Die Legende ist zurück - aber digital

Die Roland JC-120 Jazz Chorus Software bringt den legendären, breiten Sound des Originals als Software auf deinen Rechner!

Wenn das keine tolle Nachricht ist! Die Roland JC-120 Jazz Chorus Software kommt direkt vom Hersteller des Originals und wer so absolut keine Lust hat, das über 30 kg schwere Ungetüm mit ins Studio zu schleppen, darf jetzt aufatmen und kann sich trotzdem mit diesem absolut kultigen Sound verewigen.

Roland JC-120 Jazz Chorus Software

Was die Optik angeht, haben die Roländer schon mal alles richtig gemacht, die Roland JC-120 Jazz Chorus Software sieht aus wie das Original, und so findet man sich auch direkt zurecht, wenn man die Software das erste Mal startet. Auch die „sauberen“, typischen Alu-Kalotten sind am Start. Das ist einer dieser Amps, denen man ansieht, wie sie klingen.

Ein paar – den Anforderung im Studio gerecht werdende – Änderungen gibt es aber doch. Die Software ist komplett Stereo ausgelegt und natürlich sind hier IRs am Werk. Man erinnere sich, das Original hat nicht mal einen Recording-Ausgang. Das Signalrouting ist völlig flexibel und die Chorus/Vibrato-Einheit kann mit dem Projekttempo in der DAW synchronisiert werden.

Routing und Speaker Simulator haben viel Platz in der Benutzeroberfläche, so dass man immer bestens im Bilde ist. Die Position des ausgewählten, virtuellen Mikrofons kann frei bestimmt werden und es gibt zusätzlich die Möglichkeit, etwas Ambience, also Raum hinzuzugeben. Auch die Keyboarder dürften ihre wahre Freude an der Software haben, denn der Amp wurde und wird auch gern von den Tastendrückern genutzt und sogar Drums können von den Eigenschaften der Roland JC-120 Jazz Chorus Software profitieren.

Die Software kommt als Plug-in in der Formaten VST 3.7 (64 Bit), AU und AAX, wer Abonnent der Roland Cloud in der Ultimate-Version ist, kann den JC-120 umsonst bekommen, aber auch ein Kauf ist möglich, die Software kostet derzeit 49,99 USD zur Einführung, der reguläre Preis wird bei 199 USD liegen.