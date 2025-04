Retro-Bandmaschine im Alice Cooper Look

Im Oktober 2024 berichteten wir über die Stereo Bandmaschine Revox B77 MK III. Diese ist nun zusätzlich in einer limitierten Version erhältlich.

Revox B77 MK III Alice Cooper Limited Edition

Die ab sofort erhältliche Bandmaschine Revox B77 Mk III Alice Cooper Limited Edition ist technisch zum gleichnamigen Serienmodell identisch. Die Informationen dazu findet ihr weiter unten in dieser News.

Allerdings hat die Stereo Bandmaschine nun einen besonderen Look verpasst bekommen, so dass die limitierte Version – wie könnte es anders sein – eine Art Grusel-Design erhalten hat. Wer sich die Alice Cooper Edition zulegt, bekommt oben drauf auch noch ein Masterband von Coopers 2018er EP „The Sound of A“.

Käufer einer Limited Edition B77 können dazu an einem exklusiven Meet & Greet mit Alice Cooper teilnehmen und ihn persönlich kennenlernen. Hierzu wird zum Ende des Jahres 2025 einen Termin in München und einen in den USA geben.

Auch wenn der Preis für die Revox B77 MK III Alice Cooper Limited Edition in Höhe von 27.950,- Euro vermutlich einige abschrecken wird, sollten sich Interessenten beeilen, denn die limitierte Edition der B77 ist auf 25 Stück begrenzt.

Zusätzlich bietet Revox auch seinen Plattenspieler T77 in einer Alice Cooper Edition an. Dieser ist auf 50 Stück limitiert und kostet 8.950,- Euro.

Weitere Informationen zu den beiden limitierten Produkten erhaltet hr auf der Website von Revox.

Hier das Video dazu:

Hier unsere Original-News vom 24.10.2024

Auch wenn Bandmaschinen heutzutage nur noch von Nostalgikern eingesetzt werden, haftet ihnen doch irgendwie weiterhin etwas Magisches an. Da ist es nicht verwunderlich, dass der Hersteller Revox mit der B77 MK III eine neue Version seines Stereo-Tape-Recorders auf den Markt bringt. Wer das nötige Kleingeld aufbringt und sich eine Bandmaschine ins Tonstudio – oder vielleicht doch eher ins Wohnzimmer – stellen möchte, sollte sich die Revox B77 MK III einmal näher anschauen.

Revox B77 MK III

Vor einiger Zeit hatten wir die Digital Tape Machine Thyme+ von Bastl Instruments bei uns im Test, eine moderne Version einer Bandmaschine, mit der allerhand Effekte erzeugt werden können. Ganz anders präsentiert sich das die Revox B77 Mk III. Auch wenn diese einen schicken Retro-Look bietet und seinen Besitzer sofort einige Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit katapultiert, ist die Bandmaschine von Revox mit modernen Bauteilen und Simulationsmöglichkeiten bestückt.

Gegenüber den Vorgängerversionen wurden die Tonköpfe für eine längere Lebensdauer optimiert und die Bandmaschine beinhaltet ein digitales Zählwerk, das u.a. automatisch die eingestellte Bandgeschwindigkeit erfasst. Die Bandmaschine verfügt dazu über zwei VU-Meter und ein LED-Meter zur Anzeige von Übersteuerungen.

Die Revox Bandmaschine verfügt über ein 3-Motorenlaufwerk mit Direktantrieb und Servosteuerung. Auch schwere Metallspulen sollen dank einer erhöhten Startspannung und zwei Wickelmotoren direkt auf Geschwindigkeit gebracht werden können.

Hinsichtlich der Anschlüsse bietet sie Ein- und Ausgänge im XLR-Format, der Hersteller liefert aber auch Cinch-Adapter mit. Zusätzlich bietet die B77 MK 3 einen Kopfhörerausgang.

Hier das offizielle Video zur Bandmaschine:

Die Revox B77 MK III Bandmaschine ist ab Ende Dezember erhältlich. Der Preis beläuft sich auf 15.950,- Euro. Ausgeliefert wird nach Reihenfolge des Bestelleingangs.