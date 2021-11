Roland JD-08, Boutique-Version des JD-800

Nach Plug-in nun als Hardware

Nach dem kürzlich erschienen Plug-in und der bereits verfügbaren ZEN-Core Extension war es fast schon zu erwarten, dass der Roland JD-800 auch in der Boutique-Serie erscheinen wird. Und da ist er nun, der Roland JD-08.

Der JD-800 zählt zu den Synthesizer-Klassiker, der eine seinerzeit frische digitale Klangerzeugung mit einer bewährten analoger Bedienoberfläche verband. Für viele Fans gehört das Original immer noch zum festen Setup. Der JD-08 arbeitet wie alle Synthesizer der Boutique-Serie mit modernen VA-Technologie, hat jedoch die originalen 108 Waveforms des JD-800 an Bord.

Wie beim ebenfalls heute vorgestellten JX-08 spricht Roland auch hier einer stark erweiterten Polyphonie, die bis zu 128 Stimmen betragen soll. Neben den originalen Patches sind zahlreiche neue Presets ab Werk programmiert. Insgesamt stehen 256 Speicherplätze für Sounds zur Verfügung. Es gibt einen zweiteiligen polyphonen Sequencer, der Noten (bis zu vier pro Step) und Reglerbwegeungen in 128 Patterns aufzeichnen kann.

Die Oberfläche ist dem Original nachempfunden, natürlich in miniaturisierter Form. Ob das der Grundphilosophie des Vorbildes gerecht wird?

Die Sounds des JD-08 bestehen aus vier Tones. Jeder Tone hat einen Waveform Generator (= Oszillator) sowie eigene Filter- und Amp-Sektionen, die, wie Pitch, mit einer Time Variant-Hüllkurve und einem LFO gesteuert werden. Für die Einstellung der Parameter muss zwischen den vier Tone-Layern umgeschlatet werden. Die separaten Tones werden dann über die vier Palette-Regler gemischt.

Die Effektsektion bietet Distortion, Phaser, Spectrum, Enhancer, Delay, Chorus und Reverb.

Der JD-08 verfügt über ein integriertes USB-C Audio-/MIDI-Interface um ihn von einem DAW-Rechner oder anderen Geräten, wie zum Beispiel Grooveboxen, ansteuern und synchronisieren zu können. Außerdem gibt es MIDI-Ein- und Ausgänge für den Anschluss externer MIDI-Geräte bereit. Dazu kommt eine Anschluss für eine externe Clock, um den Sequencer und Arpeggiator des JD-08 über analoge Geräte und Eurorack-Systeme anzusteuern.

Wie alle Boutique-Synthesizer kann auch der JD-08 in das separate erhältliche Dock DK-01 oder alternativ in das Keyboard K-25m eingesetzt werden. Die Stromversorgung erfolgt via USB oder Batterien.

Der Roland JD-08 wird voraussichtlich ab Januar 2022 verfügbar sein. Der Preis wird wie beim Roland JX-08 ebenfalls 399,-Euro betragen.

