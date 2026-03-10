Video-Switcher im kompakten Format

Mit dem RODECaster Video Core erweitert der australische Hersteller Rode sein Video-Portfolio um ein kompaktes Desktop-Modul. Was bietet das neue Gerät?

RodeCaster Video Core

Laut Hersteller steckt im neuen RodeCaster Video Core die Technik des kürzlich von uns getesteten RODECaster Video S. Der entscheidende Unterschied zu den anderen Modellen der Serie: Der RODECaster Video Core verzichtet auf ein Display und eine Hardware-Bedienoberfläche. Stattdessen arbeitet er als zentrale Processing-Einheit, die vollständig über die RODECaster App gesteuert wird.

Besonders interessant ist das Gerät laut Hersteller im Zusammenspiel mit einem RODECaster Pro II oder RODECaster Duo. Über eine USB-C-Verbindung lassen sich die beiden Systeme koppeln, so dass Fader, Buttons und Trigger-Pads der Audiokonsole zur Steuerung der Video-Produktion genutzt werden können. So entsteht im Handumdrehen ein integriertes Setup für Audio und Video.

Grundsätzlich ermöglich der RodeCaster Video Core das Umschalten von bis zu vier Videoquellen und fünf programmierbaren Szenen. Er verfügt über drei HDMI-Eingänge (1080p) sowie einen konfigurierbaren HDMI-Ausgang. Dazu gesellen sich zwei USB-C Eingänge für Webcams (UVC) & RODE-USB-Audiogeräte. Der RodeCaster Video Core bietet eine NDI-Unterstützung mit vier Eingängen und einem Ausgang über Ethernet.

Die weiteren Features in der Übersicht:

­

Streaming & Recording

Direktes Streaming via RTMP über Ethernet

Direkte Aufnahme auf externem Speicher oder via UVC auf Computer

ISO-Aufzeichnung von 4 Videoquellen plus Program als separate H.264-Dateien

Separater USB-C-Port für Speichermedien

Audio

2 Neutrik Combo-Eingänge (XLR/6,35 mm) für Mikrofone, Instrumente oder Line-Quellen

Revolution Preamps

Aphex Processing mit EQ, Kompressor, De-Esser, Exciter, Big Bottom u.v.m.

2 Kopfhörerausgänge (6,35 mm TRS) mit Lautstärkeregler

­Steuerung & Workflow

Über USB-C mit RODECaster Pro II oder RODECaster Duo kombinierbar – für ein integriertes Video- und Audio-System

Steuerung über Bedienelemente des RODECaster Pro II/ Duo oder vom Rechner aus (über RODECaster App)

Automatisches Kamera- & Szenen-Switching abhängig vom Audiosignal

5 programmierbare Szenen mit Multi-Video-Layern, Medien und Grafiken

Bis zu 9 Layer gleichzeitig nutzbar, inkl. Chroma-/Luma-Keying und Overlays

2 integrierte Media Player mit 24 GB internem Speicher (MP4, PNG, JPG, WAV)

Steuerung von Medienwiedergabe, Keying, Übergängen, Szenen, Overlays, Audiomischung, Effekten und erweiterten Einstellungen über die RØDECaster App

Anschlüsse & Format

3 HDMI-Eingänge, 1 HDMI-Ausgang

2 USB-C-Ports für Computer (Dual Audio / Video Interface)

2 USB-C-Ports für Webcams (UVC) & RODE USB-Audiogeräte

Separater USB-C-Port für Speichermedien

Separater USB-C-Eingang für das externe Netzteil

Kompaktes Gehäuse: 239 x 125 x 46 mm, 705 g

Inkl. Netzteil und SuperSpeed USB-C Kabel

Der RodeCaster Video Core ist ab April zum Preis von 729,- Euro (UVP) erhältlich.