Rob Papen B.I.T. Synthesizer ab sofort erhältlich

Back In Time - Analog-Synth-Emulation

Mit dem B.I.T. Softsynthesizer stellt uns Rob Papen sein neuestes Plugin vor.

Ganz offensichtlich gibt es bei Rob eine Produktoffensive, denn die Menge der Neuvorstellungen schlägt inzwischen selbst den Klassenprimus Native Instruments. Nach Raw-Kick, RP-Reverse, und Vecto ist dies bereits das vierte neue Plugin von Rob Papen in diesem Jahr.

B.I.T. produziert laut Pressemitteilung, die klassischen Analogsounds der 80er Jahre – und die waren bekanntlich stilprägend bis in die Gegenwart. Damit ist BIT (so, ich habe die Punkte satt), ein Gegenspieler zum U-He DIVA (und auch da spare ich mir jetzt die Punkte im Namen).

BIT steht übrigens für „Back in Time“ und erinnert damit stark an den Markennamen „Back in Time Records“ von Klaus-Peter Rausch bekannter Soundschmiede.

Drei erste Demo-Audios gibt es auch bereits:

Aktuell wird das Tool noch zum Promo_Preis von 79,- USD angeboten, ab 1. Juli gibt es den BIT dann für 99,- USD im Online Shop von Rob Papen.