein. Wir haben uns für euch dort mal umgeschaut!

One of these days …

Nach 2-stündiger Autofahrt, sicher durch modernste Navigationstechnik direkt in die Tiefgarage des Dortmunder U geleitet, entsteigt der Autor dieser Zeilen mit einer gewissen Ehrfurcht den nüchternen Katakomben neuzeitlichen Parkplatzdesigns und erblickt fliegende Schweine in schwindelnder Höhe, direkt unter dem charakteristischen „U“ des Dortmunder Kunst- & Kreativitätszentrums. Eine erste, schüchterne Aufregung macht sich breit. Der Autor selbst übrigens outet sich als Gitarrist einer Pink Floyd Tribute Band, also liegt die Latte hoch. Ungefähr genauso hoch, nämlich im sechsten Stockwerk des Gebäudes, befindet sich die Ausstellung. Vor dem Zutritt bekommt man einen Sennheiser Audioguide um den Hals, der einen direkt mit leisen, psychedelischen Klängen aus den Anfangstagen der Band empfängt. Und dann geht’s rein ins Dunkle. Pink Floyd – Their Mortal Remains. Ihre sterblichen Überreste.

Pink Floyd Ausstellung – In psychedelias res

Wir begleiten Pink Floyd zunächst in ihre Anfangstage, als sie sich in der Mitte der 60er Jahre einen Ruf als Lieblinge des Undergrounds erspielen. In einer Zeit, in der eine rebellische Jugendkultur als Gegenbewegung zum biederen Establishment erwächst. Die Mitglieder der Band Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason und Richard Wright experimentieren neben den ungewohnten Klängen nicht nur mit Drogen, sondern auch zusätzlich mit ungewohnten, bahnbrechenden visuellen Effekten, die die ebenfalls oftmals mit LSD nicht unerfahrenen Zuschauer in einen Rausch versetzt.

Ihr Debütalbum „The Piper at the Gates of Dawn“ nehmen die vier Freunde 1967 in den Londoner Abbey Road Studios auf, wo die Beatles gleichzeitig im Nachbarstudio an ihrem „Sgt. Pepper“ Album arbeitet. Als Underground-Liveband, deren Improvisationen auf der Bühne nicht selten die 20-Minuten-Marke durchbricht, muss eine plattenkompatible Lösung gefunden werden, zumal die Plattenfirma EMI einen Nachfolger der Hitsingle „Arnold Layne“ erwartet. So wird eine abgespeckte Version von Pink Floyds UFO-Club-Markenzeichen „Interstellar Overdrive“ aufgenommen und kombiniert mit einigen kürzeren Songs. Um ihren gewünschten Sound zu kreieren, greifen die Musiker auch schon mal auf die Soundeffekt-Bibliothek der EMI zurück und nutzen neue Technik, wie zum Beispiel die des „Binson Echorec„ Echos.

Die Pink Floyd Ausstellung Their Mortal Remains begleitet die Band chronologisch durch ihr gesamtes Schaffen und so nähern wir uns dem zweiten Album der Band, „A Saucerful of Secrets“, dem einzigen Album, auf dem Syd Barrett und David Gilmour zusammen zu hören sind. Gilmour ersetzte in dieser Zeit immer öfter den durch seinen exzessiven Drogenkonsum unzuverlässiger werdenden Barrett, bis im April 1968 die offizielle Trennung von Pink Floyd und Syd Barrett bekannt gegeben wird.

In der Folge veröffentlichen Pink Floyd weitere Alben unter immer größer werdendem technischen Aufwand. Noch vor dem weltweit erfolgreichsten 1973er-Album „The Dark Side of the Moon“ erscheint unter anderem 1971 das Album „Meddle“, auf dessen Grundlage der Konzertfilm „Live at Pompeii“ gedreht wird und zu dessen Entstehungsgeschichte die Pink Floyd Ausstellung interessante Einblicke gibt. Der Track „Echoes live at Pompeii“ zeigt eindrucksvoll, welchen technischen Aufwand die Band mittlerweile betreiben muss, um den ihr eigenen Sound zu kreieren.

Nach dem Megaerfolg des 1973 erschienenen Albums „The Dark Side of the Moon“ werden aus den Konzertsälen Stadien. Da die Band nicht wirklich mit dem Gedanken leben kann, dass die weiter hinten im Publikum stehenden Zuschauer die Band nur noch als kleine Punkte wahrnehmen können, wird der Wunsch nach einem perfekten Konzerterlebnis nach und nach mit immer umfangreicherem Equipment erfüllt. So kommt seit 1974 der zum Markenzeichen avancierte runde Bildschirm zum Einsatz. Um das Klangerlebnis für die Zuschauer intensiver zu gestalten, kommen zusätzlich neue Techniken zum Einsatz, die einen „Rundumklang“ ermöglichten.

Pink Floyd Ausstellung -die Equipmentschätzchen

Weitere Alben der Pink Floyd Ausstellung

Nach dem Ausstellungspart über das zweifelsohne erfolgreichste Album der Band – „The Dark Side of the Moon“ – schließt sich folgerichtig das ebenfalls höchst erfolgreiche „Wish You Were Here“ Album an. Hier erfahren wir in der Pink Floyd Ausstellung detailreich einiges über die Gestaltung des Albumcovers mit dem brennenden Geschäftsmann. So finden wir auch eine Vielzahl nicht zur Verwendung gekommener Bilder.

Ein weiterer Meilenstein in der Karriere der Band ist zweifellos das 1977 erschienene Album „Animals„. Das vom Wirtschaftsabschwung der späten 70er Jahre, aufkeimenden Rassenkonflikten und industriellen Unruhen heimgesuchte Großbritannien findet sich auf diesem Album wieder, inspiriert von George Orwells „Animal Farm“. Das fliegende Schwein wird zu einem weiteren Markenzeichen der Band. Die Entstehung des genialen Coverdesign dieses Albums wird in der Pink Floyd Ausstellung höchst kurzweilig dargestellt, einschließlich eines unvorgesehenen Zwischenfalls.

Nachdem man nun umfassend informiert über die bisherigen Meilensteine der Band etwa 2/3 der gesamten Ausstellung gesehen hat, kommt man nun zwangsläufig auf das wohl größte Live-Spektakel der Band zu sprechen. Ich rede natürlich vom bahnbrechenden Konzeptalbum „The Wall“. Als Besucher, der bisher eher der Kategorie „heimelig“ zuzuordnenden Ausstellung, betritt man in der Pink Floyd Ausstellung einen beeindruckenden Raum, in dem sich zahlreiche Ausstellungsstücke ausschließlich dem Album und der dazugehörigen Tournee widmen.

Das Konzept hinter „The Wall“ entstammt der Feder Roger Waters, der sich im Laufe der Karriere der Band und den immer größer werdenden Stadien und Hallen, zunehmend von den Fans isoliert fühlt.