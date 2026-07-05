80 Stück zum 80. Geburtstag

Mit dem Rhodes MK8 80AE feiert der Hersteller sein 80-jähriges Bestehen. In Kooperation mit dem Rhodes Custom Shop wurde die auf 80 Stück limitierte 80th Anniversary Edition entworfen. Man erwartet hauptsächlich, dass E-Piano-Enthusiasten und Sammler, die Interesse an diesem Instrument haben werden.

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Rhodes MK8 80AE – Chrom + schwarz + transparent

Das Rhodes MK8 80AE entspricht technisch dem Standardmodell. Es enthält den gleichen analogen Preamp samt 3-Band-Equalizer und den Custom Stereoeffektprozessor. Die Mechanik ist sowieso identisch. Hier könnt ihr unseren Testbericht zum Rhodes MK8 nachlesen.

Die Sonder-Edition unterscheidet sich jedoch im Design wesentlich davon. Es dominiert die Farbe Schwarz und es gibt Akzente in Chrom. Die 73er-Tastatur ist komplett in Schwarz gehalten. Das Gehäuse und die Standbeine, inkl. Storage Bag, haben ein „Gloss-Vanished Black Oak“-Finish.

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Sehr auffällig ist das transparente Oberteil des Gehäuses. Es erlaubt einen Blick ins Innere des E-Pianos, insbesondere auf die Stimmzungen. Die Schienen für die Klangstäbe und die Pick-ups sind ebenfalls in Schwarz gehalten.

Als Kontrast zum Schwarz gibt es einen Chrom-Streifen am Oberteil, verchromte Reglerknöpfe und auch die Klangstäbe sind verchromt. Das Frontpanel sowie die Paneele für den Preamp und die FX-Sektion sind mit einem Schwarz/Nickel-Design gestaltet. Auch die Platten mit dem Logo und mit der Seriennummer und selbst das Pedal sind im Schwarz/Chrom-Look.

Das Rhodes MK8 80AE kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt voraussichtlich Anfang 2027. Das E-Piano kann mit oder ohne MIDI-Option bestellt werden. Der Preis beträgt 16.494,- Euro mit MIDI und 14.995,- Euro ohne MIDI. Den Käufern bleibt die Wahl zwischen kompletter Bezahlung oder einer Anzahlung von 50 %.