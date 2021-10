Reportage: Microsoft Windows 11, Betriebsystem Update

Windows geht in die elfte Runde

Jedes Mal wenn ein größeres Update für ein Betriebssystem angekündigt wird, wie zum Beispiel Windows 11, ergeben sich die bangen Fragen: Läuft meine DAW noch? Wird mein Audiointerface auch korrekt erkannt und wie wird die Performance sein?

Nächste Woche erscheint das Major-Update des Betriebssystems aus Redmond: Der offizielle Release-Candidate von Windows 11 findet den Weg zu den Endkunden. Was bedeutet das für die Audio-Gemeinde? Zunächst gar nicht so viel, aber der Reihe nach:

Neuerungen und Änderungen in Windows 11

Prinzipiell basiert Windows 11 weitgehend auf seinem Vorgänger (wie auch Microsoft auf Nachfrage bestätigt). Fundamentale Änderungen sind demnach eher nicht zu erwarten. Neben ein paar kosmetischen Anpassungen (neuer Startsound, neues Windows Logo, neue Icons, Taskbar mit Startmenü ist nun zentriert) legt Windows 11 die Latte etwas höher bei den Hardware-Anforderungen. Microsoft gibt eine Liste mit AMD und eine mit Intel Prozessoren vor, die von nun an in der elften Inkarnation des Betriebsystems unterstützt werden. Wer nun denkt, dass Windows 11 nur mit diesen Prozessoren überhaupt startet, liegt dem Vernehmen nach falsch: Diese Hardware-Listen sind anscheinend nur vorgegeben für das Ready for Windows 11 Logo.

Laut Microsoft soll Windows 11 prinzipiell auf Rechnern laufen, deren CPU über mindestens zwei Kerne (ab 1 GHz), 4 GB RAM und 64 GB Festplattenspeicher verfügt. Ja, richtig gelesen: Windows 11 scheint mehr als doppelt so viel Festplattenspeicher zu belegen, wie Windows 10 unter den Anforderungen angibt (ca. 30 GB).

Für Intel-CPUs der i-Serie wird angegeben, dass diese mindestens der achten Generation entspringen müssen. Wie bereits ausgeführt, lassen sich solche Hardware-Anforderungen (zumindest teilweise) auch umgehen. Generell gilt, dass Microsoft meist deutlich mehr Hardware unterstützt, als die Rückseite der Verpackungsbox – pardon – das Kleingedruckte der Website annehmen lässt.

Offiziell lässt sich Windows auch nur auf UEFI-Rechnern (das gute alte BIOS ist nun endgültig raus) und mit (aktiviertem) TPM 2.0 installieren. TPM steht für Trusted Plattform Module. Dieses Modul ist ein Chip (nicht nur in Computern), der Sicherheitsfunktionen zur Verfügung stellen soll. Diese können sich auf den Datenschutz, aber auch auf den Lizenzschutz der Hersteller etc. beziehen. (Die Einführung des Trusted Computings ist eine eigene Diskussion, die hier nicht weiter aufgegriffen werden soll. Bereits das BSI und Heise/c’t haben sich kritisch zu TPM geäußert.) Nichtsdestotrotz lässt sich Windows 11 auch auf Rechnern installieren, die nur TPM1.2 unterstützen, wie diverse Community-Beiträge klarstellen. Aus dieser Richtung steht einem Update der Studiomaschinerie also nichts im Wege.

Der Microsoft App-Store soll weiter ausgebaut werden. So könnten bald „alle“ der üblichen Windows-Anwendungen über den App-Store erworben und installiert werden. Welche Anbieter hier definitiv mitmachen werden, ist allerdings noch nicht vollkommen klar.



Bereits für ein späteres Windows 11 Update wurde in Aussicht gestellt, dass Android-Apps unter dem Microsoft Betriebssystem laufen sollen. Für Linux gibt es auf Windows 10 bereits ein Subsystem, immerhin. Für Windows 11 sollte – direkt zum Release – die Option verfügbar sein, Android-Apps zu laden und auszuführen. Dieses Feature wird nachgereicht. Allerdings ist nur der AMAZON Appstore in Windows 11 integriert sowie die Möglichkeit, Android Apps manuell aus einer Datei (APK) zu installieren.

