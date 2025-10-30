TheA1200 - die 90er sind zurück!
Vor wenigen Tagen hat der britische Hersteller Retro Games einen Nachbau des Commodore Amiga 1200 vorgestellt. Erhältlich sein soll der Computer ab Mitte 2026. Ob man mit dem Retro Games TheA1200 auch Musik machen kann?
Retro Games TheA1200
Vor einigen Wochen haben wir euch einen großen Artikel zum Thema Tracker präsentiert, in dem natürlich auch der Amiga eine große Rolle spielt. Die für ihre Homecomputer-Nachbauten bekannte Firma Retro Games hat nun einen Amiga-Nachbau präsentiert.
Mit dem Werbeslogan „Begeben Sie sich in eine Zeit, in der Disketten noch vorherrschten, Pixel sprangen und der Fantasie keine Grenzen gesetzt waren“ möchte Retro Games den Geist der frühen 90er Jahre wieder aufleben lassen und bringt eine interessante Nachbildung auf den Markt.
Der Retro Games TheA1200 ist in Originalgröße gehalten, wird von der Firma aber mit einigen aktuellen Features ausgestattet. Neben der integrierten Tastatur gehört zum einen eine Computermaus sowie ein Game-Controller zum TheA1200 dazu – ein Diskettenlaufwerk gibt es allerdings nicht. Darüber hinaus ist er mit HDMI- und USB-Anschluss ausgestattet. Ob es auch Audioausgänge gibt, erfährt man im unten verlinkten Video leider nicht. Im TheA1200 arbeitet ein ARM-SoC-System mit Linux und laut Video ist auch die Workbench installiert.
Zum Lieferumfang des Computers gehören 25 Spiele, darunter Defender of the Crown I/II, Ruff ’n‘ Tumble, Beneath A Steel Sky, Die Siedler II, Lure of the Temptress, die Turrican Triologie usw.. Dazu sollen über USB-Sideloading auch eigene Amiga-Spiele funktionieren.
Ab Juni 2026 sollen die ersten TheA1200 ausgeliefert werden. Ab dem 10.11.2025 startet die Pre-Order-Phase – einen Preis hat Retro Games leider noch nicht bekanntgegeben.
Hier das offizielle Video von Retro Games:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Ich bin auch ein Fan von Retro-Games. Aktuelle Spiele interessieren mich überhaupt nicht. Die Zeit ist viel zu aufwendig und wenn ich zusätzlich Musik mache, dann klebe ich 24/7 am Rechner. Aber ich weiß das es viele gibt, die das so handhaben. Hört man leider auch an der Musik. KI und Loops lassen grüßen. Mein uralter NES funktioniert immer noch und macht echt Laune. Entweder kratzt die Kiste eines Tages ab oder es macht die datugehörige Röhrenglotze. Mal sehen was zuerst dran ist. Viele behaupten ja das die Bildqualität früher schlechter war. Aber das stimmt nicht. Sie war eben auf Röhrenglotzen abgestimmt und da war das Bild Haarscharf. Daher machen Retrokonsolen (ich rede nur von den Originalen) nur bei Röhren-Retroglotzen Sinn! Bei aktuellen Full HD-Fernseher schauen Retrokonsolen furchtbar aus. Aber so wie es die ganzen NESes (NES, SNES, 64er) wieder für neue Systeme gibt, ganz ohne Kassetten, so ist es nicht verwunderlich, dass es auch einen Atari wieder gibt. Der Sega wird folgen, wenn es den nicht schon gibt. Glaube selbst einen Gameboy gibt es schon völlig neu und normal zu kaufen. Ich begrüße das grundsätzlich, auch wenn ich nicht jeden Retrotrend mitmache. Das mit dem Musikmachen klingt sehr interessant. Gibt es auch so etwas für den NES? Ich würde es glatt als Kassette kaufen. Das Thema reiht sich perfekt ein in (neue) Vintage-Synthesizer, Batik-Shirts und Langspielplatten. Alles wiederholt sich…. Aber nicht alles von früher braucht man wieder, oder vermisst einer Klopapiermütze und Badekappe (was es auch alles wieder zu kaufen gibt). Wobei ersteres ganz schick aussieht, so lange es nicht auf der Kofferraumabdeckung platziert ist. Apropos: Im Frühjahr diesen Jahren gönnte ich mir einen …. Wackeldackel! – Natürlich für die Kofferraumabdeckung.
@Filterpad bin froh vor 20 Jahren einiges an alten Konsolen gekauft zu haben. mittlerweile teilweise abartige Preise und sogar bei Flohmärkten oft irgendwelche händler die viel verlangen.
spiele nur noch selten und auch alte.
multiplayer ist gemeinsam gut. mag ich nicht online mit fremden spielen. 😄
kein Wort zu den trackern?
4 Spuren mit 8 Bit Samples mit etwa 22 kHz.
mit extradongles konnte man selber Sampeln.
fettes Brot und andere haben so angefangen! 😎🤘
@Numitron Hab ich noch nie ausprobiert (Tracker). Ich würde dastehen wie bestellt und nicht abgeholt.
@Filterpad etwas gewöhnungsbedürftig.
aber ziemlich genial für die damalige Zeit.
manche verwenden noch immer Amigas.
oder das Amigo Plugin.