27 Studioräume auf 3.000 qm

Die Riverside Studios sind ein Studiokomplex mit einer wunderbaren Lage mitten im Berliner Mediendschungel in Kreuzberg. Hier tummeln sich insgesamt über 50 unterschiedliche Künstler und Künsterinnen in sage und schreibe 27 verschiedenen Studioräumen. Wir erzählen euch heute etwas über den Werdegang der Riverside Studios, laden zu einem kleinem Rundgang ein und fragen Albert Gruber, einem der Teilhaber, ein paar Löcher in den Bauch.

Gründung und Konzept der Riverside Studios

Geplant und erbaut wurden die Riverside Studios bereits vor über 12 Jahren von Martin Eyerer, Tassilo Ippenberger (Pan-Pot) und Jad Souaid. Erbaut mag etwas übertrieben klingen, doch die drei Genannten haben in dem ehemaligen Lagerhaus Süd-Ost, das als Baudenkmal gelistet ist, tatsächlich selbst ordentlich Hand angelegt. Damals waren es bereits ca. 1.200 qm Fläche für 20 Räume und das scheint in Berlin schnell die Runde gemacht zu haben. So fand man direkt viele Helfer und somit auch Mieter für die freien Räume.

Die Riverside Studios wurden 2014 offiziell eröffnet und konnten durch die Gründer bereits ein recht breites Netzwerk aufweisen. Dazu könnte die Lage tatsächlich nicht besser sein. Zum einen ist man entweder Mitbewohner oder Nachbar von dem Label Embassy of Music, der Berlin Music Commission (u. a. Veranstalter des Konferenz-Events Most Wanted Music), dem Verlag Bomber der Herzen, der Radiostation Flux FM und deren FluxBau und weiteren Unternehmen, die (fast) alle irgendwie was mit Musik zu tun haben. Dann gibt es in erreichbarer Nähe namhafte Clubs, wie das Berghain, Tresor, Club der Visionäre und viele mehr. Dazu sind noch Native Instruments und Universal Music nur einen Katzensprung entfernt. Bis heute sind die Räumlichkeiten und auch das Angebot nochmal enorm gewachsen.

Das Riverside-Rundum-Paket

Der Service der Riverside Studios ist modern strukturiert und sehr breit gefächert. Der größte Fokus liegt ganz klar auf der Musik und somit auf Recording und Producing sowie Mixing und Mastering. Die Künstler arbeiten entweder an eigenen Projekten oder erledigen Auftragsarbeiten. So wird auch Musik spezifisch für Film & Werbung angeboten und ebenso für das Gaming ist gesorgt, sogar bis hin zur Implementierung. Selbst für Bildmaterial in Form von Foto und Video kann bei Bedarf gesorgt werden.

Weiterhin lassen sich hier auch ein paar Start-ups aus dem Bereich Music-Technology finden. Da sich die Riverside Studios auch Networking groß auf die Fahne geschrieben haben, gibt es zudem immer wieder mal Seminare und Workshops. Hierfür steht ein eigener Event-Raum zur Verfügung, der auch gerne mal von renommierten Gästen wie zum Beispiel Adam Audio oder Native Instruments genutzt wird. Am Ende des Raumes steht ein gemütliches Sofa, das zeitweise auch schon für Podcasts genutzt wurde. Und stellt man die Stühle (wie auf folgendem Foto) mal beiseite, so stehen jederzeit ausreichend Lautsprecher und ein DJ-Set für Release-Partys parat. Apropos, Livestreams gibt es selbstverständlich auch immer wieder mal.

