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Rhodes Clav Pro – 1977 Clavinova Pro Plug-in

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1977 Clavinova für den Rechner

30. Juli 2026

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Rhodes Clav Pro – Clavinova Plug-In

Rhodes Clav Pro ist ein neues Plug-in von Rhodes Music, das eine originalgetreue Nachbildung eines seltenen Clavinet D6 „Transition“-Modells von 1977 bietet. Mit seinem charakteristischen Anschlag, der perkussiven Dynamik und dem rhythmischen Wesen, das Funk, Soul, Disco und Rock entscheidend mitgeprägt hat, bringt es den Klang und das Spielgefühl des D6 in moderne DAW-Umgebungen.

  • Sampling-Basis: Mehrstufige Samples eines originalen Clav D6 „Transition“ von 1977
  • Authentizität: Pickup-System, Dämpferschieber und EQ-Schaltung des Originals vollständig nachgebildet
  • Neue Sektionen: Drive, Kompressor, Envelope/Wah – von straffen Funk-Stabs bis zu expressiven Lead-Sounds
  • Timbre Shift: Stufenlose Klangcharakter-Variation von clean/studio bis gritty/road-worn
  • Erweiterungen: Sustain-Pedal- und Pitchbend-Unterstützung (über das Original hinaus)
  • Amp & Mikrofon: Simulationen L5, JC und Duo; dynamische und Kondensator-Mikrofonoptionen, einstellbare Gehäuseresonanz
  • FX: Chorus, Phaser, Delay, Reverb; authentisches Key-Noise-Modeling
  • Engine: Dieselbe Plattform wie Rhodes Anthology
  • Formate: VST3, AU, AAX – macOS und Windows
  • Preis:  99,95 EUR
  • Verfügbarkeit: Ab sofort im Rhodes Music Store und bei Retail-Händlern

Clav Pro auf YouTube

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t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
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https://orcd.co/28yarvg
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Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
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Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

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