Kompakter On-Ear-Kopfhörer

Im Jahr 2022 stellte der australische Mikrofonspezialist Rode seinen ersten Kopfhörer NTH-100 vor. Nach knapp drei Jahren folgt mit dem Rode NTH-50 nun ein weiteres Kopfhörermodell. Der Kopfhörer ist ab sofort im Handel erhältlich.

Rode NTH-50

Der Hersteller Rode bewirbt den NTH-50 als Allrounder. So soll der Kopfhörer im Tonstudio, beim Mixing und für DJs und Content Creator geeignet sein. Mit dem separat erhältlichen NTH-MIC lässt sich der NTH-50 auf Wunsch in ein Headset verwandeln, was ideal für Podcasts, Streaming oder Remote-Arbeit ist.

Der dynamische, geschlossene Rode NTH-50 ist als On-Ear-Kopfhörer konzipiert und mit 40-mm-Neodym-Treiber ausgestattet. Dank seiner geschlossenen Bauweise soll der NTH-50 eine passive Außendämpfung von bis zu 21 dB bieten. Den Frequenzbereich gibt der Hersteller mit 5 Hz bis 35 kHz an und der THD-Wert wird mit <0,03 % (bei 500 Hz) angegeben.

Der Kopfbügel des Rode NTH-50 besteht aus robustem TR90-Polymer und die Ohrmuscheln des Kopfhörers lassen sich auf beiden Seiten in 12 Stufen verstellen. Dazu sind sie mit Memory-Foam-Ohrpolster mit Kunstlederüberzug ausgestattet.

Zum Lieferumfang des Rode NTH-50 gehört ein 1,7 m langes Spezialkabel, das über zwei flexible Spiralabschnitte verfügt und sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite angeschlossen werden kann. Ebenfalls enthalten ist ein 6,3-mm-Aadapter, ein Transportbeutel sowie mehrere farbige Markierringe (blau, grün, orange, rosa).

Die wichtigsten Features des NTH-50 im Überblick:

dynamischer, geschlossener Kopfhörer (ohraufliegend)

neu entwickelter 40 mm Neodym-Treiber

sehr geringe Verzerrung, Außendämpfung bis zu 21 dB

robuster, konturierter Kopfbügel aus TR90-Polymer

Memory-Foam-Ohrpolster mit Kunstlederüberzug für hohen Tragekomfort

einseitige Kabelführung, wahlweise links oder rechts anschließbar

Frequenzbereich: 5 Hz – 35 kHz | Impedanz: 32 Ohm

Max. Schalldruck: 124 dB SPL | 0,03 % (500 Hz), <0,2 % (100 Hz)

Gewicht: 220 g

inkl. Transportbeutel, farbiger Identifikationsringe, 6,35 mm Schraubadapter, 1,7 m Spezialkabel mit 3,5 mm TRS-Stecker

Der Rode NTH-50 ist ab sofort zum Preis von 119,90 Euro im Handel erhältlich. Weitere Informationen findet ihr auf der Website von Rode.