Ein konkreter Vorteil des Features Android Apps direkt auf dem PC/Notebook auszuführen, ergibt sich für den Pro Audio/Musikproduktions-Usecase eher nicht. Auch das zukünftig fest integrierte Microsoft Teams bietet eher keinen Usecase für unsere Szenarien.

Das Fenstermanagement hat allerdings mehr als nur ein Lifting bekommen (wie die runden Ecken aller Fenster und Boxen suggerieren). So lassen sich mit der neuen Funktion Snap (Programm-) Fenster in feste Layouts aufteilen. Es lassen sich auch beliebig viele Desktops anlegen. Mit 3rd Party Software (wie VirtuaWin, Virtual Desktop Manager und manchen Grafikkarten Treibern) ging das beispielsweise schon immer. Selbst Windows 10 hat wenigstens die Funktion, virtuelle Desktops zu nutzen.

Was wird wie angetrieben in Windows 11?

Fragen zum Treibersupport

Generell stellt sich bei einem Major-Update eines Betriebssystems immer die Frage, ob alte Treiber noch ihren Dienst tun werden. Offizielle Einlassungen von Herstellern sind schwer zu erhalten – solange diese sich nicht bereits über ihre offiziellen Kanäle dazu geäußert haben (was die Mehrheit nicht getan hat). Mit Windows 11 sind jedoch keine Überraschungen an dieser Seite zu erwarten. RME gibt auf Anfrage die Auskunft, dass die aktuellen Treiber, die unter Windows 10 anstandslos ihren Dienst tun, dies uneingeschränkt unter Windows 11 ebenso tun werden. Die Unterschiede der beiden Windows-Versionen scheinen (unter der Haube) gering genug zu sein, das bestätigt auch Microsoft. Ähnliches scheint für Audiosoftware im Allgemeinen zu gelten. Konkretere Aussagen dazu waren den üblichen Herstellern bis Redaktionsschluss nicht zu entlocken – schade.

MIDI-Interfaces und Audiointerfaces (sowie jede USB-Hardware) die Class Compliant (Stichwort USB-Geräteklasse) sind, sind an diesem Punkt unkritisch, da der Geräte-Support mit USB tief im Betriebssystem verankert ist.

Ausblick mit Windows 11

So wie es sich derzeit darstellt, ist ein Upgrade für den geneigten Windows 10 User nicht zwingend notwendig aber – so der PC nicht wirklich zu alt ist – bedenkenlos möglich. Hard- und Software sollten (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) keine Überraschungen unter dem neuen OS aus Redmond bescheren. Anwender, die schon jetzt Windows 11 testen bzw. im Produktiveinsatz haben, berichten von keinen (größeren) Problemen. Trotzdem hat bspw. Steinberg recht konkret von der Nutzung von Windows 11 derzeit abgeraten – wie die Hamburger das meistens so kurz nach/vor Release eines neuen OS tun. Ableton gibt auf nachfrage an, dass Ableton Live sehr gut mit Windows 11 läuft, so auch das Feedback aus den Foren. Leider liegen ähnliche Aussagen von anderen Herstellern in dieser Form nicht vor. Wer die (bis zu sechs) mitgelieferten neuen Skins unbedingt nutzen möchte oder mit dem neuen Fenster- und Desktop-Management liebäugelt, sollte ein Upgrade in Erwägung ziehen. Microsoft selbst gibt ein Tool heraus (Microsoft Windows PC Health Check), das die Kompatibilität zu Windows 11 prüfen soll (Link auf der Windows 11-Seite ganz unten). Der Eindruck drängt sich nach ein paar Tests jedoch auf, dass dieses Tool nicht zuverlässig genug arbeitet.

Eine Renovierung des Multimedia-Subsystems hat man sich wohl gespart, sehr schade, denn ein entsprechendes System wie Core Audio für Windows wäre doch zu schön, um wahr zu sein gewesen. Windows 11 scheint also eher ein solides Update denn eine echte Revolution und hätte Apple nicht den Major-Versionssprung angekündigt, hätte Microsoft wohlmöglich den Produktnamen Windows 10 noch eine Weile genutzt – aber das ist reine Spekulation.

Wer auf Windows 11 Upgraden will kann das (laut Angaben von Microsoft) ab Windows 7 tun (Lizenznummern von Windows 7 und höher sollen nutzbar sein).