REVV G-25, Gitarrenamp

Kompakt und trotzdem extrem vielseitig!

Der Revv G-25 ist da. Als Nachfolger des beliebten Revv G-20 Amps liefert er mit 25 Watt mehr Headroom, dynamische Sounds und ein kraftvolles Spielgefühl. Auch eine interne Reactive Load ist wieder mit an Bord.

Affiliate Links Revv G25 Tube Amp Head Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.599,00€

Der REVV G-25

Der Revv G-25 ist das neueste Röhrentopteil der kanadischen Amp-Schmiede. Als Nachfolger des preisgekrönten Revv G-20 ist er gespickt mit modernen Features. Er verbindet Boutique-High-Gain mit modernster Digital-Technologie für maximale Flexibilität im Studio und auf der Bühne.

ANZEIGE

Wie der Name schon vermuten lässt, liefert er eine Ausgangsleistung von 25 Watt, und ist mit seinen rund 7 kg ein echtes Leichtgewicht. Klanglich deckt der REVV G-25 ein breites Spektrum ab. Während der blaue Kanal für kristallklare Töne optimiert wurde, liefert der lilafarbene Kanal die für Revv typische Präzision und Brutalität. Dafür arbeiten im Inneren 2 x 12AX7 Röhren in der Vorstufe und 2 x 6V6 in der Endstufe.

Der Amp verfügt über einen 3-Band-EQ, während zwei unabhängige Volume-Regler für die perfekte Balance zwischen Clean und Lead sorgen. Dank diverser Switches wie den drei Aggressions-Stufen und dem Fat-Switch lässt sich der Ton präzise auf die eigenen Bedürfnisse anpassen. Zudem sind ein hochwertiger digitaler Reverb sowie ein reaktionsschnelles Noise Gate direkt im Gehäuse verbaut.

Der Revv G-25 kommt auch wieder mit integrierter Two Notes Torpedo Technologie. Die Reactive Load ermöglicht das Spielen ohne Box, während der XLR-Ausgang direkt mixfertige Sounds inklusive IR-Simulation liefert. Sechs virtuelle dynIR Cabinets sind direkt per Wahlschalter auf der Frontplatte erreichbar, via MIDI sind es bis zu 128 Presets.

ANZEIGE

Anschlussseitig ist der Amp mit einem XLR-Direct-Out, MIDI, USB für die Torpedo Remote App und einem gebufferten FX-Loop extrem vielseitig aufgestellt. Ein frontseitiger Kopfhöreranschluss mit Pegelregler ermöglicht lautloses Üben. Mit 4-Button Fußschalter und Staubschutzhülle ist auch das Zubehör umfangreich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Affiliate Links Revv Generator G50 Head Kundenbewertung: (1) 2.249,00€ Revv D20 Amp Head BK MK2 Kundenbewertung: (1) 1.449,00€

Preis und Verfügbarkeit

Der Revv G-25 kostet bei Thomann 1.590,- Euro und ist in einigen Tagen lieferbar.