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REVV G-25, Gitarrenamp

Kompakt und trotzdem extrem vielseitig!

7. April 2026
REVV G-25

REVV G-25

Der Revv G-25 ist da. Als Nachfolger des beliebten Revv G-20 Amps liefert er mit 25 Watt mehr Headroom, dynamische Sounds und ein kraftvolles Spielgefühl. Auch eine interne Reactive Load ist wieder mit an Bord.

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1.599,00€ Thomann

Der REVV G-25

Der Revv G-25 ist das neueste Röhrentopteil der kanadischen Amp-Schmiede. Als Nachfolger des preisgekrönten Revv G-20 ist er gespickt mit modernen Features. Er verbindet Boutique-High-Gain mit modernster Digital-Technologie für maximale Flexibilität im Studio und auf der Bühne.

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Wie der Name schon vermuten lässt, liefert er eine Ausgangsleistung von 25 Watt, und ist mit seinen rund 7 kg ein echtes Leichtgewicht. Klanglich deckt der REVV G-25 ein breites Spektrum ab. Während der blaue Kanal für kristallklare Töne optimiert wurde, liefert der lilafarbene Kanal die für Revv typische Präzision und Brutalität. Dafür arbeiten im Inneren 2 x 12AX7 Röhren in der Vorstufe und 2 x 6V6 in der Endstufe.

REVV G-25 Frontseite

Der Amp verfügt über einen 3-Band-EQ, während zwei unabhängige Volume-Regler für die perfekte Balance zwischen Clean und Lead sorgen. Dank diverser Switches wie den drei Aggressions-Stufen und dem Fat-Switch lässt sich der Ton präzise auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Zudem sind ein hochwertiger digitaler Reverb sowie ein reaktionsschnelles Noise Gate direkt im Gehäuse verbaut.

Der Revv G-25 kommt auch wieder mit integrierter Two Notes Torpedo Technologie. Die Reactive Load ermöglicht das Spielen ohne Box, während der XLR-Ausgang direkt mixfertige Sounds inklusive IR-Simulation liefert. Sechs virtuelle dynIR Cabinets sind direkt per Wahlschalter auf der Frontplatte erreichbar, via MIDI sind es bis zu 128 Presets.

REVV G-25 Rückseite

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Anschlussseitig ist der Amp mit einem XLR-Direct-Out, MIDI, USB für die Torpedo Remote App und einem gebufferten FX-Loop extrem vielseitig aufgestellt. Ein frontseitiger Kopfhöreranschluss mit Pegelregler ermöglicht lautloses Üben. Mit 4-Button Fußschalter und Staubschutzhülle ist auch das Zubehör umfangreich.

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Preis und Verfügbarkeit

Der Revv G-25 kostet bei Thomann 1.590,- Euro und ist in einigen Tagen lieferbar.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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