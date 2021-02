Rob Papen Subboombass 2, Update für das Synthesizer-Plugin

Neue Filter, Sounds & Granular-Mode

Rob Papen veröffentlicht ein kostenloses Update für das Synthesizer-Plugin Subboombass 2. Das Update beinhaltet eine Reihe neuer Funktionen und ergänzt die Library um mehr als 240 Presets, die mit einer neuen, Datums-basierten Browser-Funktion sortiert werden können.

Es gibt ein Control Menü, über das die Größe des Interfaces in vier Stufen angepasst werden kann. Außerdem sind hierüber nun die Global-Einstellungen erreichbar.

Die Oszillatoren erhielten einen Schwung zusätzlicher Samples, die nun über ein größeres Menü ausgewählt werden. Die Samples lassen sich mit einer Granular-Option mit den Parametern Size, Length und Random bearbeiten. Diese Parameter können auch in der erweiterten Modulationsmöglichkeiten zugewiesen werden.

In der Filter-Sektion gibt es für eine noch größere Bandbreite eine Auswahl an Filtermodi nach dem Zero Latency-Konzept. Beim Distortion ist ein Post Filter-Modus hinzugekommen.

In der Play-Sektion sind ein Mono Playmode und eine Poly MPE-Option für den sechsstimmigen Modus hinzugekommen. Ebenso wurde der integrierte Sequencer überarbeitet. Es gibt bessere Anzeigen, vereinfachtes Anwählen von Waveforms und eine Ratcheting-Funtkion.

Die FX-Sektion erhielt Clipper, Tremolo, Vobrato und Ring Modulation als neue Effekte.

Das Update für Rob Papen Subboombass 2 steht allen registrierten Usern ab sofort auf der Website zur Verfügung.