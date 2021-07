Roland Fantom 2.5, ToneWheel-Engine & Ableton Live Integration

Update mit virtueller Orgel

Das neue Update für die Workstation Roland Fantom beinhaltet eigentlich nur zwei Punkte, doch die haben es wirklich in sich.

Roland Fantom 2.5 – Virtual ToneWheel Organ

Basierend auf der VK Organ Series kann mit dem Update in Zone 2 eine virtuelle Orgel mit Tone-Wheels und Zugriegeln aufgerufen werden. Es gibt mehrere Varianten von Tone-Wheels sowie einstellbare Parameter wie Percussion, Key-Click, Leakage usw. Natürlich ist auch ein Rotary-Effekt mit einstellbarer Geschwindigkeit und Brake-Control sowie Tube-Distortion zur Gestaltung des Klanges vorhanden. Für die Steuerung der Parameter lassen sich Fader, Regler, Taster und die anschließbaren Pedale frei zuweisen, sofern man nicht die automatische Zuordnung von Fantom nutzen will.

Roland Fantom 2.5 – Ableton Live Integration

Ein weiterer Schritt in Richtung Kompatibilität. Fantom unterstützt nun Ableton Live auf einem angeschlossenen Mac- oder Windows-Rechner. Über den hochauflösenden Touchscreen der Workstation können nun die Clips aus der Session-Ansicht von Ableton Live dargestellt und auch abgespielt werden. Ferner gibt es direkten Zugriff zu den Mixer-Parametern und Trigger-Transport-Funktionen und man kann mit den Reglern, Fadern und Pads von Fantom die Macro-Controls, Mix-Levels, Drum-Racks und weitere Funktionen ansteuern.

Außerdem bringt das Update folgende Verbesserungen:

• Man kann eine Zone für RhythmPattern auswählen

• USB In und USB Out wurden dem Mixer hinzugefügt

• Im Mixer kann man zwischen drei Anzeigen umschalten: 16 View, 8 View, Out USB

Das Update Roland Fantom 2.5 steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. In den beiden Videos wird am Ende angedeutet, dass es in Bälde weitere Neuigkeiten zum Fantom geben könnte.

Ab hier die Meldung zum Update 2.1 vom 9. Februar 2021

Roland veröffentlicht das Update 2.1.0 für die Fantom Workstations. DEN AUSFÜHRLICHEN TEST FINDET IHR HIER !!! (klicken)

Damit werden nun auch die ZEN-Core Model Expansions im EXM-Format für Fantom 6, 7 und 8 nutzbar.

Bislang gibt es vier Model Expansions: Jupiter-8, Juno-106, SH-101 und JX-8P. Durch das Update 2.1 lassen sich damit Sounds zwischen dem Zenology-Plugin und Fantom Workstation austauschen, sofern die entsprechende Model Expansion in DAW und Keyboard genutzt wird.

Weiterhin werden mit dem Update auch einige Sampling-Funktionen verbessert, die mit dem vorherigen Update 2.0 in die Workstations kamen.

Es gibt nun einen Sample-Export für die Keyboard-Sample-Daten. Ebenso können Tones, die ein Keyboard-Sample oder Multisample beinhalten im- und exportiert werden. Beim Sample-Import wird die Tonhöhe aus den Dateinamen erkannt.

Im- und Export eines Tones ist nun ebenfalls mit einem Model möglich.

Die Genauigkeit bei der Synchronisation zu einer externen MIDI-Clock wurde verbessert.

Außerdem beinhaltet das Fantom Firmware-Update 2.1 eine längere Liste an Bugfixes:

• Changing the SCALE TONE parameter disables the SCENE even when it has been saved.

• The displayed PAD MODE value sometimes fails to match the actual state.

• In Import to Pad, the import operation fails to function correctly when a folder is selected.

• In Microscope, Automation events fail to function correctly.

• In Microscope, the display fails to be refreshed when a note is pasted.

• In Microscope, the cursor view is displayed incorrectly when a note’s Duration value is changed.

• In Microscope, the full view at the top right of the screen fails to be refreshed when a note’s Duration value is changed.

• The wrong note is displayed when Microscope is accessed while a changed value for Loop Start is in effect.

• During REALTIME RECORDING, the recording for the HOLD pedal fails to be displayed correctly.

• During TONE EDIT, the image fails to change when the TONE Category is changed.

• The „To ZOOM“ button is displayed incorrectly at the EFFECT screen.

• Touching „To ZOOM“ at the EFFECT screen yields a transition to an unintended screen.

• In Scene Chain, the Scene Name and Scene Memo for an unselected Scene are displayed.

• In Scene Chain Edit, Markers can be set while Next is selected.

• The LEDs for the E1 through E6 knobs under the Master EQ screen fail to light up.

Ab hier die Meldung zum Update 2.0 vom 19.9.2020

Roland wertet die aktuellen Workstation-Modelle Fantom 6, 7 und 8 mit dem umfangreichen Update 2.0 deutlich auf.

Im Fokus des Updates steht die Sampling Engine. Neben der direkten Zuweisung „To Pad“ kann jetzt ein Sample auch „To Keyboard“ aufgenommen werden. Parallel dazu kann ein Sample auch gleich „To Storage“, also auf einem Speichermedium aufgezeichnet werden. Dabei lassen sich auch Effekte wie der Vocoder und eine Kompression am Audioeingang mit aufnehmen.

Endlich unterstützt Fantom auch richtige Multisamples. Keyboard Samples und Multisamples lassen sich am Gerät editieren und lassen sich dann als Basis für Oszillatoren bzw. Partials in einem ZEN-Core Tone verwenden. Funktionen wie Auto-Trigger und Auto-Mapping unterstützen die Erstellung der Multisamples.

Ein Multisample kann aus bis zu 352 einzelnen Samples (88 pro Tone) bestehen. Mit vier Oszillatoren pro Tone und bis zu 16 Tones pro Scene sind die Möglichkeiten für aufwendige Sounds gegeben.

Zusätzlich zu der Master-Section gibt es nun den TFX-Prozessor (Total Effects). Damit können zusätzlich zu den vorhanden Master Compressor und EQ kann ein beliebiger Effekt den 90 Algorithmen eingebunden werden, sei es für einen Filtersweep der Summe oder ein extra Limiter.

Im Sequencer kann in der Piano Roll-Ansicht nun mit drei neuen Tools über das Touch Dsiplay editiert werden um zum Besipiel CC-Verläufe einzuzeichnen. Im neuen Microscope-Modus lassen sich Noten jetzt sehr detailliert editieren.

Weiterhin gehören zum Update neues Pad Sampler Routing, Zoom Edit, erweitertes Output Routing, Scene Chain Markers, erweiterte Steuerung und Transponierung der Zones.

Das Update 2.0 steht für alle Besitzer von Fantom 6, 7 und 8 bei Roland zum Download bereit.