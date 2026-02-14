ANZEIGE
Revv G8 Noise Gate White Pearl LTD, Effektpedal

Limited Edition Noise Gate aus den Revv MK3-Verstärkern

14. Februar 2026
Revv G8 Noise Gate White Pearl LTD

Revv G8 Noise Gate White Pearl LTD

Mit dem Revv G8 Noise Gate White Pearl LTD bekommen wir von der kanadischen Amp- und Pedalschmiede eine limitierte Edition des beliebten G8 Noise Gate spendiert. Nur 50 Stück sind für den europäischen Markt eingeplant.

Revv G8 Noise Gate White Pearl LTD



Das Revv G8 Noise Gate White Pearl LTD

Ursprünglich als fester Bestandteil der Generator MK3 Verstärkerserie konzipiert, wanderte das Noise Gate dank lobendem Feedback von Profi-Gitarristen als Revv G8 Noise Gate in ein eigenständiges Pedalgehäuse. Unseren Test dazu findet ihr hier. In der limitierten White Pearl Optik ist das nützliche Tool nun ein echter Blickfang auf jedem Board.

Revv G8 Noise Gate White Pearl LTD Vollansicht

Das Konzept des Revv G8 basiert auf absoluter Transparenz, um jegliche Art von Rauschen und Nebengeräuschen, etwa von mörderischen High-Gain-Sounds oder aber auch Singlecoils, zu eliminieren, ohne die Dynamik oder das Spielgefühl zu verfälschen.

Dabei arbeitet das Revv G8 als rein analoges Noise-Gate. Die Bedienung erfolgt über Threshold, Hold sowie Release. Auf Parameter wie Attack oder Ratio wurde bewusst verzichtet. Intern arbeitet ein hochwertiger Buffer, der das Signal bei langen Kabelwegen stabilisiert.

Revv G8 Noise Gate

Revv G8 Noise Gate

Anschlussseitig zeigt sich das Pedal äußerst flexibel. Neben dem Standard Input und Output stehen zwei weitere Buchsen für die 4-Kabel-Methode zur Verfügung. Damit lässt sich das Gate gleichzeitig vor dem Amp und im Effektweg einschleifen, um sowohl das Gitarrenrauschen als auch die Vorstufengeräusche zu bändigen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Um ein Exemplar der 50 verfügbaren weißen Revv G8 Noise Gate White Pearl LTD zu ergattern sollte man schnell sein. Bei Thomann ist das Pedal mit 219,- Euro gelistet.




