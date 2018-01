Report: Push Turn Move, Bildband & Sachbuch

Push Turn Move. Ein Buch über Synthesizer? Geht das? Ja. Nein. Vielleicht. Es ist auch egal, denn das Buch mit dem Titel „Push Turn Move“ möchte gar kein Buch über Synthesizer sein, auch wenn der erste Eindruck so wirken könnte.

Dieses Buch ist vieles nicht. Es ist keine Übersicht über alle Instrumente oder Controller der elektronischen Musik, es ist auch kein Katalog für Vintage Gear und sowieso geht es auch nicht ausschließlich um den Sound. Manchmal geht es überhaupt nicht um den Sound und sowieso bin ich mir sicher, jeder wird irgendein für ihn unersetzliches Instrument überhaupt nicht in diesem Buch erwähnt finden.

Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das Internet bietet das alles. Reviews, Tutorial Videos, Foren mit Hunderten von Seiten und Informationen zu gefühlt allem. Hier kann man sich dumm und dämlich suchen, viel finden, meist Dinge, die man gar nicht gesucht hat anstatt der Info, die man eigentlich spezifisch braucht. Das alles in ein Buch zu bringen, das wäre unmöglich.

Die Idee hinter „Push Turn Move“ aber ist eine andere und wie so viele schöne Dinge, hat auch diese Idee einen persönlich motivierten Hintergrund. Manchmal braucht es einen, der etwas sucht, nicht findet, vermisst und dann selbst macht. So muss es Kim Bjørn gegangen sein, zumindest beschreibt er es so.

Dazu muss man vielleicht eine Sache vorher wissen. Es ist nicht das erste Buch von Kim Bjørn. Es ist das siebte. Nur, die ersten sechs hatten weniger mit Musiktechnik zu tun. Kim Bjørn beschreibt sich selbst als „electronic musician, composer and designer“. „Digital Design Expert“, so lautet die Schlagzeile seiner Homepage und seine ersten sechs Bücher handeln tatsächlich von Visual Design und Aesthetics. Er ist Dozent an der dänischen Hochschule für Media und Journalismus und gibt Workshops in diesem kreativen Feld.

Nach den ersten sechs Büchern ist das siebte Buch nun das erste, das seine beiden Leidenschaften kombiniert: elektronische Instrumente und Design. Das verrät auch der gesamte Buchtitel „Push Turn Move – interface design in electronic music“.

Auf 352 Seiten präsentiert sich das Buch als Sachbuch, als Bildband und als Geschichtszeuge mit unterhaltsamen Einblicken in viele Aspekte abseits von Sound.

Ein Blick in das Buch – Push Turn Move

Das Vorwort gibt dabei kein Geringerer als Jean-Michel Jarre zum Besten, nur ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass man es hier ernst meint. In Push Turn Move folgen noch 350 der 352 Seiten voller Inhalt. Inhalt über alles, was man lieben kann: Controller, Synthesizer, Sequencer, DAWs, Plug-ins oder modulare Systeme.

Das Inhaltsverzeichnis von Push Turn Move haut einen ziemlich um. Eine Seite nur Inhaltsverzeichnis für Content, eine Seite für Interviews. Dabei gibt es schon einen recht guten Überblick über das, was einen erwartet.