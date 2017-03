Rezension: „R is for Roland“, Buch

Das kommt ja nicht alle Tage vor, dass AMAZONa.de eine Buch-Rezension veröffentlicht.

In diesem Fall aber ein absolutes MUSS, denn mit dem Hardcover-Buch „R is for ROLAND“ haben die verantwortlichen Autoren Michael Matlak und Florian Anwander gemeinsam mit der Fotografin Tabita Hub für Electronic Beats (dem internationalen Musikprogramm der Telekom) die Messlatte verdammt weit hoch gelegt für Bücher rund um Vintage-Equipment.

Wie der Titel bereits verrät, widmet sich „R is for ROLAND“ ausschließlich der Marke ROLAND und im Besonderen der kreativen Schaffensphase des Unternehmens von 1973 bis 1987.

In genau diesen Zeitraum fallen schließlich die großen Klassiker vom Roland System 100 bis Roland Jupiter-8, von Roland TB-303 bis Roland TR-909. Einfach alles, was heute am Gebrauchtmarkt begehrt und kostspielig ist.

Die Macher des fast 400 Seiten umfassenden englischsprachigen Wälzers im Format 26 cm x 18,5 cm (cool!!!) sind nicht nur randvoll mit hervorragenden Aufnahmen der Roland-Klassiker, sondern mit zahlreichen Geschichten und Interviews bekannter und weniger bekannter Künstler wie Jeff Mills, Au Revoir Simone, Legowelt, Portishead.

„R is for ROLAND“ versteht sich aber auch als Bildband, der zusätzlich zu den Abbildungen der Synthesizer und Drumcomputer, in vielen Aufnahmen auch die Künstler miteinbezieht und dadurch eine ganz persönliche Nähe zu den Roland-Geräten auslöst.

Fast wehmütig erinnert man sich an eine Ära, in der Plug-ins noch undenkbar waren und PCs gerade mal zur Textverarbeitung eingesetzt wurden. Da mussten Musiker noch Muskelkraft, Ohren und Feingefühl beim Patchen neuer Klänge besitzen. Da wurden Klänge noch erforscht und entdeckt und nicht nur durchgesteppt.

So wird dieses Buch nun auch in der AMAZONA.de-Redaktion keinen Staub ansetzen, sondern mitten auf einem Besprechungstisch eine Insel der Entspannung sein, die uns immer wieder unsere Wurzeln in Erinnerung ruft.

Mit einer weltweiten Erstauflage von 2.000 Exemplaren wird das schöne Stück zudem noch in den nächsten Zeit sicher auch ein wertbeständiges Sammlerobjekt werden. Von uns gibt es daher zu Recht, die BEST BUY Auszeichnung. Gratulation an das Team!!!

Abschließend möchten wir uns noch bei Peter M. Mahr für die tollen Fotos zu dieser Rezension bedanken :-)

Fazit Ein wunderschönes Buch mit einem erfrischend neuem Ansatz. Kennt man sonst solche Lektüren nur als technische Abhandlungen, haben die Macher hier die Chance ergriffen und die Produkte mit Geschichten und emotionalen Bildern aufgeladen. Für mich ein Werk zum Lesen oder Schmökern. Und mit etwas Glück folgen hoffentlich vielleicht Werke wie „K is for Korg“ ;-)

Plus hochwertiges Buch zu einem angemessenen Preis