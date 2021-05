Rock Solid Audio Control Strip 2: Channelstrip-Controller im SSL-Stil

SSL-Controller mit freiem Mapping

Jeder, der schon einmal einen Hardware-Controller zur Steuerung der DAW, von Plug-ins oder Software Instrumenten genutzt hat, kennt das Problem: Die Zuweisung der Controller-Befehle sowie die Praxistauglichkeit hängen stark von Controller und der verwendeten Software ab. Funktioniert ein Controller gut mit Cubase, muss er nicht zwangsläufig auch passend für Pro Tools oder Ableton sein. Mittlerweile gehen zwar einige Hersteller ihren eigenen Weg, so u. a. Softube mit Console 1 und Console 1 Fader oder Presonus mit dem Atom SQ, die ultimative Lösung für alle User stellen diese Produkte aber nicht dar – ob es diese überhaupt jemals geben wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Während viele aktuelle Hardware Controller auf die Steuerung von DAWs abzielen, gibt es bisher kaum Produkte die in Form eines Channelstrips designt sind. Bekanntester Vertreter ist die o. g. Console 1 von Softube. Mit dem Control Strip 2 von Rock Solid Audio kommt nun aber ein weiterer Channelstrip-Controller auf den Markt, der sich dazu auch noch optisch an einem bestimmen Unternehmen orientiert. Alle Drehregler und Taster sind im SSL Stil gehalten. Hier kommt also Retro-Feeling auf – genauso wie bei AKAIs MPC One Retro, die heute vorgestellt wurde.

Aufgeteilt in die Sektionen Equalizer, Kompressor und Expander bietet der Rock Solid Audio Control Strip 2 insgesamt 22 Drehregler (wovon 14 als Push-Encoder ausgelegt sind) sowie sechs Buttons.

Stromversorgung und Datenaustausch erfolgt beim Control Strip 2 über einen USB-Port Typ B. Die Zuweisung der Controller-Befehle kann entweder über MIDI-Learn innerhalb der DAW oder über einen speziellen Mouse-Modus erfolgen. Hierzu bietet Rock Solid Audio eine separate Software an. Hier einige Informationen dazu:

Wer viel mit SSL-Plug-ins bzw. Emulationen davon arbeitet, wird mit diesem Controller sicherlich glücklich. Davon könnt ihr euch im folgenden Video überzeugen:

Offensichtlich gibt es trotz des vergleichsweise hohen Preises von 280,- britischen Pfund eine hohe Nachfrage nach dem Control Strip 2, denn 6 Wochen müssen mindestens eingeplant werden für die Fertigung, sofern ihr Interesse daran habt. Vorbestellungen nimmt Rock Solid Audio ab dem 17.05. über seine Website entgegen.