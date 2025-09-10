ANZEIGE
Robaux SLOP1, MIDI-Eurorack-Modul

MIDI-Tool für das Eurorack

10. September 2025
Robaux SLOP1, MIDI-Eurorack-Modul

Über die Eurorack-Module des 1-Mann-Betriebs Robaux haben wir bereits öfters berichtet. So haben wir euch im Rahmen unserer News und Tests bereits die Module SWT16 Plus oder LL8″ vorgestellt. Nun hat der Mann hinter Robaux, Robert Menzel, ein weiteres Eurack-Modul entwickelt, Robaux SLOP1.

Robaux SLOP1

Grundsätzlich handelt es sich bei SLOP1 um ein MIDI-Utility-Tool fürs Eurorack, das in der Praxis jedoch weit mehr ist, nämlich ein Kompositionstool, das dazu einlädt, neue Skalen und Akkord-Kombinationen zu entdecken und spielerisch einzusetzen.

So lassen sich im Tonleiter-Mouds des SLOP1 eigene Tonleitern definieren und direkt auf eine Tastatur mappen. So lassen sich wohlmöglich eingefahrene Spielmuster durchbrechen oder einfach live performen. Im Unterschied zu klassischen CV-Quantizern funktioniert das beim Robaux SLOP1 sogar polyphon.

Robaux SLOP1, MIDI-Eurorack-Modul

Besonders spannend klingt der Akkord-Modus des Moduls, denn hier man jeder einzelnen Keyboardtaste einen eigenen Akkord zuweisen, der direkt über die Taste gespielt wird. Die Akkorde sind dabei völlig frei bestimmbar – ohne Transposition und ohne Beschränkung auf feste Progressionen.

Robaux SLOP1, MIDI-Eurorack-Modul

Die Bedienung bleibt dabei intuitiv. Alle Tonleitern oder Akkorde werden über ein zentrales Tastatur-Rad mit 12 Noten programmiert. Dieses Bedienelement erinnert optisch ein wenig an einen Kuchen oder eine Pizza, daher auch der Name «Slice of Pie». Alternativ lassen sich die Akkorde natürlich auch direkt über ein Keyboard eingeben.

Robaux SLOP1, MIDI-Eurorack-Modul

Das SLOP1 von Robaux wird zeitnah im Handel erhältlich sein. Als DIY-Kit kostet es 77,- Euro (UVP), als fertiges Modul 99,- Euro (UVP).

Im folgenden Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Robaux SLOP1 machen:

