RockBoard Pedalboards mit neuer Website

Alles, was man fürs perfekte Pedalboard braucht auf einer Seite

Die RockBoard Website ist für Gitarristen und Bassisten, die viel Wert auf ein gutes Pedalboard legen. Jeder, der sein Pedalboard von Grund auf planen und arrangieren möchte, findet hier alles, was man für dieses Vorhaben braucht. Bevor man sich durch das umfangreiche Sortiment von RockBoard wühlt, hat man auf dieser Website Möglichkeit, sein Pedalboard mit dem Board Konfigurator virtuell planen.

In der PedalPedia Datenbank findet der Pedal-begeisterte Musiker die Bilder und Maße etlicher Pedale, um sein persönliches Setup zusammenzustellen. Und natürlich lassen sich auch die Stromversorgung, die gesamte Verkabelung und der Signalfluss lassen sich hier planen und simulieren.

Nach der Planung des eigenen Traum-Pedalboards kann man bei RockBoard dann auch gleich alles finden, was man für das Traum-Pedalboard braucht. Das innovative Slot-Design der 16 unterschiedlichen Pedalboard-Modelle von RockBoard ermöglicht es, die Effektpedale mithilfe der des QuickMount-Befestigungssystems sicher und fest auf dem Pedalboard zu arrangieren.

Vorbei sind die Zeiten, in denen alle Pedale und das Board durch unschön gealtertes Velcro verunstaltet war. Gleichzeitig lassen sich die passenden Kabel an nahezu jeder Stelle durch das Board durchzuführen. Auch die Stromversorgung wird so zum Kinderspiel, denn natürlich bietet RockBoard auch entsprechende Netzteile an. Wer noch einen Schritt weitergehen möchte, nutzt dann noch All-In-One Patchbays für sein RockBoard.

Kabelsalat dürfte damit der Vergangenheit angehören. Und wenn man dann mit dem persönlichen ProckBoard auf der Bühne steht, schützen die, für zahlreiche Pedal-Typen erhältlichen PedalSafe-Schutzabdeckungen vor dem versehentlichen Verstellen der Regler. Der Fußschalter ist durch diese transparente Kunststoff-Abdeckung natürlich trotzdem frei zu betätigen. Schon seit Januar 2018 bietet RockBoard übrigens eine 4-jährige Garantie über die W-Music Distribution. Nur die Pedale für sein Traum-Pedaboard muss man wo anders suchen, aber vielleicht bekommt man dafür ja einen Tipp aus der Community. Denn egal, ob man das virtuell geplante Traum RockBoard tatsächlich schon zu Hause stehen hat, oder nicht, die Pedalboard Gallery ermöglicht es, die eigenen Ideen mit anderen Usern zu teilen und zu diskutieren.

Rockboard möchte also mehr sein, als ein Shop für die Bestandteile eines kompletten Pedalboards. Die Seite möchte den User informieren und im kreativen Prozess der Pedalboard-Planung begleiten. Hier sollen Gear Nerds also alles finden, was mit Effektpedalen und Pedalboards zu tun hat.