Rob Papen stellt eXplorer 6 Software-Bundle mit Punch 2 und XY-Transfer vor

Drum Synthesizer und schräges Filter-Plugin

Virtuelle Synthesizer, Software-Instrumente und Effekt-Plugins sind die Welt von Rob Papen, dem Entwickler hinter tollen Plugins wie Punch, RAW Kick oder Vecto. Pünktlich zum Jahresende erweitert und stellt Rob Papen nun eXplorer 6 vor, das ultimative Software-Bundle des Holländers. Neu hinzugekommen sind Punch 2 sowie das Effekt-Plugin XY-Transfer. Mit diesen beiden Plugins erhält man somit 25 vielfältig einsetzbare Instrumente und Plugins.

Die zweite Version des Drum-Synthesizers/Samplers samt integriertem Sequencer bringt nun neue Features für die Erzeugung von Drum-Sounds mit sich. Zunächst einmal hat Rob Papen das GUI überarbeitet, was dazu führen soll, noch schneller eigene Drumkits zu erstellen. Ab Version 2 ist es möglich, auch REX Dateien zu importieren und diese in Windeseile in Sample-Slices oder Loops zu verwandeln. Hat man diese auf die virtuellen Pads von Punch 2 gelegt, geht es über die Filter-Sektion, Kompressor und Limiter-Envelopes in einen von vier Effektblöcken. Auch der Einsatz von Granularsynthese ist möglich. Natürlich sind auch wieder eine Vielzahl von produktionsfertigen Sounds bei Punch 2 enthalten.

Punch 2 lässt sich entweder standalone oder als 64 Bit Plugin, in den Formaten AAX, AU und VST betreiben. Als Systemvoraussetzung gibt Rob Papeen OS X/macOS 10.9- 10.15 an, bei PC-Nutzern geht alles ab Windows 7. Punch 2 ist wie gesagt Bestandteil des eXplorer Bundles 6, ist aber auch separat zum Preis von 119,- Euro erhältlich.

Neues Effekt Plugin XY-Transfer

Stellt euch einmal eine Filterbank mit 36 verschiedenen Filtertypen und einem XY Feld für die Kontrolle darüber vor – dann wisst ihr jetzt, was XY-Transfer ist und kann!

Nicht ganz, es kann eigentlich noch mehr. Denn das Ganze wird noch mit zwei anderen Effekten kombiniert (beide mit eigenem XY-Feld), die daraufhin in ein flexibles Stereo-Delay geroutet werden können. Im folgenden Video erfahrt ihr mehr dazu:

Für XY-Transfer gelten die gleichen Systemvoraussetzungen wie für Punch 2. Entweder ist es als Teil des 6er Bundles erhältlich oder separat zum Preis von 39,- Euro.

Preislich bleibt das eXplorer Bundle von Rob Papen stabil, d. h. es wird zum gleichen Preis wie die Vorgängerversion 5 angeboten. Ob passend zum Black Friday oder nicht, derzeit gibt es das Software-Bundle erst mal zum Einführungspreis von 399,- Euro. Später wird der Preis dann auf 399,- Euro ansteigen. Für bestehende Kunden von Rob Papen gibt es diverse Upgrade-Angebote.