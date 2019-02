Rob Papen portiert Vecto nach VST, AU, AAX

Vector-Sounds nun für jede DAW

Rob Papen Vecto war bislang nur als Rack Extension für Propellerhead Reason erhältlich. Jetzt wurde der Synthesizer portiert, damit er auch unter den gängigen Schnittstellen VST, AU und AAX betrieben werden kann.

Man könnte trefflich darüber streiten, ob Vektor-Synthese überhaupt eine eigene Syntheseform ist. Doch unbestreitbar eigenen sich Vektor-Synthesizer für bewegte und lebendige Pad-Sounds und Atmos, weshalb auch alte Geräte wie Sequential Prophet VS und Yamaha SY-22 (SY-35, TG-33) sich immer noch großer Beliebtheit erfreuen.

Rob Papen Vetco orientiert sich an dem vorherrschenden Konzept mit vier Oszillatoren, doch finden sich in diesem Plug-in auch typische Features, die man von Rob Papen-Synthesizern gewohnt ist.

Die vier Oszillatoren greifen auf einen Pool von Waves, Spektren und Samples zu. Die Samples wurden alle hochauflösend aufgenommen. LoFi-Material, das an die Vektor-Synthesizer aus den 80er Jahren erinnern würde, findet sich hier nicht.

Jeder Oszillator kann individuell auf Filter sowie einen Effekt geroutet werden. Die Mischung der Oszillatoren, also die Steuerung des Vektors, kann über verschiedene Quellen erfolgen, dazu gehören unter anderem auch der integrierte Arpeggiator, die Aufnahme von manuellen Bewegungen und, neu gegenüber der RE-Version, auch das Modulationsrad.

Die Filtersektion wird aus zwei Multimodefiltern gebildet, die sich seriell und parallel betreiben lassen. Die gängigsten Modulationszuweisungen können hier direkt geregelt werden. Weiter Modulationen lassen sich über die zentrale Matrix routen, wo unter anderem zwei synchronisierbare LFOs und zwei freie Hüllkurven zur Verfügung stehen.

Die Hüllkurve der Amp-Sektion lässt sich auf lineare umstellen, was laut Rob Papen extreme Attack- und Release-Phasen erlaubt, was sich speziell für sphärische Sounds eigenen soll.

Zwei Effekte mit wählbaren Algorithmen runden die Klangerzeugung ab. Die Auswahl wurde klein gehalten. FX1 bietet Chorus, Flanger, Phaser, Ensemble und Widener, FX2 hat lediglich Reverb und Delay.

Natürlich kommt Vecto mit einer großen Auswahl an Presets die über einen übersichtlichen Browser verwaltet werden. An der finalen Library wird derzeit noch gearbeitet.

Die Struktur des Synthesizers ist deutlich einfacher gehalten als zum Beispiel bei Blue 2. Vecto soll nicht nur leichter zu verstehen sein, sondern mit seinem eigenen Ansatz andere Soundkategorien bedienen.

Rob Papen Vecto soll in Kürze erhältlich sein, noch wird aber an der Mac-Version gearbeitet. Der Preis wurde noch nicht veröffentlicht. In einem ca. 1-stündige Video erklärt Rob Papen den Synthesizer (ab 08:50). In einer Woche soll ein weiterer Live-Stream erfolgen.