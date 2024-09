Rode RodeCaster Video, Video-Zentrale für Content Creator

Video-Kommandozentrale

Mit dem Rode RodeCaster Video erweitert der australische Hersteller sein Angebot an Produkten für Content Creator. Mit den verschiedenen Versionen des RodeCasters haben sich die Australier bereits gut aufgestellt, nun folgt also eine Kommandozentrale für den Videobereich, die sich für alle Live-Streamer, Vlogger und Videoproduzenten eignet.

Rode RodeCaster Video

Die 30 cm breite Konsole bietet sieben Szene- und sechs Quellentaster, dazu AUTO, CUT und fünf weitere Funktionstaster plus ein 2“ Touchscreen. Der RodeCaster Video erlaubt die Direktaufzeichnung (H.264) auf einem externen USB-Laufwerk, ISO-Aufzeichnung von 6 Video-Quellen plus Programm-Feed sowie direktes RTMP-Streaming zu den gängigen Plattformen (Facebook, X, LinkedIn, Twitch, YouTube etc.) über Ethernet bzw. drahtlos über WLAN.

Mit vier HDMI-Eingängen, zwei HDMI-Ausgängen, fünf USB-C Ports und einem Ethernet-Port ist der RodeCaster flexibel einsetzbar. Medien wie MP4-, JPG-, PNG- und WAV-Dateien lassen sich von microSD Karte zuspielen. Zwei 6,35 mm Kopfhörerausgänge und zwei symmetrische 6,35 mm Lautsprecherausgänge runden die Anschlüsse auf der Rückseite ab.

Das Bedienfeld des RodeCaster Video soll laut Hersteller eine „intuitive Steuerung mit flexiblen Funktionen“ bieten. Große, dedizierte Tasten ermöglichen das Umschalten von Videoquellen und Szenen, das Starten und Stoppen von Aufnahmen, das Aktivieren automatischer Übergänge sowie den direkten Zugriff auf Funktionen wie Chroma-Key-Steuerung, Multi-Source-Layouts, Grafiken und Medien.

Über die sieben Szene-Taster kann eine komplette Produktion geplant und gestaltet werden. Jeder Taster kann benutzerdefinierte Layouts enthalten, die mehrere Videoquellen, Bilder, Videos und Chroma Key Inputs umfassen. Mit dem innovativen „Inspect“-Taster lässt sich jederzeit überprüfen, welche Szene einem Taster zugeordnet ist und diese bei Bedarf anpassen. Eine Auto-Switching-Funktion ermöglicht automatisierte Kamera- oder Szenenwechsel abhängig vom Audiosignal.

Auch die Audiosektion des VideoCasters lässt sich sehen. Zwei Neutrik Combo Buchsen (XLR/6,35 mm) zum Anschluss von Mikrofonen, Instrumenten oder Line-Quellen plus zwei eingebaute Drahtlos-Empfänger für aktuelle Rode Wireless Sender gehören zur Ausstattungsliste des Geräts. Der verbaute Preamp sorgt für eine maximale Verstärkung von bis zu 76 dB. Integriert ist ein Aphex-Signalprozessor mit Kompressor, Equalizer, De-Esser, Stereopanorama, Noise Gate, Hochpassfilter, Aural Exciter, Big Bottom und Compellor. Diese sind für jeden Audioeingang separat einstell- und simultan nutzbar.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Rode RodeCaster Video beläuft sich auf 1.298,- Euro.