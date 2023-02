RODE NT1 5th Generation, Dual-Connect-Studiomikrofon

XLR und USB

Der australische Mikrofonspezialist Rode bietet mit dem NT1 5th Generation ab sofort ein Studiomikrofon an, das ihr sowohl klassisch per XLR als auch über USB direkt an einen Computer anschließen könnt. Entsprechend bietet es sich sowohl für das klassische Home- und Tonstudio als auch für die meistens mit USB-Mikrofon arbeitenden Podcaster, YouTuber und Social Media Content Creator an.

Das als Großmembran-Kondensatormikrofon konzipierte NT1 ist mit einer goldbedampften 1″-Kapsel und RODEs „High-Gain Revolution“-Preamp ausgestattet. Die Richtcharakteristik ist fest auf Niere eingestellt. Der interne Wandler arbeitet mit 32 Bit, gewandelt wird mit bis zu 192 kHz.

Die technischen Daten des RODE NT1 5th Generation lassen durchaus aufhorchen, denn mit 142 dB SPL ist das NT1 auch für laute Signale ausgelegt. Den Übertragungsbereich gibt RODE mit 20 Hz bis 20 kHz an, das Eigenrauschen mit 4 dB(A).

RODE hat in das NT1 einen DSP mit Hochpassfilter, Noise Gate, Kompressor und Aphex Audio Processing integriert. Betrieben werden kann es hierfür entweder über eine +48 V Phantomspeisung oder den USB-Anschluss.

Die Maße des NT1 der fünften Generation belaufen sich auf 190 x 50 mm, das Gewicht liegt bei 311 Gramm. Zum Lieferumfang des ab sofort zum Preis von 299,- Euro erhältliche Mikrofon gehören die SM6 Mikrofonhalterung samt integriertem Poppschutz, ein 6 m XLR-Kabel, ein 3 m langes USB-Kabel und ein Beutel für die Aufbewahrung. Erhältlich ist das Mikrofon in den zwei Farben Schwarz und Silber.

Hier die Features im Überblick: