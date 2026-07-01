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Rogue P6, macOS-Editor/Librarian für Sequential Prophet-6

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Volle Kontrolle & organisierte Sounds

1. Juli 2026

Rogue P6 Editor Librarian Seuential Prophet-6 am

Mit dem Editor/Librarian Rogue P6 von Programmierer Rogier Derix lässt sich der Synthesizer Sequential Prophet-6 übersichtlich von einem Rechner aus editieren – aber nur von einem Mac.

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Rogue P6 – Editor/Librarian für Sequential Prophet-6

Rogue P6 stellt für alle Funktionen ein GUI bereit, das die Synth-, Effekt- und Arpeggiator-Parameter auf drei Panels abbildet. Oszillatoren, Filter, Mixer und Modulatoren werden durch grafische Darstellungen unterstützt. Das Besondere an dem Editor ist die 2-Wege-Kommunikation über NRPN-Controller, d. h. dass wenn während der Editierung am Rechner die Regler am Synthesizer bewegt werden, wird das in Echtzeit im Editor dargestellt.

Einzelne Sektionen wie auch komplette Patches können mit einer A/B-Funktion mit dem ursprünglichen Zustand vergleichen werden. Außerdem gibt es eine Undo-Funktion mit bis zu 10 Schritten.

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Die Software dient auch Librarian, mit der sich Patches im- und exportieren, neu sortieren, umbenennen sowie mit einem Tag-System nach eigenen Kriterien ordnen lassen. Es können einzelne Patches und Bänke oder der gesamte Speicherinhalt zwischen Synthesizer und Rechner hin- und herbewegt werden.

Rogue P6 kann ab dem Betriebssystem macOS 15.6 oder höher genutzt werden. Eine Windows-Version gibt es noch nicht. Der Preis beträgt 44,99 US-Dollar.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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