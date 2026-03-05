Drei Software-Pianos im Bundle

Die Firma Rhodes erweitert stetig ihr Repertoire. Mit Rhodes Pianology kommt nun ein Bundle auf den Markt, das drei Software-Pianos umfasst. Ein Flügel, ein Klavier und eine Nachbildung des E-Pianos CP-70 sind enthalten.

Was bietet Rhodes Pianology?

Obwohl Rhodes keine Informationen zu den Original-Instrumenten seiner neuen Library Preis gibt, lassen die Namen American Grand, Japanese Upright und Japanese Electric Grand doch schnell erahnen, dass es hierbei um zwei Yamaha- und ein Steinway-Piano geht.

Stilistisch deckt Rhodes mit der Rhodes Pianology ein großes Einsatzgebiet ab, könnte also vor allem für Nutzer interessant sein, die bisher noch keine bzw. nur wenige Software-Pianos ihr Eigen nennen. Dazu gibt es das Bundle aktuell zu einem günstigen Einführungspreis.

Hier zunächst das offizielle Video zu Pianology:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Das GUI und die gesamte Aufmachung entspricht dem der anderen Software-Instrumente von Rhodes Music. Intuitiv und übersichtlich aufgebaut, bietet Pianology detaillierte Klangregelungsmöglichkeiten.

Zur Ausstattung des Plug-ins gehören zwei Preamps, Verstärkermodelle und Mikrofone. Ebenfalls vorhanden ist eine große Effektsektion mit Kompressor, Tremolo, Chorus, Phaser usw.. Dazu lässt sich der Klang der drei Pianos individuell anpassen.

Einsetzen könnt ihr Rhodes Pianology unter macOS und Windows. Als Systemvoraussetzungen gibt der Hersteller macOS 10.11 (oder neuer) bzw. Windows 10 (oder neuer) an. Das Plug-in kann in eurer DAW in den Formaten VST2, VST3, AU und AAX native zum Einsatz kommen.

Bis zum 06.04.2026 gilt für Pianology ein Einführungspreis in Höhe von 109,- Euro. Danach wird das Plug-in 159,99 Euro kosten.