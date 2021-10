reProducer Epic 55: Midfield-Studiomonitor mit besonderem Design

Hingucker mit stattlichen Features

Vor einigen Monaten hatten wir bei uns die ersten Studiomonitore vom Hersteller reProducer im Test. Die von unserem Autor mit einem „sehr gut“ bedachten Epic 5 Nahfeldmonitore erhalten mit dem Epic 55 nun einen größeren Bruder, der laut Hersteller für den Midfield-Bereich konzipiert ist und mit einem besonderen Design aufwartet.

Was bietet der reProducer Audio Labs Epic 55 Studiomonitor?

Der Epic 55 Monitor lässt sich sowohl horizontal als auch vertikal im Tonstudio positionieren und bietet zwei 5,25 Zoll Tieftöner, die Unterstützung durch zwei passiv mitschwingende Membrane in 6,25 Zoll Größe erhalten. Hinzu gesellt sich ein 1 Zoll Hochtöner. Insgesamt stehen 1x 75 Watt für den Hochtöner sowie 2x 120 Watt für die beiden Tieftöner bereit. Bei den Verstärkern setzt man auf Class-D-Endstufen. Insgesamt bringt es der Epic 55 Midfield-Monitor auf einen maximalen Schalldruck von 112 dB.

Den Frequenzbereich gibt reProducer Audio Labs mit 40 Hz bis 30.000 Hz (+/-3 dB) an, wobei die Crossover-Frequenz bei 2,4 kHz liegt.

Wie heutzutage üblich, bietet der Studiomonitor diverse Klangregelungsmöglichkeiten. So stehen rückseitig neben einem Gain-Regler zwei HF- und LF-Regler bereit, über die man den Hochton- und Tiefonbereich an die örtlichen Gegebenheiten anpassen kann. Jeweils +/-5 dB lassen sich in 1-dB-Schritten steuern (oberhalb 2,5 kHz, unterhalb 250 Hz). Hinsichtlich der Eingänge erlaubt der Epic 55 die Aufnahme von XLR- und RCA-Steckern.

Ein Highlight des Epic 55 Midfield-Studiomonitors ist definitiv das Design der Lautsprecher. Aber auch die Größe ist stattlich, denn immerhin bringt es der Lautsprecher auf 515 x 190 x 320 mm.

reProducer Audio Labs wird die ersten Epic 55 Speaker zeitnah ausliefern, die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf einen Stückpreis von 1.649,- Euro.