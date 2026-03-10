ANZEIGE
RodeCaster Video Core, Videoswitcher

Video-Switcher im kompakten Format

10. März 2026
rodevideocaster core

RodeCaster Video Core, Videoswitcher

Mit dem RODECaster Video Core erweitert der australische Hersteller Rode sein Video-Portfolio um ein kompaktes Desktop-Modul. Was bietet das neue Gerät?

RodeCaster Video Core

Laut Hersteller steckt im neuen RodeCaster Video Core die Technik des kürzlich von uns getesteten RODECaster Video S. Der entscheidende Unterschied zu den anderen Modellen der Serie: Der RODECaster Video Core verzichtet auf ein Display und eine Hardware-Bedienoberfläche. Stattdessen arbeitet er als zentrale Processing-Einheit, die vollständig über die RODECaster App gesteuert wird.

RodeCaster Video Core, Videoswitcher

Besonders interessant ist das Gerät laut Hersteller im Zusammenspiel mit einem RODECaster Pro II oder RODECaster Duo. Über eine USB-C-Verbindung lassen sich die beiden Systeme koppeln, so dass Fader, Buttons und Trigger-Pads der Audiokonsole zur Steuerung der Video-Produktion genutzt werden können. So entsteht im Handumdrehen ein integriertes Setup für Audio und Video.

Grundsätzlich ermöglich der RodeCaster Video Core das Umschalten von bis zu vier Videoquellen und fünf programmierbaren Szenen. Er verfügt über drei HDMI-Eingänge (1080p) sowie einen konfigurierbaren HDMI-Ausgang. Dazu gesellen sich zwei USB-C Eingänge für Webcams (UVC) & RODE-USB-Audiogeräte. Der RodeCaster Video Core bietet eine NDI-Unterstützung mit vier Eingängen und einem Ausgang über Ethernet.

RodeCaster Video Core, Videoswitcher

Die weiteren Features in der Übersicht:
­
Streaming & Recording

  • Direktes Streaming via RTMP über Ethernet
  • Direkte Aufnahme auf externem Speicher oder via UVC auf Computer
  • ISO-Aufzeichnung von 4 Videoquellen plus Program als separate H.264-Dateien
  • Separater USB-C-Port für Speichermedien

Audio

  • 2 Neutrik Combo-Eingänge (XLR/6,35 mm) für Mikrofone, Instrumente oder Line-Quellen
  • Revolution Preamps
  • Aphex Processing mit EQ, Kompressor, De-Esser, Exciter, Big Bottom u.v.m.
  • 2 Kopfhörerausgänge (6,35 mm TRS) mit Lautstärkeregler

­Steuerung & Workflow

  • Über USB-C mit RODECaster Pro II oder RODECaster Duo kombinierbar – für ein integriertes Video- und Audio-System
  • Steuerung über Bedienelemente des RODECaster Pro II/ Duo oder vom Rechner aus (über RODECaster App)
  • Automatisches Kamera- & Szenen-Switching abhängig vom Audiosignal
  • 5 programmierbare Szenen mit Multi-Video-Layern, Medien und Grafiken
  • Bis zu 9 Layer gleichzeitig nutzbar, inkl. Chroma-/Luma-Keying und Overlays
  • 2 integrierte Media Player mit 24 GB internem Speicher (MP4, PNG, JPG, WAV)
  • Steuerung von Medienwiedergabe, Keying, Übergängen, Szenen, Overlays, Audiomischung, Effekten und erweiterten Einstellungen über die RØDECaster App

Anschlüsse & Format

  • 3 HDMI-Eingänge, 1 HDMI-Ausgang
  • 2 USB-C-Ports für Computer (Dual Audio / Video Interface)
  • 2 USB-C-Ports für Webcams (UVC) & RODE USB-Audiogeräte
  • Separater USB-C-Port für Speichermedien
  • Separater USB-C-Eingang für das externe Netzteil
  • Kompaktes Gehäuse: 239 x 125 x 46 mm, 705 g
  • Inkl. Netzteil und SuperSpeed USB-C Kabel

Der RodeCaster Video Core ist ab April zum Preis von 729,- Euro (UVP) erhältlich.

