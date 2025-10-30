TheA1200 - die 90er sind zurück!

Vor wenigen Tagen hat der britische Hersteller Retro Games einen Nachbau des Commodore Amiga 1200 vorgestellt. Erhältlich sein soll der Computer ab Mitte 2026. Ob man mit dem Retro Games TheA1200 auch Musik machen kann?

Retro Games TheA1200

Vor einigen Wochen haben wir euch einen großen Artikel zum Thema Tracker präsentiert, in dem natürlich auch der Amiga eine große Rolle spielt. Die für ihre Homecomputer-Nachbauten bekannte Firma Retro Games hat nun einen Amiga-Nachbau präsentiert.

Mit dem Werbeslogan „Begeben Sie sich in eine Zeit, in der Disketten noch vorherrschten, Pixel sprangen und der Fantasie keine Grenzen gesetzt waren“ möchte Retro Games den Geist der frühen 90er Jahre wieder aufleben lassen und bringt eine interessante Nachbildung auf den Markt.

Der Retro Games TheA1200 ist in Originalgröße gehalten, wird von der Firma aber mit einigen aktuellen Features ausgestattet. Neben der integrierten Tastatur gehört zum einen eine Computermaus sowie ein Game-Controller zum TheA1200 dazu – ein Diskettenlaufwerk gibt es allerdings nicht. Darüber hinaus ist er mit HDMI- und USB-Anschluss ausgestattet. Ob es auch Audioausgänge gibt, erfährt man im unten verlinkten Video leider nicht. Im TheA1200 arbeitet ein ARM-SoC-System mit Linux und laut Video ist auch die Workbench installiert.

Zum Lieferumfang des Computers gehören 25 Spiele, darunter Defender of the Crown I/II, Ruff ’n‘ Tumble, Beneath A Steel Sky, Die Siedler II, Lure of the Temptress, die Turrican Triologie usw.. Dazu sollen über USB-Sideloading auch eigene Amiga-Spiele funktionieren.

Ab Juni 2026 sollen die ersten TheA1200 ausgeliefert werden. Ab dem 10.11.2025 startet die Pre-Order-Phase – einen Preis hat Retro Games leider noch nicht bekanntgegeben.

Hier das offizielle Video von Retro Games: