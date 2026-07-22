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RhPf Electronics Regista, Parametric EQ Pedal

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Dieses EQ-Pedal formt deinen Ton wie in der DAW

22. Juli 2026
RhPf Electronics Regista

RhPf Electronics Regista

Das RhPf Electronics Regista ist ein parametrischer EQ im Stompbox-Format. Das neueste Pedal der Effektschmiede aus Basel orientiert sich am letzten EQ-Design von Rupert Neve und verdankt seinen Namen dem italienischen Fußball, wo ein Regista als der zentrale Spielmacher, der das Geschehen lenkt, agiert.

Das RhPf Electronics Regista: Ein parametrischer EQ

Rupert Neve wird für immer mit legendären Preamps und EQs wie dem Neve 1073 oder dem 1081 in Verbindung gebracht. In seiner späten Schaffensphase entwarf er jedoch noch andere analoge Mischpulte, darunter jene von Amek.

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RhPf Electronics Regista Vollansicht

Das RhPf Electronics Regista basiert auf der Mitten-EQ-Sektion der Amek Mozart MZ15-RN Konsole, einem der fortschrittlichsten parametrischen Designs von Rupert Neve. Die Schaltung wurde dabei für das Pedal in ein durchgehendes System gepackt und die Regelbereiche gegenüber dem Original noch einmal ordentlich erweitert. Damit wird auch Gitarristen eine Form der präzisen Kontrolle ermöglicht, die man sonst nur vom Arbeiten in der DAW kennt.

Das Pedal bietet vier Regler für maximale Kontrolle. Mit „Zone“ lässt sich das Frequenzband stufenlos von 100 Hz bis zu 10 kHz durchfahren. „Shape“ regelt die Bandbreite, um wahlweise breitflächig oder chirurgisch eng einzugreifen, vergleichbar mit dem „Q“-Regler vieler digitaler EQs. Der „Drive“-Regler erlaubt eine Anhebung oder Absenkung der gewählten Frequenz um satte 18 dB. Zum Ausgleich der Lautstärke oder zum Boosten des Amps liefert das „Level“-Poti bis zu 18 dB Gain nach der EQ-Sektion.

RhPf Electronics Regista Vollansicht 2

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Im folgenden Video könnt ihr euch im Detail ansehen und anhören, wozu das Pedal fähig ist. Meiner Meinung nach zu einer ganzen Menge!

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Preis und Verfügbarkeit

Das RhPf Electronics Regista ist auf der Herstellerseite für 280,46 Euro gelistet. Wir können nur hoffen, dass Thomann das Pedal bald ins Programm aufnimmt.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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  1. Profilbild
    Ashatur AHU

    Intressant,
    ich habe mir vor einem Monat einen Smpltrek von Sonicware gegönnt aber er hat ein kleines Defizit und das wäre der EQ.
    Eher ein Filter mit fester Resonace.
    Als Insert gäbe es noch einen EQ aber dann müsste man immer resamplen.
    Daher suche ich einen kleinen tragbaren EQ um die Sample Quelle schon direkt beim samplen im Frequenzbild anzupassen.

    Da finde ich so ein Pedal eine gute Lösung nur wäre mir 100 Hz nicht tief genug, ein schaltbarer Low und High Cut wäre schon nicht schlecht.

    2. Mehr anzeigen
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