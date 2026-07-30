1977 Clavinova für den Rechner
Rhodes Clav Pro – Clavinova Plug-In
Rhodes Clav Pro ist ein neues Plug-in von Rhodes Music, das eine originalgetreue Nachbildung eines seltenen Clavinet D6 „Transition“-Modells von 1977 bietet. Mit seinem charakteristischen Anschlag, der perkussiven Dynamik und dem rhythmischen Wesen, das Funk, Soul, Disco und Rock entscheidend mitgeprägt hat, bringt es den Klang und das Spielgefühl des D6 in moderne DAW-Umgebungen.
- Sampling-Basis: Mehrstufige Samples eines originalen Clav D6 „Transition“ von 1977
- Authentizität: Pickup-System, Dämpferschieber und EQ-Schaltung des Originals vollständig nachgebildet
- Neue Sektionen: Drive, Kompressor, Envelope/Wah – von straffen Funk-Stabs bis zu expressiven Lead-Sounds
- Timbre Shift: Stufenlose Klangcharakter-Variation von clean/studio bis gritty/road-worn
- Erweiterungen: Sustain-Pedal- und Pitchbend-Unterstützung (über das Original hinaus)
- Amp & Mikrofon: Simulationen L5, JC und Duo; dynamische und Kondensator-Mikrofonoptionen, einstellbare Gehäuseresonanz
- FX: Chorus, Phaser, Delay, Reverb; authentisches Key-Noise-Modeling
- Engine: Dieselbe Plattform wie Rhodes Anthology
- Formate: VST3, AU, AAX – macOS und Windows
- Preis: 99,95 EUR
- Verfügbarkeit: Ab sofort im Rhodes Music Store und bei Retail-Händlern
Clav Pro auf YouTube
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