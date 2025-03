Was bietet die neue Version des GO PIANO?

Rolands GO-Serie ist vor allem für kompakte und leichtgewichtete Instrumente und Produkte bekannt, die – ganz im Sinne des Namens – fast überall hin mitgenommen werden können. Das bereits länger erhältliche Roland GO PIANO 88 hat nun ein Update erfahren.

Neue Version des Roland GO PIANO 88

Der Name GO bleibt auch beim neuen Modell des transportablen Pianos natürlich Programm, so dass die zweite Version des GO PIANO wieder über 88 Tasten mit Anschlagsdynamik verfügt. Die Tasten sind für einen guten Grip mit einer Ivory-Feel-Beschichtung überzogen. Die Polyphonie liegt bei 64 Stimmen und insgesamt bringt das Piano nur 5,8 kg auf die Waage. Damit ist es für kleinere Auftritte oder Proben ideal geeignet. Die Maße belaufen sich auf 1280 x 276 x 84 mm.

Ein häufiger Kritikpunkt bei den kompakten Pianos betrifft die Anzahl der Sounds, denn hier sparen die Hersteller gerne einmal und spendieren ihren Einsteiger-Pianos lediglich ein paar wenige Sounds. Gegenüber dem Vorgängermodell hat Roland die Klang-Presets des GO PIANO 88 aber nun deutlich erweitert, bietet es insgesamt 40 Sounds. Bei Nutzung der Roland Piano App sind es sogar 256 Sounds. Die 40 Presets verteilen sich auf jeweils zehn A- und E-Pianos, Orgeln sowie weitere Sounds.

Das Piano verfügt über die Standard-Funktionen wie Dual-, Split- und Duo-Modus und ist mit einem internen Recorder sowie Ambience-Effekt und Transpositionsfunktion ausgestattet.

Standardmäßig wird es über ein Netzteil mit Strom versorgt, es ist aber auch ein Batteriebetrieb möglich. Rückseitig verfügt das Digitalpiano über kombinieren Stereo-/Kopfhörerausgang, einen Pedalanschluss und die Möglichkeit, das Piano über USB mit einem Computer zu verbinden. Die Verbindung zu erwähnten Roland Piano App bzw. zu einem Tablet/Smartphone erfolgt über die integrierte Bluetooth 5.0 Schnittstelle.

Zum Lieferumfang des Roland GO PIANO 88 gehört ein Netzteil und ein Notenpult.

Ab Mitte April wird das Piano im Handel erhältlich sein. Der Preis beläuft sich auf 399,- Euro.