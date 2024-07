Rezension: Radial Verlag Modulare Synthesizer, Sachbuch

Schritt für Schritt zum Eurorack-Profi?

Der Hype um Eurorack-System und modulare Synthesizer hat seinen Zenit bereits überschritten, unter den Usern trennt sich langsam die Spreu vom Weizen, wöchentlich sieht man mehr Angebote in den Kleinanzeigen wegen Sammlungsauflösung und so kommt das Hardcover Sachbuch von Heiner krause wohl zum richtigen Zeitpunkt. Wer jetzt diesem Hobby noch die Stange hält, der hat diese Lektüre auch verdient, die ins Eingemacht geht und nicht nur für Einsteiger verfasst wurde, sondern für all jene, die auch komplexe Signalpfade und Modulationen verstehen lernen wollen.

Warum ein Sachbuch über modulare Synthesizer und kein Video?

Der schnelle Blick in ein YouTube-Video mag bei kleinen Problemen schnell Antworten auf einfache Fragen liefern. Würde eine Videoserie aber auch nur im Ansatz versuchen, den Umfang dieses Buches zu erfassen, wäre diese selbst für abgehärtete „binge watcher“ kaum zu bewältigen. Vor allem aber wäre der schnelle Zugriff auf Kapitel, Themen und Stichwörter nicht mehr gegeben.

Da sind wir wieder bei der Ernsthaftigkeit der angesprochenen Zielgruppe. Wer sich dieses Sachbuch vom Radial Verlag zulegt, der hat auch Lust und Zeit, sich intensiv mit der Materie zu beschäftigen, denn nur dann lohnen sich auch die 40,- Euro, die der Verlag für MODULARE SYNTHESIZER aufruft.

Gliederung Sachbuch Modulare Synthesizer

Das Buch ist in vier Segmente gegliedert, die sich auch durch farbige Prägungen an den oberen Papierecken bemerkbar machen:

Einführung: Basics und Methoden

Schnellkurs: Mein Modularsystem verkabeln, verstehen und nutzen

Lexikon: Syntheseformen, Sounddesign, Module, technische Vorgaben, Akustik und mehr

Live Sets, Modularsysteme & Computer, mobile Setups, Controller, Praxis

Schwerpunkt des Buches liegt mit 163 von gesamt 344 Seiten auf dem Bereiche „Lexicon: Syntheseformen, Sounddesign, Module, technische Vorgaben, Akustik und mehr.

Hier wird umfangreich bebildert und knackig formuliert, die Welt der Eurorack-Module im Detail erklärt. Schmerzhaft vermisst habe ich in diesem Zusammenhang aber ein Stichwortvertzeichnis. Wer mal schnell etwas zu „Envelopes“ finden möchte oder einfach nur das Kürzel „ADSR“ nachschlagen will, dem bleibt nichts anders übrig, als im Inhaltsverzeichnis zu suchen. Ein alphabetisches Stichwortverzeichnis wäre praktikabler gewesen.

Audiobeispiele & Beispiel Patches

Auf der Website zum Buch „ModulareSynthesizer.de“ findet man über den Menüeintrag DOWNLOADS ganze 219 Beispiel-Patches im vcv-Format (siehe unten) sowie 103 MB an Audiobeispielen, auf die im Buch regelmäßig Bezug genommen wird und die Theorie ergänzen.

Zur Info über vcv: Über das Open Source Projekt VCV-Rack kann man virtuell Eurorack-Systeme am Bildschirm nachbauen. Auf der VCV-Seite gibt es die kompilierten Binaries für Win und Linux 64 Bit und macOS ab 10.7 zum Herunterladen. Einen ausführlichen Workshop zu VCV von Thilo Goldschmitz findet ihr HIER.