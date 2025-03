Rob Papen SynFeX, Synthesizer Plug-in

Risers, Noise-FX & Low-Drops

Der Software-Synthesizer Rob Papen SynFex ist auf die Erzeugung von Tempo-synchronen Sound-FX spezialisiert, wie sie als Riser, Noise-FX und Low-Drops gern bei Uplifting Trance, Hands Up-Styles und ähnlichen Dance-Produktionen eingesetzt werden.

Rob Papen SynFeX

Das Plug-in besitzt zwei aufeinander abgestimmte Sektionen. Zum einen ist da der 16-fach polyphone Synthesizer und zum anderen die Movement-Sektion, die für die entsprechende Bewegung im Sound sorgt.

Als Soundquelle dienen verschiedene Noise-Arten, Waves (VA mit zusätzlichem Suboszillator) sowie interne oder importierte Samples, für die es auch einen Granular-Playback-Modus gibt. Die Soundquelle lässt sich mit einem Multimode-Filter mit 32 unterschiedlichen Filtertypen sowie zusätzlichen Ring Mod- und Amp Mod-Algorithmen.

Zur Abrundung gibt es eine Effektsektion mit Lo-Fi, Mod-FX, Delay und Reverb. Die Anordnung in der FX-Kette lässt sich anpassen.

Die Movement-Sektion steuert mehrere Parameter gleichzeitig. Mit einstellbarer Tiefe können hierüber Pitch, Filter, Volume sowie zuweisbare Ziele mit einem definierbaren Verlauf moduliert werden. Die Kurve kann zwischen Up, Down, Up-Down bzw. Down-Up umgestellt und in der Slope verändert werden. Der Verlauf lässt sich natürlich zum DAW-Tempo synchronisieren, um den Rise- oder Drop-Effekt genau auf den Punkt zu timen.

Das Plug-in ist mit über 300 Presets ausgestattet, die direkt verwendet oder als Ausgangspunkt für eigene Kreationen verwendet werden können. Der Bank-Manager arbeitet mit einem System aus Quick Browser, Favoriten und Sternen.

Rob Papen SynFeX ist in den Formaten VST2, VST3, Audio Units und AAX für MacOS und Windows verfügbar. Der Preis beträgt 49,- Euro. Eine 30 Tage lauffähige Demo-Version steht auf der Hersteller-Website zum Download bereit.

Außerdem ist SynFeX im eXplorer-10 Bundle enthalten.