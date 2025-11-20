Neues Software-Instrument für E-Pianos

Im November 2024 stellte Roland sein Software-Instrument EARTH Piano vor, nun kommt mit Roland EARTH Electric Piano eine E-Piano-Version davon auf den Markt.

Roland EARTH Electric Piano

Das Roland EARTH Electric Piano vereint das gesamte Spektrum klassischer E-Piano-Sounds in einem Software-Instrument. Ausgestattet mit einer übersichtlichen Bedienoberfläche, einer umfangreichen Bibliothek und umfangreichen Anpassungsoptionen, bekommt man beim neuen Roland Software-Instrument eine Kombination aus Multi-Sampling und Modellierungstechniken geboten.

ANZEIGE

Neben zahlreichen E-Piano-Variationen aus den 1970er- und 1980er-Jahren bietet das Roland EARTH Electric Piano einen Electric Grand- und einen Clavinet-Sound sowie eine komplette „Vintage Digital“-Kategorie mit vielen bekannten Synthesizer-basierten Klavierklängen, darunter Rolands RD-1000 und JD-800, klassische FM-Voices.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von SoundCloud. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Für klangliche Anpassungen stehen zwei Preamp-Typen, sechs Tremolo-Varianten und zwölf Cabinet-Modelle zur Verfügung. Von cleanen Sounds bis hin zu Klängen mit Rauschen/Brummen sowie mechanischen Tasten- und Dämpfergeräuschen sollen Nutzer hiermit vieles umsetzen können.

Dazu gibt es einen Venue-Effekt, mit dem das Roland EARTH Electric Piano in insgesamt neun virtuelle Räume platziert werden kann. Fortschrittliche Faltungstechniken simulieren reale Orte wie eine weitläufige Kathedrale, einen Konzertsaal oder eine intime Studio- oder Lounge-Umgebung. Auch die Hörerperspektive können Nutzer mit einem Klick anpassen.

Abgerundet wird das Electric Piano mit einem Vielzahl von Multieffektkombinationen, die aus Rolands ZENOLOGY FX stammen. Für zusätzliche Feinabstimmung gibt es außerdem einen 3-Band-EQ und einen Multimode-Kompressor.

EARTH Electric Piano unterstützt die Plug-in-Formate VST3, AU und AAX, und kann auch innerhalb der GALAXIAS-Umgebung genutzt werden.

Bis zum 31. Dezember 2025 kann ein Lifetime Key zum Sonderpreis von 49,99 US-Dollar erworben werden. Der reguläre Preis beläuft sich auf 249,99 US-Dollar. Im Ultimate-Abo der Roland Cloud ist das Electric Piano ab sofort enthalten.