Rob Papen RAW-2, Synthesizer Plug-in

Spezialist für verzerrte Sounds

Rob Papen RAW-2 ist die upgedatete Version des Synthesizer-Plug-ins, das auf rabiate und verzerrte Sounds spezialisiert ist. Das ursprüngliche Konzept, das auf Anregungen von DJ Promo und DJ Free-K zurückging, wurde für die neue Version erweitert, um noch besser für diverse Hard-Styles eingesetzt werden zu können.

ANZEIGE

Rob Papen RAW-2 – Distortion-Synthesizer

Natürlich kann man einen beliebigen Synthesizer mit einem Distortion-Effekt kombinieren, um heftige Sounds zu erhalten. Der Unterschied, den RAW-2 ausmacht, ist aber, dass hier die dafür verantwortliche Sektion, bestehend aus Distortion, Waveshaper, Pre- und Post-EQs und Low-Fi, pro Stimme vorhanden ist und nicht nur das Summensignal bearbeitet wird.

RAW-2 hat ein neues, größere Interface erhalten, um die Bedienung zu erleichtern und zusätzliche Elemente unterzubringen. So gibt es nun mehr Modulationsvarianten für Oszillator 2 (FM, RM, PM usw.) und beide Oszillatoren verfügen jeweils über einen LFO. Weiterhin lassen sich jetzt User-Waveforms über einen Editor erstellen.

In der Filtersektion stehen 37 Filtertypen mit einer Flankensteilheit von 6 dB bis 36 dB zur Auswahl sowie auch Comb- und Vowel-Filter und verschiedenen Kombinationen. Außerdem gibt es unabhängig davon ein separates Highpass-Filter.

Auch in der Distortion-Sektion sind neue Algorithmen hinzugekommen.

Der interne Arpeggiator besitzt A- und B-Parts für komplexere Muster und kann durch seine Programmierbarkeit und Funktionen wie Ratcheting mehr wie ein Sequencer für Noten und Modulation eingesetzt werden.

Weitere Verbesserungen sind in der Modulationssektion und -matrix, bei den Distortion- und Modulationseffekten und bei den Play-Modi zu finden. RAW_2 besitzt auch den virtuellen Ribbon Controller mit seinem Tempo-abhängigem „Spring-back“-Feature, das damit gesteuerte Modulationen variabel an das Songtempo koppelt. Alternativ zum Standard-GUI kann die Easy-Page aufgerufen werden, die sich auf eine übersichtliche Darstellung der wichtigsten Parameter fokussiert.

ANZEIGE

Rob Papen RAW-2 ist in den Formaten VST2, VST3, Audio Units und AAX für MacOS und Windows verfügbar. Der Preis beträgt 99,- Euro. Besitzer der früheren Version von RAW finden in ihrem Rob-Papen-Account einen Coupon für ein Upgrade oder können sich über ein Kontaktformular an den Hersteller wenden.

Eine 30 Tage lauffähige Demo-Version steht auf der Hersteller-Website zum Download bereit.

Außerdem ist RAW-2 im eXplorer-10 Bundle enthalten.