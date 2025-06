Schönes Plugin und im Mix ist es wohl definitiv nicht mehr wahrnehmbar, ob Rechner oder ein echtes Instrument zum Zuge kam. Wenn man speziell diesen Sound sucht, würde ich nur das Original Plugin von Rhodes verwenden. Alle anderen haben vermutlich diesen Klang, oder so ähnlich, schon dutzendfach im Repertoire. Stockplugin wie HaLion, Native Instruments, Cherry Audio etc. Diese klingen vermutlich auch nicht schlecht! Für eine eher seltene Verwendung reichen diese vollkommen aus, denke ich. Auch die Simulationen der Hammond-Orgel werden immer „maschineller“. Die von Native Instruments klingt für mich persönlich fast zu sauber, trotz Leslie-Cabinet-Simulation. Da es inzwischen wirklich alles als Sample,- oder Softwaresynthesizer gibt, wünsche ich mir jetzt ein Teil, was das ganze Alphabet von K.I.T.T., dem Superauto besitzt. Das wäre doch interessant mit seinen eigenen Wörtern Dinge einsprechen, mit diesem bekannten Jargon unter einem Synthitrack. Dieses mäuseartige Hatsune-Miku-Plugin gibt es schließlich auch.