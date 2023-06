Rode veröffentlicht RodeCaster Duo, Streamer X und PodMic

Mikrofon, Podcast-Station & Streaming

Auf der diesjährigen NAB Show 2023 präsentierte der australische Hersteller RODE drei neue Produkte: RodeCaster Duo, Streamer X und PodMic. Jetzt sind die wichtigsten Informationen dazu bekannt.

Rode Streamer X

Bei Streamer X handelt es sich um eine Video Capture Card samt Audiointerface. Das 380 g schwere Streamer X bietet Aufnahmen mit bis zu 4K/30, 4K/60 Passthrough und unterstützt VRR (Variable Refresh Rate). Zwei unabhängige USB-C Anschlüsse erlauben dabei ein echtes Dual-PC Setup. Das eingebaute Audiointerface hat Eingänge für ein Mikrofon (XLR) oder eine E-Gitarre (Klinke) bzw. für ein Headset (3,5 mm TRRS, CTIA-Belegung).

Eingebaut ist auch ein Drahtlos-Empfänger, so dass man von einem RØDE Wireless II bzw. Wireless ME Sendemodul direkt in das Streamer X hineinfunken kann. Auf der Rückseite des Streamer X findet sich eine 6,35 mm Kopfhörerbuchse, an der das Mikrofonsignal latenzfrei ausgegeben wird (Direct Monitoring).

Der Preamp erlaubt eine Vorverstärkung von bis zu 76 dB, für Kondensatormikrofone lässt sich eine 48 Volt Phantomspeisung hinzuschalten. Dank des integrierten DSPs kann das Mikrofonsignal noch mit Hochpassfilter, De-Esser, Noise Gate, Kompressor, EQ , Aphex Exciter bzw. Big Bottom veredelt und im Stereopanorama angeordnet werden (Pan), die Konfiguration des DSPs erfolgt über die Software RØDE Central.

Rode PodMic

Auch in Sachen Mikrofon gibt es Neues von Rode. Das Dual-Connect-Mikrofon PodMic bietet sowohl einen klassischen XLR- als auch einen USB-Anschluss und eignet sich für Podcasts, Streaming, Voice-Overs und die Erstellung von Social Media Content.

Die Hauptmerkmale des PodMic

dynamisches Mikrofon mit XLR- und USB-Anschluss

kompatibel mit Windows, Mac, Android und iOS (MFi-zertifiziert)

integrierter DSP mit APHEX Audio Processing

sehr rauscharmer High-Gain Revolution™ Preamp

3,5 mm TRS-Kopfhörerausgang für latenzfreies Direct Monitoring

Kopfhörer-Lautstärkeregler mit integriertem Drucktaster

Monitoring umschaltbar auf Rechner/Smartphone-Signal

praktische Schwenkhalterung

doppellagiger Edelstahl-Einsprechkorb mit integriertem Popfilter

kompatibel mit RØDE Connect, RØDE Central, RØDE Capture und UNIFY

inkl. aufsteckbarem Schaumstoff-Popschutz

inkl. 3 m USB-C auf USB-C Kabel

RodeCaster Duo

Die All-in-one Podcast Station RodeCaster bietet der Hersteller zeitnah auch in einer kompakteren Version unter dem Namen RodeCaster Duo an. Die Feature-Liste ähnelt sich der der großen Pro-Version, so dass die gleiche Quad Core Audio Engine intern arbeitet, die Station zwei Revolution Preamps, das Aphex Audio Processing etc. bietet. In Australien lässt sich das RodeCaster Duo bereits vorbestellen. Vermutlich in wenigen Wochen wird es dann auch in Deutschland erhältlich sein.

Die Feature-Liste des RodeCaster Duo:

Vollständig integriertes Audioproduktionsstudio für Podcaster und Content-Ersteller

Revolution Preamps mit hoher Verstärkung (-131,5 dBV EIN, 76 dB Verstärkung)

Zwei hochwertige Neutrik Combo-Eingänge zum Anschluss von Mikrofonen, Instrumenten oder Geräten mit Line-Pegel

Sieben individuell zuweisbare Kanäle mit vier physischen Fadern in Broadcast-Qualität und drei virtuellen Fadern

Integrierter Funkempfänger für den Anschluss von drahtlosen Geräten der RØDE-Serie IV (einschließlich Wireless GO II und Wireless ME)

Leistungsstarke Quad-Core-Audio-Engine

APHEX-Audioverarbeitung in Studioqualität und eingebaute Effekte

Sechs voll programmierbare SMART-Pads mit Bank-Switching

3,5 mm TRRS-Eingang für den Anschluss von Kopfhörern und Headsets

Zwei USB-C-Schnittstellen für den Anschluss von zwei Computern oder mobilen Geräten

Erweiterte Bluetooth-Konnektivität für die Integration von Telefonaten in hoher Qualität

Alle Rode Neuheiten werden zeitnah im Handel erhältlich sein. Die unverbindlichen Preisempfehlungen belaufen sich auf 399,- Euro für das Streamer X und auf 259,- Euro für das PodMic.