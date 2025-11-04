Vintage-Effekt - nicht nur für E-Pianos

Nachdem es viele Jahre rund um die Firma Rhodes sehr ruhig war, wurde im Jahr 2021 das Rhodes MK8 vorgestellt. Unseren Testnbericht dazu findet ihr hier. Da aufgrund des hohen Preises nur sehr wenige in den Genuss dieses E-Pianos kommen, hat die Firma Rhodes zeitnah passende Software-Instrumente auf den Markt gebracht. Mit dem Rhodes Vari-Amp kommt nun ein Vintage Effekt Plug-in dazu, das verschiedene Rhodes-Preamps samt Verstärker- und Mikrofon-Modellen bietet, euch also einen passenden Vintage-Sound ermöglichen möchte.

Rhodes Vari-Amp

Das Plug-in Rhodes Vari-Amp passt in das aktuelle Produktportfolio des Herstellers, der neben einem Rhodes Software-Instrument seit Kurzem auch das Rhodes Wurli Plug-in im Angebot hat. Wer bereits mit entsprechenden Hard- oder Software-Instrumenten aus diesem Bereich ausgestattet ist, kann sich mit dem Rhodes Vari-Amp Plug-in nun eine Software in die DAW holen, die für analogen Charakter und Wärme sorgen soll.

ANZEIGE

Rhodes Vari-Amp ist zweiteilig aufgebaut und bietet separate Sektionen für Preamps und Verstärker/Mikrofone. Sechs Preamps sowie acht Verstärker/Mic-Kombinationen stehen zur Auswahl, wobei beide Sektionen über einen Dry/Wet-Regler verfügen, so dass sich unbearbeitete und bearbeitete Signalanteile individuell mischen lassen.

Die sechs Preamps reichen klanglich von einem frühen Mk1 79 Suitcase-Modell bis hin zum aktuellen MK8. Jeder Preamp verfügt über eigene EQ-Modelle und eine eigene harmonische Signatur und in Kombination mit den acht Preamps (Duo, 8015 Combo, L5, EXPR Combo, Rhodes Satellite, Rhodes Suitcase Cabinet, ACT PA) und der Auswahl von dynamischen, Kondensator- und Bändchenmikrofonen ist man bei diesem Plug-in klanglich sehr breit aufgestellt.

Veredelt wird das Ganze noch mit einer Effekt-Sektion, die einen Kompressor, einen weiteren EQ, einen dreistufigen Drive-Effekt sowie ein Reverb-Modul umfasst.

Hier ein paar Klangbeispiele zum Plug-in:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vari-Amp ist ab sofort zum Preis von 79,- Euro erhältlich. Als Systemvoraussetzungen gibt Rhodes macOS (ab 10.11) und Windows 10 (oder neuer) an. Das Plug-in ist in den Formaten AU, VST2, VST3 und AAX native einsetzbar.

Das Video zum Rhodes Vari-Amp Plug-in: