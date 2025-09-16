Blaswandler/-instrument als Querflöte

Während Blaswandler und elektronische Blasinstrumente fast ausschließlich an dem Griffschema von Saxophon und Klarinette orientieren, hat sich das Roland Aerophone Brisa Digital Wind Instrument die Querflöte zum Vorbild genommen. Die integrierte Soundengine bietet aber auch Klänge anderer Flöten und Instrumente.

Roland Aerophone Brisa – Digital Wind Instrument

Das Aerophone Brisa hat im Gegensatz zu den anderen Aerophone-Instrumenten einen sehr schlanken Korpus und wiegt nur 415 Gramm. Die Klappen sollen für ein lockeres Spiel reaktionsschnell sein.

Die Soundengine basiert auf Rolands SuperNATURAL-Technologie, die neben aufwendigen Samples auch bestimmte Artikulationen, Ansprache und Dynamik adäquat zu akustischen Instrumenten umsetzt. Die Soundbibliothek umfasst 100 Instrumente, darunter die unterschiedlichsten Flöten von Quer- und Bassflöte über Pan-Flöte, Shakuhachi bis zu Piccolo- und Jazzflöte. Es gibt aber auch Saxophon, Klarinette, Trompete und weitere Blasinstrumente. Dazu kommen Streicher und sogar Synthesizer und Drums für den Einsatz in modernen Musikstilen.

Aerophone Brisa ist mit einem neu entwickelten, zweifachen Atemsensorsystem ausgestattet, das eine natürliche Atemkontrolle ermöglichen soll, damit sich die Spieler unterschiedlicher Blasinstrumente damit schnell zurechtfinden.

Für Flötisten bietet das Instrument eine besondere Möglichkeit, Oktaven zu wechseln, indem der Luftstrom beim Spielen zwischen zwei Öffnungen des Mundstücks gelenkt wird. Neben den Fingersatz-Modi für Querflöte und Trompete steht auch ein spezieller Brisa-Modus bereit, der sich insbesondere für Saxofonisten und Blockflötisten sowie für Neueinsteiger eignet.

Die Soundengine erlaubt die Erzeugung von Harmonien und Borduntönen. So kann das Spiel um zusätzliche Klangfarben erweitert und kleine Ensemble-Klänge erzeugt werden.

Zur Steuerung der Sounds in Echtzeit gibt es anpassbaren Daumen- und S1/S2-Taster sowie einen integrierten Bewegungssensor, mit dem Effekte wie Vibrato, Pitchbend u. a. intuitiv über Bewegungen des Körpers kontrolliert werden können.

Das Instrument verfügt über einen integrierten Lautsprecher, Kopfhöreranschluss und einen internen Akku. Über den USB-C-Port lassen sich Audio/MIDI-Daten übertragen, während der Kopfhörerausgang auch als Line-Ausgang genutzt werden kann. Darüber hinaus lassen sich MIDI-Daten via Bluetooth MIDI (BLE) senden. Für Einstellungen, die sich nicht über das integrierte Display vornehmen lassen, gibt es eine kostenlose App, mit der sich Sounds und Einstellungen speichern sowie Noten und Layouts überprüfen lassen. Darüber hinaus bietet die App Zugang zur Roland Cloud mit zusätzlichen Sounds.

Das Roland Aerophone Brisa wird ab November 2025 verfügbar sein. Als Preis wurden 1.759,99 US-Dollar angegeben.