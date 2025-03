Rhodes Stage 61, E-Piano

Das leichteste Rhodes ever

Das zur NAMM 2025 erstmals gezeigte E-Piano Rhodes Stage 61 wird nun auch offiziell vorgestellt. Zur Einführung wird es eine auf 61 Stück limitierte Launch Edition geben, die von Axel Hartmann designt wurde.

Rhodes Stage 61 – ein Leichtgewicht

Stage 61 ist eine auf das Wesentliche reduzierte Version des berühmten E-Pianos, in Anlehnung an die frühen Modelle aus den 60er- und 70er-Jahren von Rhodes. Das neue Modell ist vor allem für die Bühne und den regelmäßigen Transport konzipiert. Das Gewicht wurde im Vergleich zum Topmodell Rhodes MK8 deutlich reduziert. Das Modell Stage 61 wiegt nicht einmal als 27 kg. Damit ist es das leichteste Rhodes, das jemals gebaut wurde.

Alle aktiven Klangelemente, die das MK8 ausmachen, wurden entfernt. Das Stage 61 besitzt eine passive Schaltung, benötigt keine Stromversorgung und kann direkt mit einem Preamp betrieben oder über eine DI-Box angeschlossen werden. Es gibt lediglich zwei Regler für Volume und Tone.

Die Stimmzungen, Hämmer, Pickups und das per Kabel angeschlossene Sustain-Pedal wurden vom MK8 direkt übernommen, sodass der Grundklang der beiden Modelle identisch ist. Die Tastatur ist ein 61er Keybed der Kluge Klaviaturen GmbH, die zur Steinway-Gruppe gehört. Das hölzerne Gehäuse ist mit wasserabweisendem Tolex überzogen, was auch einem rauen Tour-Alltag standhalten soll.

Die Standard-Version des Stage 61 ist im schlichten Schwarz gehalten. Die Launch Edition hat hingegen ein graues Oberteil mit auffälligen 61-Logo sowie orangefarbene Akzente auf dem Panel.

Das Rhodes Stage 61 kann ab dem 25. März 2025 nur über die Rhodes-Website vorbestellt werden. Es wird eine Anzahlung von 20 % verlangt. Käufer, die gleich den vollen Betrag bezahlen, erhalten einen passenden Ständer im Wert von 500,- US-Dollar dazu. Die Auslieferung erfolgt ungefähr sechs Monate nach der An-/Bezahlung.

Das Standard-Modell kostet 5.995,- Euro und die auf 61 Stück limitierte Launch Edition kostet 6.495,- Euro.

Ab hier die Meldung vom 24. Januar 2025

Das Rhodes Stage 61 ist ein puristisches E-Piano, das den Look eines Mark V besitzt, sich ganz auf den reinen Klang fokussiert und alles andere beiseite lässt. Auf der NAMM gibt es ein Vorserienmodell zu sehen und zu hören.

Rhodes Stage 61 – E-Piano für die Bühne

61 Tasten, ein Volume-Regler und ein Tone-Regler – das ist alles, was das Stage 61 bietet. Bei diesem Instrument wurden alle Erweiterungen, die im Grunde für ein E-Piano recht praktisch sind, weggelassen: Es gibt weder Tremolo noch Vibrato oder Effekte und einen echten EQ. Die Idee dahinter ist, dass man solche Sachen lieber mit dem Amp seiner Wahl realisieren sollte, da die Geschmäcker doch recht unterschiedlich sind.

Das Stage 61 ist verglichen mit anderen (echten) E-Pianos relativ kompakt und somit leichter zu transportieren. Die Tastatur ist die gleiche wie beim MK8, umfasst jedoch nur 61 Tasten.

Die Klangerzeugung wird mit einem passiven Pickup abgenommen, sodass das E-Piano ohne Stromversorgung gespielt werden kann. Es lässt sich an jede Art von Verstärker, Interface oder auch an einen Mixer anschließen, der auch für Gitarren-Pegel geeignet ist.

Derzeit wird überlegt, ob man auch eine Version mit einem passiven MIDI-Ausgang anbieten will, um mit dem Keyboard auch einen Expander oder ein Plug-in auf einem Laptop spielen zu können.

Es wird voraussichtlich noch sechs bis neun Monate dauern, bis das Rhodes Stage 61 erhältlich ist. Momentan geht man von einem Preis von 5.995,- Euro aus.

In dem Video der Kollegen von Sonicstate erhält man einen ersten Eindruck: