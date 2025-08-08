Roland Cloud TR-808 & Arabian Prince Patch Collection

Special-Angebot zum 808 Day

Die Roland Cloud TR-808 ist die Software-Variante der berühmten Drum-Machine. Wie jedes Jahr bietet Roland zum 8. August, dem 808 Day, etwas Besonderes an. Diesmal gibt es das Plug-in für einen Monat lang mit 66 % Rabatt.

ANZEIGE

Roland Cloud TR-808 zum 808 Day

Ohne die originale, analoge TR-808 würde die heutige Musikwelt anders aussehen. Das auf Rolands eigener ACB-Technologie basierende Plug-in portiert den Klassiker in die DAW. Mit einem an das Vorbild angelehnten GUI, einem erweiterten Sequencer-Konzept und zusätzlichen Features wie Flams, Substeps und Drag&Drop für MIDI-Patterns, die jedoch das Flair des Vorbilds nicht verfälschen, lassen sich 808-Grooves authentisch programmieren.

Unseren Testbericht zur Roland Cloud TR-808 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Und natürlich haben wir auch eine Vintage-Story zur originalen Roland TR-808.

Die Roland Cloud TR-808 ist in den Formaten VST3, AU und AAX (64 Bit Systeme) für Windows und macOS (native support for Apple silicon) verfügbar. Das Plug-in ist in der Roland Cloud Membership Pro und Ultimate enthalten.

Es kann aber auch ein separater Lifetime Key erworben werden, der bis zum 9. Septem 2025 (909 Day) für nur 49,- US-Dollar angeboten wird. Der reguläre Preis beträgt 149,- US-Dollar (bzw. 166,- Euro).

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Arabian Prince Patch Collection

Als Ergänzung gibt es eine neue Patch Collection für RC TR-808. Der Hip Hop / Electro / G-Gunk Musiker Arabian Prince hat 32 Kits und 32 Pattern programmiert, das als separates Pack für 19,99 US-Dollar erworben werden kann bzw. in Pro und Ultimate enthalten ist.

Ähnliche Artists Packs für die Roland Cloud TR-808 gibt es bereits von Egytian Lover, A Guy called Gerald und John Tejada.