8-Kanal Sequencer mit MIDI/CV-Interface

Auf der Superbooth 25 gab es den Rides in the Storm QSQ als Prototyp zu sehen. Nun ist der leistungsfähige Eurorack-Sequencer erhältlich.

Rides in the Storm QSQ – Eurorack-Sequencer

QSQ ist ein 8-kanaliger CV/Gate-Sequencer mit integriertem MIDI/CV-Interface. Er kann Patterns mit einer Länge von bis zu 64 Steps erzeugen und verfügt über 16 Speicherplätze pro Bank, wovon ebenfalls 16 vorhanden sind. Die Patterns können zu Songs verknüpft werden.

Für die Werteeingabe besitzt das 26 TE breite Modul 16 Encoder mit Druckfunktion, die im 4×4-Schema angeordnet sind und durch ein für Eurorack-Verhältnisse großes Farbdisplay unterstützt werden. Außerdem gibt es einen USB-Port und MIDI-I/O-Buchsen (TRS Type A & B) sowie analoge Clock-I/O. Dazu kommt ein CV-Eingang, mit dem sich verschiedene Funktionen des Sequencers steuern lassen.

Pro Kanal stehen Qunatizer, Swing, Clock Divider, Play Mode und Shift zur Verfügung. Pro Step lassen sich wiederum Quantize, Microtuning, Gate Lenght, Glide, Retrigger und eine zusätzliche CV-Modulation (Decay-Envelope, LFO) programmieren.

Für Performances sind Funktionen wie Track Mute, Modulations-Deaktivierung pro Step und Keyboard-Shortcuts für Parameteränderungen aller Tracks, z.B. Transpose, vorhanden.

Jeder Kanal kann alternativ auch als MIDI/CV-Interface genutzt werden, um damit Oszillatoren oder Voice-Module mit einem am QSQ angeschlossenem MIDI-Keyboard oder Rechner anzusteuern. Ansonsten dient MIDI in erster Linie zur Synchronisation.

Rides in the Storm QSQ ist in Kürze verfügbar und kostet 395,- Euro.