Robotic Bean Portatron Tape Synthesizer, virtuelles Portastudio Plug-in

Mein erster Gedanke: „Cool, endlich das, worauf ich warte!“. Dann bei genauerem Hinsehen festgestellt, dass es „nur“ ein Plugin und keine Standalone-SW ist. Die Synchronisation innerhalb einer DAW bietet bestimmt reizvolle Möglichkeiten, aber man arbeitet halt doch wieder in der DAW. Ich wünsche mir genau so ein Tool mit dem Look & Feel (soweit man das aufgrund von Screenshots beurteilen kann) in Standalone mit Aufnahmefähigkeit in der Hoffnung, etwas von dem inspirierenden Gefühl aus längst vergangenen 4-Tracker-Zeiten wiederzubeleben. Am allerliebsten wäre mir so etwas in IOS. In dieser Form ist das aber doch nicht so attraktiv wie erhofft….