Die Riverside Studios Residents

Wie bereits erwähnt, bestehen die Riverside Studios aus einem großen Künstlerkollektiv. Aber auch Labels und ein App-Entwickler haben hier einen Platz gefunden. Selbst die GEMA taucht hier, neben stattfindenden Songwriting Camps, auf. So gibt es beispielsweise einen Studioraum mit Aufnahmekabine von EOM (Embassy of Music) und der GEMA. Für Mitglieder der GEMA gibt es übrigens für diesen Raum günstigere Konditionen im Rahmen des GEMAPlus Programms. Wir werden uns gleich noch ansehen, was man hier erwarten darf. Die restlichen Räume sind den Residents vorbehalten, von denen sich jeder sein Reich nach persönlichem Geschmack eingerichtet und optimiert hat. Die Künstler sind alle bereits seit mindestens vier Jahren dort eingenistet, wodurch sich, so mein Eindruck, ein eingeschworenes Team gebildet hat. Die Liste der Residents ist lang, zu lang, um sie hier aufzuzählen. Es lohnt aber ein Blick auf die Website der Riverside Studios, dort ist eine vollständige Auflistung zu finden.

Die Räumlichkeiten der Riverside Studios

Die Riverside Studios sind mittlerweile auf amtliche 3.000 qm angewachsen und haben sich ein Labyrinth aus 27 Studioräumen von klein bis groß geschaffen. Dazu gibt es noch eine DJ-Booth, den beschriebenen Event-Raum, einen Konferenzraum, zwei Aufenthaltsräume und ein Büro. Natürlich mit Blick auf die Spree. Würden die sanitären Einrichtungen noch eine Dusche beinhalten, man könnte hier tatsächlich auch wohnen (lustigerweise erfuhr ich im Anschluss des Interviews, dass es auch diese gibt).

Wir konnten natürlich nicht jeden einzelnen Studioraum betreten, da einige Künstler gerade arbeiteten oder schlicht nicht vor Ort waren. Doch Studio-Manager Samuel kannte kein Erbarmen und drangsalierte den einen oder anderen Resident, um für uns die Pforten zu öffnen. Viel Spaß beim Staunen:

Ein Raum für die Kurzmieter

Ein weiteres Highlight ist das bereits erwähnte Studio von Embassy of Music und der GEMA. Beim Anblick der Ausstattung scheint einem der schöne Ausblick zur Spree schnell uninteressant. Neben originalen Klassikern vom Minimoog (Model D) und Roland (TR-808, TB-303, SH-101) findet man noch einige Geräte aus der Neuzeit. Die 19 Zoll Geräte sind nicht weniger beeindruckend und sollten eigentlich keine Wünsche offenlassen. Der absolute Knaller ist aber die AMEK M3000 Mixing-Konsole, die unter anderem bereits von Pink Floyd genutzt wurde. Martin Eyerer darf diese sein Eigen nennen und hat sie, in einem Zeitraum von 2 Jahren, liebe- und mühevoll restaurieren lassen. Von dieser Konsole wurden wohlgemerkt nur 8 Exemplare hergestellt. Auf ihr gesellt sich übrigens noch ein Lexicon 480L dazu. Ein traumhafter Arbeitsplatz zum Produzieren und Mischen. Anfragen zur Buchung des Studios können, ebenso wie Künstleranfragen, auch immer direkt über die offizielle E-Mail der Riverside Studios gestellt werden.

Kooperationen der Riverside Studios

Um das Netzwerk zu erweitern, gibt es einige Kooperationen. Native Instruments und Adam Audio hatte ich bereits erwähnt. Daneben reihen sich noch Ableton, Moog, Neumann, Novation, Pioneer, Roland und Reason Studios mit ein. Auch werden regelmäßig Studenten der New York University und dem SAE Institut eingeladen, die dann auch an den Masterclasses teilnehmen.

Interview mit Albert Gruber & Samuel Soininen

Für die Studiotour und ein ausgiebiges Gespräch stand uns freundlicherweise Albert Gruber und der Studio-Manager Samuel Soininen zur Verfügung. Albert Gruber ist einer der Teilhaber und als Produzent und DJ unter dem Alias ‚albird‘ unterwegs. Außerdem ist er als Dozent an der SAE tätig, Teil der AFEM (Associaton for Electronic Music) und Mitbegründer von seeqnc, einer KI-gestützten Plattform für Musikerkennungstechnologie und -analyse.

Jens:

Hi Albert, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für die Roomtour. Seit wann bist du Teil der Riverside Studios? Und wie kam es überhaupt dazu?

Albert:

Vielen Dank für deinen Besuch, Jens. Ich bin seit mittlerweile vier Jahren in den Riverside Studios als Resident und nun seit schon über 2 Jahren Teilhaber. Wie kam es dazu? Ich lebe jetzt seit 2018 in Berlin und war eigentlich immer auf der Suche nach einem professionellen Umfeld, in dem ich mich einerseits als Künstler verwirklichen kann, auf der anderen Seite suchte ich nach der Möglichkeit, mich bestmöglich vernetzen zu können. Im Riverside war beides möglich. Als ich 2022 dann die Chance hatte, als Partner miteinzusteigen, konnte ich nicht widerstehen.

Jens:

Du bist selbst schon seit 20 Jahren in verschiedenen Bereichen der Musikbranche tätig. Kannst du uns vielleicht etwas von deinem Werdegang erzählen und welche Projekte aktuell so anstehen?

Albert:

Puh, wo fange ich an. Das Ganze begann mit der Liebe zur Musik als Teenager. Damals hauptsächlich Rock/Pop bis hin zu Metal. Zuerst als Sänger und Gitarrist in verschiedenen Bands, dann weiter über die Ausbildung an der SAE in Wien und später in London zum Tontechniker. Ich war dann europaweit viel auf Tour, mit größeren und kleineren Acts, als Drum- und Guitar-Tech. Später für Monitor- und FOH Sound, bis dann zum Stage- und Tourmanagement.

Irgendwann hat es mich immer mehr in Richtung Studio und zur elektronischen Musik gebracht. Nach einigen Jahren in London ging es dann weiter nach Bordeaux und wieder zurück nach Wien. Dort wurde dann auch der Grundstein für unser Startup ‚seeqnc‘ gelegt – eine AI-Powered Music Recognition und Analytics Plattform, mit der Mission mehr Transparenz in die Musikindustrie zu bringen und den Künstler:innen nachhaltigere Einkommensquellen zu sichern.

Irgendwann wurde der Drang für einen Standortwechsel wieder so groß, dass es dann 2018 nach Berlin ging. Da ich zu dem Zeitpunkt schon regelmäßig in der Stadt am Auflegen war, war es schlussendlich nur eine Frage der Zeit, bis ich hierhin kam.

Neben seeqnc bin ich eben auch hier im Riverside aktiv, unterrichte weiterhin noch als Gastlektor an der SAE Berlin (Music Business), arbeite an meiner eigenen Musik und habe gerade mit Jonathan Walter, auch einer unserer Residents im Riverside, ein neues Techno-Label namens ‚REVERT RECORDS‘ gegründet. Da kommt auch bald einiges.

Jens:

Ihr seid insgesamt ein Kollektiv aus über 50 Personen. Wie läuft das Networking deiner Erfahrung nach untereinander ab? Entstehen hier viele Kollaborationen, die sonst wohlmöglich nicht zustande kommen würden oder seid ihr vorwiegend mit eigenen Projekten beschäftigt?

Albert:

Das Networking innerhalb unserer Community funktioniert eigentlich sehr organisch, da muss man kaum nachhelfen. Durch die räumliche Nähe, den Community-Spaces und die Vielfalt an Künstler:innen und Produzent:innen mit unterschiedlichen Hintergründen entstehen automatisch viele Begegnungen und Gespräche, die oft in spontanen Kollaborationen münden.

Es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedlichste Talente und Stile zusammenkommen und gemeinsam etwas schaffen, was sonst vielleicht nie zustande gekommen wäre. Natürlich hat jeder von uns auch seine eigenen Projekte und Ziele, aber genau das macht die Dynamik bei uns so spannend.

Natürlich liegt es auch an uns passende neue Residents zu finden, aber auch die notwendigen Tools für die Kommunikation zu liefern. Einerseits sind das unsere ‚Roundtables‘, die wir möglichst monatlich zusammen mit unseren Kooperationspartnern abhalten.

Zu guter Letzt arbeiten wir gerade an der „RS Baze“ einer innovativen „Music Professionals -Community“ die über die physischen Grenzen der Riverside Studios hinausgeht. Einerseits ist es unser internes Kommunikationstool als App, aber auch die Basis eines internationalen Netzwerks aus Music Industry Professionals.

Jens:

Die Lage der Riverside Studios ist ja nicht nur wegen dem Blick auf die Spree so schön. Es gibt in überschaubarer Nähe jede Menge anderer Studios, Label-Büros, Radiostationen und bekannte Clubs. Einige davon sind sogar direkte Nachbarn von euch. Wie weit erstreckt sich das Networking über eure eigenen Räume hinaus?

Albert:

Mittlerweile haben wir eigentlich ein globales Netzwerk von Partnern. Das beginnt bei aktuellen und ehemaligen Residents bis hin zu verschiedenen Labels und anderen Industrie-Partnern. Allen voran sind wir seit 2024 Mitglied der AFEM (Association for Electronic Music): Eine globale Organisation mit derzeit 297 Mitgliedern, die 2013 gegründet wurde, um die Interessen der elektronischen Musikindustrie zu vertreten. Sie vereint Labels, Verlage, Veranstalter, Agenturen, Künstler, Technologieunternehmen und weitere Akteure der Branche. Ziel der AFEM ist es, eine stärkere Gemeinschaft zu schaffen, innovative Entwicklungen zu fördern und die elektronische Musikbranche nachhaltiger und inklusiver zu gestalten. Wir sind auch hier aktiv in verschiedenen Initiativen (Diversität, Inklusion, Networking) tätig.

Jens:

Welche Möglichkeiten bieten sich für Künstler, mal bei euch aufzunehmen oder zu produzieren?

Albert:

An sich gibt es bei uns nur langfristige Mietmöglichkeiten, da wir auch nur so eine gut funktionierende Community sicherstellen können. Aber es gibt die Möglichkeit, über die GEMA & Embassy of Music sich in deren Studio einmieten zu können. Weiterhin gibt es natürlich auch Produzent:innen bei uns, die mit Künstler:innen zusammenarbeiten. Auch so kommt man in unsere Studios. Am besten einfach über die Socials oder über unsere Website mit uns in Kontakt treten, wir vernetzen dann, wenn es passt.

Jens:

Was konnte man bisher so in eurem Event-Raum erleben und wie erfährt man am besten von euren Workshops & Seminaren?

Albert:

In unserem „LAB“ findet eigentlich alles Mögliche statt. Von „Listening Sessions“ über Releaseparties, Community & Networking Events bis hin zum Movie Screenings oder Champions League Abenden. Der Großteil ist dabei nur innerhalb der Community zugänglich. Aber es gibt auch die eine oder andere Masterclasses, zum Beispiel von 343Labs, MusicTech Germany, Berlin Dance Music Event und der Superbooth, die immer wieder bei uns stattfinden. Da findet man dann über die jeweiligen Homepages alle Infos.

Jens:

Ihr seid ja stetig am wachsen, gibt es bereits weitere Zukunftspläne, über die man sprechen darf?

Albert:

Einerseits die schon erwähnte RS Baze, die Plattform ist aber gerade in ihrer Testphase und wird, wenn alles nach Plan läuft, in den nächsten sechs Monaten dann öffentlich zugänglich werden. Es gibt natürlich auch immer wieder Möglichkeiten der Expansion in andere Stadtteile oder Städte/Länder, da sehen wir uns immer wieder was an. Aber es muss wirklich passen, vielleicht kann ich da in ein paar Monaten mehr dazu erzählen.

Jens:

Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft euch allen hier im Haus.

Albert:

Vielen Dank für euren Besuch!