Update für TotalMix

Wer ein Audiointerface von RME sein Eigen nennt, kennt die Routing- und Mixing-Software TotalMix. Die Software hat gerade ein Update erhalten und ist ab sofort als RME TotalMix FX 2.0 erhältlich. Was hat sich geändert?

RME TotalMix FX 2.0

Version 2.0 von TotalMix ersetzt die bisherige auf Bitmap basierte Benutzeroberfläche durch eine moderne Grafik-Engine und bietet damit eine vollständig skalierbare Oberfläche sowie eine verbesserte Flexibilität im Arbeitsablauf.

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Grafik-Engine mit freier Skalierbarkeit

Die neue Oberfläche von RME TotalMix FX 2.0 passt sich nahtlos an jede Monitorauflösung an und ermöglicht ein flüssiges Zoomen und Skalieren in den Mixer- und Matrix-Ansichten. Nutzer können ihren Arbeitsbereich mit intuitiven Gesten, Skalierungs-Presets und einer unabhängig steuerbaren Seitenleiste individuell anpassen.

Um eine optimale Bedienbarkeit zu gewährleisten, enthält RME TotalMix FX 2.0 weiterhin das klassische Design. Zwischen alter und neuer Oberfläche kann jederzeit gewechselt werden, was den Umstieg besonders auf Systemen mit niedriger Auflösung erleichtern soll.

Mixer und Matrix lassen sich in TotalMix FX 2.0 per Mausrad oder Trackpad-Gesten stufenlos zoomen, so dass sich Kanalgrößen und Layout an Workflow und Bildschirmauflösung anpassen lassen. Wird über die Fenstergröße hinaus gezoomt, ermöglichen Scroll-Balken eine direkte Navigation, per Klick lässt sich die Ansicht sofort wieder an die Fenstergröße anpassen.

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Die Kontrollleiste (Sidebar) skaliert davon unabhängig und erlaubt eine individuelle Anpassung. Feste Skalierungs-Presets im Menü sorgen für konsistente Layouts. Im Room EQ passt sich die Oberfläche an die Fenstergröße an, während die Bedienoberfläche optimal proportioniert bleibt.

Eine neue Option für ein helles Design in den Einstellungen bietet eine alternative Optik und gibt den Benutzern zusätzliche Flexibilität, die Benutzeroberfläche an ihre Arbeitsumgebung und ihre persönlichen Vorlieben anzupassen.

RME TotalMix FX 2.0 ist ab sofort als eigenständige App für alle RME-Interfaces verfügbar. Unter Windows erfordert TotalMix FX 2.0 Windows 10 oder höher und nutzt Direct3D 12 für moderne Grafikleistung. Für macOS wird Version 10.15 oder neuer sowie Metal-fähige Hardware benötigt.

Aus Kompatibilitätsgründen bleibt die ältere Version weiterhin Bestandteil der RME Treiberpakete. Version 1.991 wurde dabei mit allen zusätzlichen Funktionen und Fehlerbehebungen aktualisiert, die während der Beta-Phase von TotalMix FX 2.0 entwickelt wurden. Dazu zählen zahlreiche neue Features, Erweiterungen, Verbesserungen sowie Bugfixes.

Komfortable Installation und Versionswechsel

RME bietet ein Installationsprogramm für Mac und Windows an, das die Aktualisierung vereinfacht. Das Installationsprogramm ersetzt nicht nur das ältere TotalMix FX (Version 1.99 und darunter) durch die neuere Version 2.0, sondern bietet auch die Möglichkeit, auf Version 1.991 zu aktualisieren.