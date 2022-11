Rob Papen Blue III, eXplorer 8 & RevSane

Update, erweitert, neu

Rob Papen veröffentlichte bereits im Jahr 2005 die erste Version des Synthesizers Blue. Das Plug-in mit der „Cross Fusion Synthesis“ verband FM und Phase Distortion mit Virtual Analog und wurde mit der Version Blue II weiter ausgebaut.

Rob Papen Blue III – Synthesizer

Nun wurde die neuen Version Blue III veröffentlicht. Das Konzept des Plug-ins bleibt grundsätzlich gleich, doch es kamen ein paar neue Features hinzu. Es gibt in der Oszillatorsektion nun ein Karplus Strong String-Modell (KSS) zur Erzeugung virtueller Saiten. Außerdem wurden die Oszillatoren um neue Wavesforms und zusätzliche Samples erweitert. Es ist jetzt möglich, bis zu sechs Samples pro Preset zu laden. Und die Filtersektion freut sich über weitere Filtertypen.

Die Audio Engine wurde mit der Technologie des virtuell analogen Synthesizer B.I.T. upgedatet, was sich in einem deutlich besseren Klang widerspiegeln soll.

Das Interface wurde ebenfalls überarbeitet und kann nun in mehreren verschiedenen Größen geöffnet werden. Das XY-Pad erscheint in Blue III stets auf dem Front Panel. Das Plug-in ist mit mehr als 5.000 Presets ausgestattet.

ANZEIGE

Rob Papen Blue III wird im November zu einem Einführungspreis von 111,- Euro angeboten, der reguläre Preis beträgt danach 149,- Euro.

Rob Papen RevSane – Reverb

RevSane ist ein algorithmisches Reverb, das neben „normalen“ und natürlichen Halleffekten auch ungewöhnliche und verfremdende Effekte erzeugen kann. Mit der so genannten Disrupt Sphere, können die Reverb-Parameter dynamisch und flüssig in Richtung Special FX gesteuert werden. Dabei wird die Disrupt Sphere nur wie ein Slider hin und her bewegt, ohne dass man sich um unzählige Parametereinstellugen kümmern muss. Weiterhin besitzt RevSane einen Audio Follower, mit dem sich Parameter, einschließlich der Disrupt Sphere, über eine Side-Chain-Funktion steuern lassen.

Mehr erfahren

Rob Papen RevSane kostet zur Einführung 36,- Euro im November, danach 49,- Euro.

Rob Papen eXplorer 8 – Plug-in Bundle

Mit den neuen Plug-ins ist natürlcih auch das große eXplorer-Bundle eine Versionsnummer aufgestiegen. Es inhält insgesamt 30 Plug-in, wobei auch ältere Versionen mit enthalten sind. Damit soll die Kompatibilität von älteren Songs / Projekte gewährleistet bleiben. Schon jetzt wird für Anfang 2023 ein Update mit dem Synthesizer B.I.T. 2.0 angekündigt.

Rob Papen eXplorer 8 kostet zur Einführung 374,- Euro, der reguläe Preis danach beträgt 499,- Euro. Besitzer, die das eXplorer 7 Bundle nach dem 1. August 2022 gekauft haben, erhalten die neue Version kostenlos.

Rob Papen eXplorer 8 – Übersicht

BLUE-III – Cross-fusion Virtual Synthesizer

RevSane – Algorithm Reverb with ‚Disrupt Sphere‘

Predator-3 – The Hybride Powerhouse

RoCoder – Vocoder and much more

DelSane – The coolest Delay in this Galaxy

RP-Distort 2 – PowerHouse Distortion FX with Disrupt Sphere

Punch 2 – Power drum machine with synthesis and sample-based

BLADE-2 – Cutting-edge Additive synthesis and more

Quad – PhaseDistortion and WaveShaper synthesizer

XY-Transfer – XY-modulation FX multiprocessor

BIT – Ultimate virtual analog synthesizer

Vecto – Four-oscillator vector synthesizer

Go2 – The power of limitations synthesizer

RAW-Kick – Edgy Kicks for contemporary dance music.

MasterMagic – Adds a touch of magic for your Mix or Master

SubBoomBass-2 – The ultimate bass synthesizer

BLUE-II – Cross-fusion synthesis at its finest

RG – Electric and acoustic guitar grooves

RP-VERB 2 – Most intriguing in RP-VERB 2 is the new ‘Reverser’ section

RP-EQ – Silky smooth-sounding channel, and mastering EQ

Punch-BD – Based on the BD module of the multi-award-winning Punch virtual drum synth

RP-Delay – Delay insanity. Reverser, 6 lines, 8 filters, 4 LFOs, and more

RP-Distort – Wicked FX unit that will distort or alter your tracks

RP-Amod – Spice up your vocal track, liven an instrument, and even beef up your drums

RP-Reverse – Reverses the incoming audio in a creative way

RAW – Cutting-edge EDM synthesizer with a focus on ‚distorted sounds

Predator-2 – is available for loading your songs that use Predator 2.0

Predator 1.6 – is available for loading your songs that use the original Predator

PredatorFX – Filter, modulation, vocoder, and effects plug-in based on Predator 1.6

Prisma – Get creative using Rob Papen’s take on instrument layering