Rode RodeCaster Video S, Video-/Audio-Tool

Video-Tool für Content Creator und Streaming

11. November 2025
rode rodecaster video s video switcher

Rode RodeCaster Video S, Video-/Audio-Tool

Offensichtlich kam der RodeCaster Video vom australischen Hersteller Rode gut bei der Kundschaft an, denn mit dem Rode RodeCaster Video S bringt der Hersteller nun ein weiteres Produkt aus dem Bereich auf den Markt.

Rode RodeCaster Video S

Die Zeit der Corona-Pandemie hatte dafür gesorgt, dass in Windeseile Produkte gefragt waren, mit denen man unkompliziert streamen, Videos aufzeichnen oder generell Musik und Video in irgendeiner Art und Wiese kombinieren kann. Das ganz große Interesse mag vielleicht etwas abgeflaut sein, aber unkompliziert einsetzbare Video-Tools werden vermutlich auch in den nächsten Jahren weiter gefragt sein. Passende dazu bringt Rode nun den Rode RodeCaster Video S auf den Markt.

Rode RodeCaster Video S, Video-Switcher

Der Rode RodeCaster Video S kombiniert Features der Videoaufzeichnung, -umschaltung und des Streamings mit einem integrierten Audio-Mixer. Er bietet die Möglichkeit, zwischen bis zu vier Video-Signalen und fünf komplett individuellen Scenes (für auf Knopfdruck abrufbare Video-Layer samt Grafiken und diversen Medieninhalten). Er verfügt über drei Full-HD (1080p) HDMI-Eingänge sowie einen HDMI-Ausgang. Hinzu gesellt sich ein flexibler USB-C-Port zur Verbindung mit Webcams oder einem Audiointerface für zusätzliche Video-/Audiosignale.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Über zwei Combo-Eingänge lassen sich dem Rode RodeCaster Video S Audiosignale hinzufügen. Hierbei setzt Rode seine Revolution Preamps ein. Für die Audiosignale stehen diverse Audio-Tools von APHEX zur Verfügung, darunter Kompressor, Noise Gate, Equalizer, De-Esser, Highpass-Filter uvm. Über eine Wireless-Schnittstelle lassen sich dazu auch noch zwei Rode Series IV Drahtlosmikrofone in den RodeCaster Video S einbinden.

Rode RodeCaster Video S, Video-Switcher

Auch die weiteren Features des Rode RodeCaster Video S klingen sehr interessant. Er bietet ein intelligentes Auto-Switching von Videos, kann direkt auf alle gängigen Plattformen via WiFi oder Ethernet sowie über USB in eine Software streamen, erlaubt die Videos auf einem USB-Medium und lässt sich auf Wunsch über die zugehörige RODECaster App steuern.

Alle weiteren Informationen zum RodeCaster Video S findet ihr auf der Website von Rode.

Ab Anfang Dezember soll der RodeCaster Video S im Handel erhältlich sein. Er kostet 529,- Euro.

